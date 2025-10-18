ETV Bharat / technology

ଫେସବୁକ୍‌ରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର; ଏବେ ନିଜେ ବନାଇବ ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରିର Collage

ମେଟା ଫେସବୁକ୍‌ରେ ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର ଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ ନେଇ ନିଜେ କୋଲାଜ୍‌ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ଫେସବୁକ୍‌ରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର (Image Credit: Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025 at 4:30 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା ନିଜର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍‌ରେ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ଫିଚରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ପୁଣିଥରେ ଖାସ୍‌ କରିପାରିବ । ଏହି ଫିଚରଟି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍‌ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନି ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କ୍ରିଏଟିଭ୍‌ ଢଙ୍ଗରେ କୋଲାଜ୍‌ ଓ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ । ଏହାକୁ ଆପଣ ଖୁବ ସହଜରେ ଫେସବୁକ୍‌ ଓ ମେସେଞ୍ଜରରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ।

ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା । ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ୟୁଜର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ତ ଉଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନେକ ଥର ଉକ୍ତ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସେତେଟା ଖାସ ନୁହେଁ ଯେ, ଯାହାକୁ ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନୋଭାବ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ସମୟ ଅଭାବରୁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡିଟ୍‌ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏବେ ଫେସବୁକ୍‌ର ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍‌ରୁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିଜେ ଏଡିଟ୍‌ କରିବ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।

ଏହି ଫିଚରରେ କଣ ଖାସ୍‌ ?

  • ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫିଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଜରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ।
  • ଏହି ଫିଚରକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, Facebook ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍‌କୁ ସ୍କାନ କରିବ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କିମ୍ବା ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍‌ ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ହଜିଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରେ।
  • ଏହି ଫିଚରର AI ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଲୁକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡିଟ୍‌ କରିବ । ଏଥିରେ ଜନ୍ମଦିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ସଟ୍ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ।
  • ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି କୋଲାଜ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କିମ୍ବା ସେୟାର କରିପାରିବେ।
  • ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡିଜାଇନ କିମ୍ବା ଏଡିଟ୍‌ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। AI ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ମେଟା ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ ୟୁଜରଙ୍କ ମିଡିଆକୁ ଏଆଇ ଟ୍ରେନିଂ ଲାଗି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରାଇଭେଟ୍‌ ରହିଥାଏ ଏବଂ ୟୁଜର ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଏହାକୁ କେବେ, କେତେବେଳେ ଓ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ୟୁଜର୍ସ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଫେସବୁକ୍‌ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍‌ ସେଟିଂଙ୍ଗସ୍‌ (Facebook Camera Roll Settings) କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ।

କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୋଲଆଉଟ୍‌ ?

ଏହି ଫିଚରକୁ ମେଟା ଏବେ ଆମେରିକା ଓ କାନାଡାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଏହି ଉଭୟ ଦେଶରେ ଫେସବୁକ୍‌ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଷ୍ଟୋରିଜ୍‌ ଓ ଫିଡ୍‌ରେ ସେୟାରିଂ ଅପସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମେଟା ଏକ ବ୍ଲଗ୍‌ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଫେସବୁକ୍‌ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଏଆଇ ଫିଚରକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ।

