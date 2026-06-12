ETV Bharat / technology

Meta Edits ଆପ୍ ଜରିଆରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭାଇରାଲ୍ Reels? ଆସିଲା AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ

ଏଡିଟିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ChatGPT କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି AI ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁକିଛି Edits ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

The desktop version of Edits will be launching soon, enabling creators to do better and more professional video editing on a larger screen.
ଏଡିଟ୍ସର ଡେସ୍କଟପ୍ ସଂସ୍କରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯାହା କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନରେ ଭଲ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଫେସନାଲ୍‌ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଙ୍ଗ୍‌ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। (Image Credit: Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ରିଲ୍‌ ବନାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ନିଜର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ଇନ୍‌ଷ୍ଟଗ୍ରାମକୁ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି । ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଯାଉ ବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଛୁ । ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମେଟା ନିଜ ଏଡିଟିଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍ ଏଡିଟିସ୍(Edits)ରେ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ଫିଚ଼ର୍ସ ଯୋଡିବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଚ଼ର୍ସ ହେଉଛି AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ । ଏଡିଟ୍ସ ଆପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲ୍ ଏଡିଟିଙ୍ଗ୍‌ କରିବା ସମୟରେ, ଏହି ଫିଚ଼ର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମେଟା ଏହାର ଏଡିଟିଂ ଆପ୍‌ର ଏକ ଡେସ୍କଟପ୍ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଏଡିଟିଂ କରିବା ସହଜ କରିବ ।

AI ସହାୟକ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ?

ଏଡିଟ୍ସରେ ଥିବା AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର Instagram ତଥ୍ୟ ପଢ଼ିବେ । ଏହା ଦେଖିବ ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ନୂତନ ଫଲୋଅର୍ସ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଭିଡିଓର ଆଇଡିଆ(Idea) ଦେବ ।

ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଅଡିଓ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଡିଟିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ChatGPT କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି AI ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁକିଛି Edits ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ମେଟା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫେସବୁକ୍ ପାଇଁ ସମାନ ଏକ ଟୁଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । YouTube ଏବଂ TikTok ମଧ୍ୟ ସମାନ ଏହିପରି ଟୁଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମେଟା ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଏଡିଟ୍ସ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ Instagram କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ରହିବା ଏବଂ ଅଧିକ କଣ୍ଟେଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ।

ଆସୁଛି Edits Desktop Version:

ମେଟା କମ୍ପାନୀ ତାର ଏହି ଏଡିଟିଂ ସେବାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ ବୃହତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଫ୍ରି ରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଆପ୍‌ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନ୍‌ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହି ଆଧୁନିକ ପଦକ୍ଷେପ ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଙ୍କ୍ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଆପ୍ 'କ୍ୟାପକଟ୍' (CapCut)କୁ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଡେସ୍କଟପ୍ ସଂସ୍କରଣ ଆସିବା ପରେ କ୍ରିଏଟର୍ସମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ରିଫାଇନ୍ ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଡେସ୍କଟପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାମ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଭାବେ ସିଙ୍କ୍ (Sync) ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ମେଟାର ଅଫିସିଆଲ୍ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏଡିଟ୍ସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଣ୍ଟେଟ୍‌କୁ ସାଧାରଣ ଭିଡିଓ ତୁଳନାରେ 10% ଅଧିକ ସେଭ୍ ଏବଂ 2% ଅଧିକ ରି-ସେୟାର୍ (Reshare) ମିଳିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

  1. ଭାରତରେ ଆସୁଛି OnePlus N ସିରିଜ୍; ଦାମ୍ 20 ହଜାରରୁ କମ୍!
  2. ଜୁନ୍ 30ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ 75kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ନୂଆ Tata Sierra EV, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ
  3. ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BYD Dolphin G DM-i ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍, ମିଳିବ 1,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ୍

TAGGED:

META EDITS AI ASSISTANT
EDITS DESKTOP VERSION
INSTAGRAM REELS VIDEO EDITING
ମେଟା ଏଡିଟ୍ସ ଆପ
META EDITS APP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.