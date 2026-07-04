ETV Bharat / technology

କୋଡିଂ ବିନା ତିଆରି ହେବ ଗେମ୍! ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ମେଟାର ନୂଆ ଏଆଇ ଆପ୍ Pocket, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

ଫେସବୁକ୍‌ର ମାଲିକାନା କମ୍ପାନୀ ମେଟା ବଜାରରେ Pocket ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଏଆଇ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ପ୍ରମ୍ପଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗେମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ।

Pocket app by Meta
ମେଟାର ପକେଟ୍ ଆପ୍ (Image Credit: Google Play Store)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ମେଟା(Meta) ଏକ ବଡ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ମେଟା ଏବେ ଗେମିଂ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ଏଆଇ ପାୱାର୍ଡ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାର ନାମ ପକେଟ୍ (Pocket) ଅଟେ । ଏହି ଆପ୍‌ର ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ କେବଳ ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମ୍ପଟ୍ (Text Prompt) ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ମନକଥା ଲେଖି ନିଜ ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦ ଗେମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ବିନା କୌଣସି କୋଡି୍ଂରେ ।

Gizmoକୁ କିଣିବାର ମିଳିଲା ଫାଇଦା:

ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ପକେଟ୍ ଆପ୍ ମେଟାର ସେହି ବିଶେଷ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଗିଜ୍‌ମୋ (Gizmo) ନାମକ ଏକ ଏଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌କୁ କିଣିବା ପରେ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଗିଜ୍‌ମୋ ଏପରି ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଥିଲା ଯାହା ବିନା କୋଡିଂରେ କେବଳ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଗେମ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ମାହିର୍ ଥିଲା ।

Screenshot of Pocket app in Play Store
ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଥିବା ପକେଟ ଆପର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ (Image Credit: Google Play Store)

ମେଟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ଏଆଇ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟୁଲ୍ସ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ କିଣିଥିଲା । ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଥିବା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ପକେଟ୍ ଆପ୍‌ର ଲୁକ୍ ପୁରୁଣା ଗିଜ୍‌ମୋ ଆପ୍ ସହିତ ବହୁତ ମେଲ୍ ଖାଉଛି ।

ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଲେସାଣ୍ଡ୍ରୋ ପାଲୁଜି ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟିଂରୁ ଏହି ଆପ୍‌କୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଆପ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫର୍ମ ଆପ୍‌ଫିଗର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆପ୍‌କୁ 29 ଜୁନ୍ 2026 ରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି ।

ମେଟାର ବଢୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ:

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ମେଟା ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ଓପନଏଆଇ (OpenAI)କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନୂଆ ନୂଆ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ବଜାରକୁ ଆଣୁଛି । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମେଟା ଏଆଇ (Meta AI) ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଟୋ ତିଆରି କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ନିକଟରେ Vibes ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫେସବୁକ୍‌, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସାରିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡିଂ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ କେବଳ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଲେଖି କେମିତି ନୂଆ ଗେମ୍ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ତାହା ପକେଟ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆପ୍ ଗେମିଂ ବଜାରରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BMW କାର୍ ଭଳି Keeway Hypevolt-R ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ

ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Samsung Galaxy S27 ସିରିଜ୍‌ର ଫିଚର୍ସ! ମିଳିବ ସବୁ ସିରିଜରେ ପ୍ରାଇଭେସି ଡିସପ୍ଲେ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ 2026 Renault Kwid, ମାତ୍ର 4.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

AI GAME CREATION APP
GIZMO META ACQUISITION
META POCKET AI GAMES
ମେଟା ପକେଟ୍ ଆପ୍
META POCKET AI APP LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.