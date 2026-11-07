Meta ଲଞ୍ଚ୍ କଲା Muse Spaces ଫିଚର, ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସଜାଡ଼ି ହେବ ସବୁ କାମ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି
ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ଚାଟ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ଆଇଡିଆ କିମ୍ବା ପ୍ଲାନ୍ ଶେୟାର କରିବେ, ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକର୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିଦେବ ।
Published : November 7, 2026 at 2:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମେଟା (Meta) ଏକ ବଡ଼ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 'Muse' ପାଇଁ 'Spaces' ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର୍ସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାଟ୍ ସେକ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ସପିଂ ଲିଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ଲାନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ।
କିପରି କାମ କରିବ ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ସ୍ପେସେସ୍(Spaces) ?
Spaces are here. Describe a planner, a tracker, a game, whatever you need, and Muse builds it right into the app. Pin it to your tabs, come back anytime, and it’ll already be up to date. https://t.co/6ryENwa6PN— Muse (@Muse) November 6, 2026
ବାସ୍ତବରେ ଏକ 'Space' ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ, ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ପେସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାଇଡ୍ବାର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ଚାଟ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ଆଇଡିଆ କିମ୍ବା ପ୍ଲାନ୍ ଶେୟାର କରିବେ, ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକର୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିଦେବ ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଥର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଆପ୍ସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା କନ୍ସର୍ଟ ଡେଟ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପେ ଆପେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ ।
ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ?
Design the Muse app that’s perfect for you. Build spaces for whatever you want, pick what lives in your tabs, and even set when they show up. Here are a few we’ve made so far ↓ https://t.co/vsaqc86NRh— Muse (@Muse) November 6, 2026
ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଫିଚରର ବ୍ୟବହାରିକତା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେ:
- ସପିଂ ହବ୍ : ଜନ୍ମଦିନର ଗିଫ୍ଟ ଆଇଡିଆ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ସେଭ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ବାୟର ମେସେଜ୍ ସବୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଚାଟ୍ରେ ରହିବ ।
- ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ: ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ଇମେଲ୍ରୁ ଡାଟା ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇ ଆପେ ଆପେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ।
- ୱେଡିଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲାନର୍: ବିବାହର RSVP ଲିଷ୍ଟ, ଟୁ-ଡୁ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଲ୍ସ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ।
- ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନର୍: ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯୋଜନାକୁ ପୃଥକ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ସଜାଇ ରଖିବ ।
|ଶସ୍ତା, ଭଲ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୂରତା: ‘New Glenn’ ରକେଟ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ବୁଷ୍ଟର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅପ୍ଗ୍ରେଡ୍ ଆଣିଲା Blue Origin
ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ନିଜେ କଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ:
Playing around with spaces in Muse lately -- tell Muse what you need and it builds it. I've made a BBQ game, an event tracker, and a home control dashboard. Excited to see what you build. https://t.co/ksaKEQVKa9— Mark Zuckerberg (@finkd) November 6, 2026
ମେଟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ନିଜେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜେ ମ୍ୟୁଜ୍ର ଏହି Spaces ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ BBQ ଗେମ୍, ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକର୍ ଏବଂ ହୋମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିଥିବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାରେ ମ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 10 ମିଲିୟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଟାଇପିଂ ବିନା ସିଧାସଳଖ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ 'Muse Voice' ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହ ମେଟା ସିଧାସଳଖ OpenAIର Dots ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସଏଆଇର Grokbotକୁ ବଡ଼ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ।