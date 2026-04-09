ଲଞ୍ଚ ହେଲା ମେଟାର Muse Spark AI, ଚାର୍ଟଜିପିଟି ଓ ଜେମିନିକୁ ଦେବ କଡା ଟକ୍କର
Published : April 9, 2026 at 4:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା (Meta) ନିଜର ନୂତନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡେଲ୍ 'ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପାର୍କ (Muse Spark)' କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାକୁ ନିକଟରେ ଗଠିତ ମେଟା ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲ୍ୟାବସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବର ଲାମା ସିରିଜ୍ ଠାରୁ ପୂରା ଅଲଗା ଏବଂ ମେଟା ଆପ୍ ଓ ୱେବସାଇଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ।
Today we’re introducing Muse Spark, our most powerful model yet, giving you a faster and smarter Meta AI.— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) April 8, 2026
Muse Spark currently powers the Meta AI app and website and will be rolling out to @whatsapp, @Instagram, @facebook, @messenger, and AI glasses in the coming weeks.…
ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପାର୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର ଗୁଡିକ:
1. ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ କ୍ଷମତା: ଏହା କେବଳ ଟେକ୍ସଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଫଟୋ ବା ଇମେଜକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରି ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ନିଜେ ଭିଜୁଆଲ୍ କୋଡିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମିନି-ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ ।
2. ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ମୋଡ୍: ସାଧାରଣ ଏବଂ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜଟିଳ ଗଣିତ ବା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏହା ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥାଏ।
3. କଣ୍ଟେମ୍ପଲଟିଙ୍ଗ୍ ମୋଡ୍ (Contemplating Mode) ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଏଜେଣ୍ଟ୍ (Multi-Agent) ସିଷ୍ଟମ୍: ଏହା ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପାର୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭାବନ । ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାମ କରେ, ଯେମିତିକି ଏକ ଟିମ୍ ମିଶି କାମ କରନ୍ତି ।
4. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା: ମେଟା 1000ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ।
ବାକି AI ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା କିପରି ଆଗରେ ?
ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପାର୍କ ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଯେପରିକି ଚାଟଜିପିଟି ର GPT-5.4, ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକର Claude Opus 4.6, ଏବଂ ଗୁଗଲର ଜେମିନି 3.1 Proକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି:
ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବହାର: ଏହା ବହୁତ କମ୍ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦିଏ । ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଏହା ମାତ୍ର 58 ମିଲିୟନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହାକି GPT-5.4 ଏବଂ Claude ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ ।
ହେଲଥବେଞ୍ଚ୍ ହାର୍ଡ: ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପାର୍କ 42.1% ସ୍କୋର କରିଛି, ଯାହା ଜେମିନି 3.1 Pro ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଡେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ।
ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍: ନିଜର କଣ୍ଟେମ୍ପଲଟିଙ୍ଗ୍ ମୋଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା 58.4%ର ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଜଟିଳ ରିଜନିଂରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ।
ଭିଜନ ଏବଂ ଇମେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା: ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭିଜନ ମଡେଲ୍ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯାହାକି MMMU-Proରେ 80.5% ସ୍କୋର କରିଛି ।
ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ହେବ ନାହିଁ ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପାର୍କ:
ମେଟା ନିଜର ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ (Open Source) ରଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପାର୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଫେସବୁକ୍, ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ସପିଂ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ସହଜ କରିବ ।