ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିଲା ଦିୱାଲି ଥିମ୍‌ ଇଫେକ୍ଟ; ଏମିତି ଏଡିଟ୍‌ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଓ ଭିଡିଓ

ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ମେଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ କିଛି ଏପରି ଇଫେକ୍ଟ ଆଣିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍‌ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Special Effects For Diwali
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିଲା ଦିୱାଲି ଥିମ୍‌ ଇଫେକ୍ଟ (Image Credit: Meta)
Published : October 17, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳିବ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଏହି ପର୍ବକୁ ରଙ୍ଗୀନ, ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ଅଭୁଲା କରିବାକୁ ମେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗ କରିଛି । ବିଶେଷକରି ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆନନ୍ଦଭରା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଲୋକେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରନ୍ତି । ଏଥିଲାଗି ମେଟା ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଦିୱାଲି ଥିମଡ୍‌ ସ୍ପେଶାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଫେଷ୍ଟିଭ୍‌ ଟଚ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଦୀପାବଳି ଲାଗି ନିଜ ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଥାର୍ଡ ଏଡିଟିଂ ଆପ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏବେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର 'Restyle' ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ଓ ଭିଡିଓକୁ ବମ୍, ପଟାଖା, ଫୁଲଝଡି, ଦୀପ ଓ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ପରିର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହି ଫିଚର କଣ ଏବଂ କିପରି ଏହାକୁ ଏଡିଟିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Special Effects For Diwali (Image Credit: Meta)

Restyle ଫିଚର କଣ ?

Restyle ହେଉଛି Meta AIର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଟୁଲ୍‌ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ (ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ)କୁ ଏକ ସତେଜ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏଥର କମ୍ପାନୀ ଦୀପାବଳି ସ୍ପେଶାଲ୍‌ ଟଚ୍‌ ଯୋଡିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୟ ଚମକ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପାବଳିକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ତେବେ ମେଟା ଦୀପାବଳି ଲାଗି 6ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ଆଣିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

ଫଟୋ ଲାଗି:

  • Fireworks
  • Diyas
  • Rangoli

ଭିଡିଓ ଲାଗି:

  • Lanterns
  • Marigold
  • Rangoli

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଇଫେକ୍ଟ ଦୀପାବଳିର ପାରମ୍ପରିକ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ସଂସ୍କୃତିରୁ ପ୍ରେରିତ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆହୁରି ରଙ୍ଗମୟ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭ୍‌ ଇଫେକ୍ଟ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ 29 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଏହି ଇଫେକ୍ଟକୁ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଯେପରିକି ଆମେରିକା, କାନାଡା, ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟୁଜର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ Restyle ଫିଚର ?

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିରେ ଦୀପାବଳିର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:

  • ଷ୍ଟେପ୍‌-1: Instagram ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ "+" ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଷ୍ଟୋରି ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-2: ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଏକ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-3: ଉପର ବାର୍‌ରେ ଥିବା ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ (ପେଣ୍ଟବ୍ରଶ୍) ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-4: ଏବେ, ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବ୍ରାଉଜର୍‌କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଦୀପାବଳି ଇଫେକ୍ଟ- ଫାୟାରୱାର୍କସ୍, ଦିୟାସ୍ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୋଲି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-5: ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ "Done" ଉପରେ ଟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ ।

Edits Appରେ ବି ଦିୱାଲି ଇଫେକ୍ଟ

ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଏଡିଟ୍‌ କରିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ମେଟାର Edits Appରେ ଥିବା Restyle ଫିଚରରେ ଦୀପାବଳି ଇଫେକ୍ଟକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେପ୍‌କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:

  • ଷ୍ଟେପ୍‌-1: ଏଡିଟ୍ସ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ '+' ଦବାଇ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-2: ଏକ ଭିଡିଓ ଚୟନ କରନ୍ତୁ (ରିଲ୍ସ, କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ) ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-3: ଭିଡିଓଟି ଟାଇମଲାଇନ୍‌ରେ ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-4: ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-5: ଦୀପାବଳି ହେଡର ତଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଣ୍ଠନ, ମାରିଗୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୋଲି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-6: ଆପଣଙ୍କର ଏଡିଟ୍‌ ଶେଷ ହେଲେ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Honor ଆଣୁଛି ରୋବୋଟ୍‌ ଫୋନ; 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୂରିବ କ୍ୟାମେରା, ବୁଝିବ ୟୁଜରଙ୍କ ଭାବାବେଗ

