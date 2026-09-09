Meta ଲଞ୍ଚ କଲା ‘Muse’ AI ଏଜେଣ୍ଟ: WhatsApp ରେ ନିଜେ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାମ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରେ କାମ!
ମେଟା କମ୍ପାନୀ ‘Muse’ ନାମକ ଏକ ପର୍ସନାଲ AI ଏଜେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଛୋଟ କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ।
Published : September 9, 2026 at 7:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମେଟା (Meta) ଏକ ନୂଆ ପର୍ସନାଲ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ‘Muse’ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଜେଣ୍ଟ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ୟୁଜରଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ମେଟାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ସହିତ ମେସେଜ୍ କରିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ । ୟୁଜରମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘Muse’ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ନିଜର WhatsApp ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ‘Muse Secure VM’ ନାମକ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ।
ମ୍ୟୁଜ୍ AI କିପରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କାମ କରେ?
Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life.— Muse (@Muse) September 8, 2026
Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo pic.twitter.com/1exp56xj93
ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜରଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜର କାମ ବିଷୟରେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହାପରେ Muse କମ୍ପାନୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ‘Spark’ ମଡେଲ ସହାୟତାରେ ପୂରା ପ୍ଲାନ୍, ସମୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂସାଧନକୁ ହିସାବ କରି ନିଜେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ । ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା କିମ୍ବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଭଳି ଛୋଟ କାମକୁ ଏହା ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରେ । ଏହା ନିଜେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲିବା, ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏଟ୍ ବା ମୂଲଚାଲ କରିପାରେ ।
ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଚର୍ ହେଉଛି, ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ ଜାରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥାଏ । ୟୁଜରଙ୍କ ପୁରୁଣା ପସନ୍ଦ ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖି ଏହା ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ରେସିପି ଭିଡିଓରୁ ସପିଂ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଡିନର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମେନୁ ସଜେସନ ଦେବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମନେ ରଖି ଇନଭିଟେସନ ପଠାଇବା ଭଳି ଜଟିଳ କାମ କରିପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା କିମ୍ବା ଘରର ବିଲ୍ କମ୍ କରାଇବା ଭଳି ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରେ ।
Introducing Muse, a personal agent that gets things done for you, powered by Muse Spark 1.3.— AI at Meta (@AIatMeta) September 8, 2026
Get an inside look at how we built Muse and what it can do for you: https://t.co/qzFgoNAUSV https://t.co/KNCQwQXqyL pic.twitter.com/7skLRgWCaI
ସୁରକ୍ଷିତ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବାୟର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ:
ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ପାଇଁ ମେଟା ଏଥିରେ Stripeର ‘Link’ ପେମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଜେଣ୍ଟ ନିଜେ ସେକଆଉଟ୍ କରିପାରିବ । ମ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ AI ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଲିଙ୍କ୍ ର ‘ବାୟର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ’ (Buyer Protection) ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରୀ ହଜିଗଲେ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଫ୍ରି କଭର, ପ୍ରାଇସ୍ ଡ୍ରପ୍ ଉପରେ ରିଫଣ୍ଡ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ । ପ୍ରତିଟି କାରବାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ‘ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କାର୍ଡ’ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜରଙ୍କ ଅସଲି କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଚି ରହିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ Shop Pay ଏବଂ 1Password ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯିବ ।
ପ୍ରାଇଭେସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ୍:
ମେଟା ଏହି ଏଜେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ‘Sentinel’ ନାମକ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ସନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ୟୁଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥାଏ । ମ୍ୟୁଜ୍ କୌଣସି ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ । ୟୁଜର ନିଜ ଡାଟାକୁ ମେଟାର AI ଟ୍ରେନିଂରେ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ‘ଅପ୍ଟ-ଆଉଟ୍’ (Opt-out) କରିପାରିବେ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟିଂ ବିଜ୍ଞାପନ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଶେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ‘Confidential VM’ ସୁବିଧା ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଡାଟା ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଆକ୍ସେସ୍ ମେଟା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ।
We've run a bug bounty program on Muse since early in development. Today it becomes public, with published payout guidelines. We pay by the impact demonstrated. More details at https://t.co/zd3EJhrtgm.— Mark Zuckerberg (@finkd) September 8, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ଆମେରିକାରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ iOS, Android ଏବଂ muse.ai ରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି । ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ (Mark Zuckerberg) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ 100 ମିଲିୟନ ଟୋକନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 20 ଡଲାରର ‘Power Plan’ କିମ୍ବା 100 ଡଲାରର ‘Maximum Plan’ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।