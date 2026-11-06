AI Updates: Museରେ ଆସିଲା ଭଏସ୍ ମୋଡ୍, Claude ଯୋଡ଼ିଲା ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ Geminiର ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ହେଲା ଅପଗ୍ରେଡ୍!
ମେଟାର Muse, ଏନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ର Claude ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ର Gemini Omni ଏକାସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 6, 2026 at 6:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର । ବିଶ୍ୱର ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ମେଟାର Muse, ଏନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ର Claude ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ର Gemini Omni ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅତି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଫିଚର୍ସ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ Muse ଆପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବ, Claude ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ରଖିବ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ର ନୂଆ Gemini Omni 1.2 Flash ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ ।
Meta Muse: ଆସିଗଲା ଭଏସ୍ ମୋଡ୍ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଅବତାର୍
Introducing Voice. Talk to your Muse and Muse talks back, so you can go from “what should I cook?” to cooking, just like that ✨ https://t.co/pEcRTqPkn2— Muse (@Muse) November 5, 2026
ମେଟା କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ Museରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଣିକି ୟୁଜର୍ସ ଏହା ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅବତାର୍(Avatar) ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଚେହେରାର ହାବଭାବ ଏବଂ ଇସାରା ବଦଳାଇବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ମୋବାଇଲ୍, ୱେବ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ (Mac)ରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି । ୟୁଜର୍ସ ଆପ୍ର ଉପର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଷେଇ କରିବା କିମ୍ବା ଚାଲିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଥା ହୋଇ କାମ ସାରିହେବ, ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିହେବ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପାଇରେଟ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁ ୟର୍କର୍ ଭଳି ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭଏସ୍ ଚାଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଆଇ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏବଂ Muse Charmରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Anthropic Claude: ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ରଖିବ 'Personal Finance'
Introducing Personal Finance in Claude, in beta in the US. Connect the accounts you choose, and Claude answers your money questions in everyday language, from your own balances and transactions. Access is read-only, and Claude can't move, manage, or invest your money. https://t.co/V1JLYuWwrS— Claude (@claudeai) November 5, 2026
ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର Claude ଏଆଇ ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ 'Personal Finance' ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ । ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ପଚାରିପାରିବେ ଯେ, "ଏହି ମାସରେ ମୋର ପଇସା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା?" ଏବଂ Claude ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ହିସାବକୁ ଘରଭଡ଼ା, ବିଲ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା କାଟେଗୋରୀରେ ସଜାଇ ଦେଖାଇଦେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଦୁଇଥର କଟିଥିବା ଚାର୍ଜ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଫିସ୍ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରିନିୟୁଆଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ Claude ପାଖରେ କେବଳ ରିଡ୍-ଓନଲି ଆକ୍ସେସ୍ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ।
Introducing Personal Finance in Claude, in beta in the US. Connect the accounts you choose, and Claude answers your money questions in everyday language, from your own balances and transactions. Access is read-only, and Claude can't move, manage, or invest your money. https://t.co/V1JLYuWwrS— Claude (@claudeai) November 5, 2026
Google Gemini Omni 1.2 Flash: ଆସିଗଲା ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଭିଡିଓ ଜେନେରେଟର
Gemini Omni 1.2 Flash is rolling out starting today to all Google AI subscribers. Refine videos through multi-turn conversational edits and enjoy sharper visual stability in the Gemini app. Plus, Google AI Ultra subscribers can now create and edit videos up to 15 seconds long, giving you more room to tell complete stories, create product explainers, or produce full social ad spots in a single generation. Learn more about Omni 1.2 Flash in our blog: https://t.co/WY9t7SwWFn— Google Gemini (@GeminiApp) November 5, 2026
ଗୁଗଲ ନିଜର ପୁରୁଣା Gemini Omni 1.1 Flashର ସଫଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ନୂଆ Gemini Omni 1.2 Flash ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହା ଜେମିନି API ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ପୂର୍ବର 10 ସେକେଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଏବେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିପାରିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 30 ପ୍ରତିଶତ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା 720p ଭିଡିଓ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମାତ୍ର $0.07 ଚାର୍ଜ କରିବ । ୟୁଜର୍ସ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1080p କିମ୍ବା 4K ସ୍ତରକୁ ଅପସ୍କେଲ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ ଭିଡିଓର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବଦଳାଇବା, ଲାଇଟିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଓଠ ହଲିବା ସହ ସାଉଣ୍ଡକୁ ସଠିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା (Lip-sync) କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହୋଇପାରିଛି ।