ମେଟା ବଜାରକୁ ଆଣିଲା ତା’ର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଏଆଇ ମଡେଲ Muse Ember, ଭାରତରେ ଲିକ୍ ହେଲା ଦାମ୍
ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ନିଜର ଏଆଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ତଥା ଶସ୍ତା ଏଆଇ ମଡେଲ୍ Muse Ember ଲଞ୍ଚ୍ କରିବା ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଲିକ୍ କରିଛି ।
Published : November 10, 2026 at 3:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ନିଜର ଏଆଇ ଫ୍ୟାମିଲି 'Muse AI' ଅଧୀନରେ ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ 'Muse Ember' ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ମେଟା ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମଡେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ଶସ୍ତା ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଅଟେ । ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ନୂଆ Muse Ember ସହିତ Muse Spark 1.3 ଏବଂ Muse Wonder ଏବେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି ।
'Muse Ember'ର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସ୍କୋର ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ:
ଏହି ନୂଆ Muse Emberକୁ ଜଟିଳ ରିଜନିଂ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି କୋଡିଂ, ଟୁଲ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମିଲିୟନ୍ ଇନପୁଟ୍ ଟୋକନ୍ ପାଇଁ 10 ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତି ମିଲିୟନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟୋକନ୍ ପାଇଁ 50 ସେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି । ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ Ember ଏବଂ Claude Haiku 5.5 ଦୁଇଟିଯାକ 36 ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ GPT-6 Luna ମାତ୍ର 28 ସ୍କୋର କରିଛି ।
Muse Ember, Muse Spark 1.3, and Muse Wonder are now available on Google Cloud.— Mark Zuckerberg (@finkd) November 9, 2026
Terminal-Bench 4.0ରେ Emberକୁ 40.9 ପ୍ରତିଶତ ଅଙ୍କ ମିଳିଥିବା ବେଳେ Haikuକୁ 39.2 ଏବଂ Lunaକୁ 16.4 ପ୍ରତିଶତ ଅଙ୍କ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ FrontierCode 2.0-AAରେ Haiku ଆଗରେ ରହି 34.9 ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ Emberର ସ୍କୋର 27.2 ରହିଛି ।
ମାତୃଭାଷା ବୁଝି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ୍:
ମେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ବଡ଼ ମଡେଲ୍ ଯେପରିକି ମ୍ୟୁଜ୍ ୱଣ୍ଡର ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜ୍ ଏମ୍ବର ସେହି ଆଧାରରେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ଼ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବ । ଏଥିରେ 1M-tokenର ଏକ ବିଶାଳ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ରହିଛି । ଏହା ଟେକ୍ସଟ୍, ଇମେଜ୍, ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ସିଧାସଳଖ ନେଟିଭ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରେ ।
Today we're introducing Muse Ember, our smallest and most efficient model, built for complex reasoning execution and everyday agent work. Muse Ember can carry workflows across apps, call tools in sequence, run tests and make targeted code fixes. With a 1M-token context window and native understanding of text, images, audio and video, it can also work across large document sets and varied inputs.— AI at Meta (@AIatMeta) November 9, 2026
ୟୁଜର୍ସ ଚାହିଁଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍, ଚାର୍ଟ, ସ୍କାନ କରାଯାଇଥିବା ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ମିଟିଂର ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ କୌଣସି ଅଲଗା ମଡେଲ୍ ବିନା ସିଧାସଳଖ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ଏହା କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Spark, Glimmer ଏବଂ Wonder ପରେ ଆସିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ।
|କିଏ ଏହି ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍? ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ Nvidia ସିଇଓ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ AI ରେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ!
ଭାରତରେ ଲିକ୍ ହେଲା ମ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ:
The Hinduର ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମେଟା ମ୍ୟୁଜ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ର ଦାମ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାକେଣ୍ଡ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହାର 'ପାୱାର ପ୍ଲାନ୍'ର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 1,799 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟପ୍ ମଡେଲ୍ 'ମାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ଲାନ୍'ର ମୂଲ୍ୟ 8,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
According to The Hindu, Indian pricing for Meta's upcoming Muse AI agent has leaked ahead of its official launch: – Power tier: ₹1,799 – Maximum tier: ₹8,999 These backend figures are not final, and Meta has yet to officially comment. #Muse #MuseIndiaPrice https://t.co/6LkUEFmKEg— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 10, 2026
ତେବେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ମାସିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 20 ଡଲାର ଏବଂ 100 ଡଲାର ମାସିକ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ । ଯଦିଓ ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରାଇସିଂ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ବୟାନ ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସୁପର ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।