ETV Bharat / technology

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ଚାଲିବ Meta ର ନୂଆ AI: କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଖଞ୍ଜିଲା Muse Glimmer ମଡେଲ୍‌, ହ୍ୟାକିଂ-ଡାଟା ଲିକ୍ ଭୟ ଶେଷ

ମେଟା ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଏକ ନୂଆ 30B-ପାରାମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ AI ମଡେଲ୍ Muse Glimmer ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲୋକାଲ୍ ଭାବେ ଚାଲିବ ।

Representative image
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲେଜି ଦୁନିଆର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମେଟା (Meta) ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପବକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ 'Muse Glimmer' ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍‌ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡେଲ୍‌ କରିଛି । ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 30-ବିଲିୟନ୍-ପାରାମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏଆଇ ମଡ଼େଲ୍ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବା ଲୋକାଲ୍‌ ଭାବେ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍‌ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଆସିବା ପରେ ଡେଭଲରପର୍‌ ମାନେ ଏପରି ଚମତ୍କାର ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ତିଆରି କରିପାରି6ବ, ଯାହା କୌଣସି କ୍ଲାଉଡ୍‌ ଇନ୍‌ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରେନେଟ୍ କନେକ୍ସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବ ।

ମେଟା Superintelligence Labs ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ବଡ଼ ମଡେଲକୁ Apaceh 2.0 ଲାଇସେନ୍ସ ଅଧୀନରେ ଓପନ୍ ୱେଟ୍ସ (Open Weights) ସହିତ ମାଗଣାରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେ କୌଣସି ୟୁଜର୍‌ ନିଜ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ ଏହାକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭାବେ ସୂଚ଼ନା ଦେଇଛି ଯେ, Muse Glimmer ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରହୁଥିବା ଲୋକାଲ୍‌ ଏଜେଣ୍ଟ ୱର୍କଫ୍ଲୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସାଇଜ୍ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ କଞ୍ଜୁମର GPU ଥିବା Mac କିମ୍ବା Windows PC ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସହଜରେ ରନ୍ କରିପାରିବ । ଏହି ମଡେଲଟି ରିମୋଟ୍‌ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ କୌଣସି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନପଠାଇ ସିଧାସଳଖ ଯୁଜରଙ୍କ ନିଜ କମ୍ପୁଟର ଉପରେ ସମସ୍ତ ହେଭି ଡ଼ାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କାମ କରେ ।

ମେଟାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫିସ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଜରୁରୀ ମେସେଜ୍‌ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ରଖିବା ଭଳି ଅନେକ ଜଟିଳ କାମ ନିଜେ କରିପାରିବ । ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ମଡେଲଟି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କୋଡିଂ ଏବଂ ଡେଭେଲପର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ଚମତ୍କାର କଥା ହେଉଛି, Muse Glimmer ଏକାସଙ୍ଗେ ହେଭି ଟେକ୍ସଟ୍ ଏବଂ କାର୍ଡୋ ଇମେଜ୍ ଦ୍ୱୟକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍, ଗ୍ରାଫ୍ ଚାର୍ଟ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ । ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାର ବଡ଼ ଡାଟାବେସ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବା ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏତେ ବଡ଼ ମଡେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତା’ର ଭାରୀ ମେମୋରୀ ସାଇଜ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିସିଜନରେ ଏହି 30-30-ବିଲିୟନ୍-ପାରାମିଟର ମଡେଲ ପାଇଁ 55 GBରୁ ଅଧିକ ମାସିଭ୍ ମେମୋରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣ GPUର କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଅଟେ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମେଟା ଏକ ଆଧୁନିକ 'କ୍ଵାଣ୍ଟାଇଜେସନ୍' (Quantization) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି Muse Glimmerର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇଜ୍‌କୁ ମାତ୍ର 20 GBରୁ କମ୍‌କୁ କମାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଟ୍ରିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମାନ ରହିବା ସହ ଏହା ମାତ୍ର 24 GB କିମ୍ବା 32 GB ମେମୋରୀ ଥିବା ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରେ ।

କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭାବେ ନୂଆ MacBook M4 Max ଏବଂ M5 Max ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ NVIDIAର ସୁପର୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ RTX 5090 GPU ଉପରେ ଏହାର ସଫଳ ଟେଷ୍ଟିଂ ସମ୍ପାଦନ କରିସାରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ଡିଭାଇସରେ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସୁପର୍ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭେଲପରମାନେ ଏହାକୁ Hugging Face ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ Ollama, LM Studio, llama.cpp ଏବଂ MLX ଭଳି ବଡ଼ ଫ୍ରେମୱର୍କ ସହିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ମେଟା ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ AMD, Arm, Dell, Intel ଏବଂ NVIDIA ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହାର୍ଡୱେର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରୁଛି । କମ୍ ଦାମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସେଫ୍ଟି ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲକ୍ସରୀ କାର୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ପୂରଣ: ଅଧିକ ଆରାମ ଓ ସ୍ପେସ୍ ସହ ଆସୁଛି ନୂଆ BMW X1 LWB, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁକିଂ

TAGGED:

ମେଟା ମ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ଲିମର୍‌
DEEPMIND MODELS ALTERNATIVE
LOCAL COMPUTER AI MODEL
META GLIMMER FEATURES
META MUSE GLIMMER AI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.