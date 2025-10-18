ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର; ଏବେ ନିଜେ ବନାଇବ ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରିର Collage
ମେଟା ଫେସବୁକ୍ରେ ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର ଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ ନେଇ ନିଜେ କୋଲାଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 18, 2025 at 4:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା ନିଜର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ଫିଚରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ପୁଣିଥରେ ଖାସ୍ କରିପାରିବ । ଏହି ଫିଚରଟି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନି ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଢଙ୍ଗରେ କୋଲାଜ୍ ଓ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ । ଏହାକୁ ଆପଣ ଖୁବ ସହଜରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ମେସେଞ୍ଜରରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ।
ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା । ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ୟୁଜର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ତ ଉଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନେକ ଥର ଉକ୍ତ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସେତେଟା ଖାସ ନୁହେଁ ଯେ, ଯାହାକୁ ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନୋଭାବ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ସମୟ ଅଭାବରୁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏବେ ଫେସବୁକ୍ର ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍ରୁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିଜେ ଏଡିଟ୍ କରିବ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।
We’re launching a new feature today that suggests collages, photos and videos from your camera roll, all with the help of AI. You’ll see these private suggestions on Facebook so you can decide to share them with friends and family on Messenger— Messenger (@messenger) October 17, 2025
ଏହି ଫିଚରରେ କଣ ଖାସ୍ ?
- ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି ଏହି ଫିଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଜରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ।
- ଏହି ଫିଚରକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, Facebook ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍କୁ ସ୍କାନ କରିବ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କିମ୍ବା ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ହଜିଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରେ।
- ଏହି ଫିଚରର AI ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଲୁକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବ । ଏଥିରେ ଜନ୍ମଦିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ସଟ୍ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ।
- ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି କୋଲାଜ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କିମ୍ବା ସେୟାର କରିପାରିବେ।
- ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡିଜାଇନ କିମ୍ବା ଏଡିଟ୍ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। AI ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ମେଟା ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ ୟୁଜରଙ୍କ ମିଡିଆକୁ ଏଆଇ ଟ୍ରେନିଂ ଲାଗି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ୟୁଜର ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଏହାକୁ କେବେ, କେତେବେଳେ ଓ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ୟୁଜର୍ସ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଫେସବୁକ୍ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍ ସେଟିଂଙ୍ଗସ୍ (Facebook Camera Roll Settings) କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ।
କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୋଲଆଉଟ୍ ?
ଏହି ଫିଚରକୁ ମେଟା ଏବେ ଆମେରିକା ଓ କାନାଡାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଏହି ଉଭୟ ଦେଶରେ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଓ ଫିଡ୍ରେ ସେୟାରିଂ ଅପସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମେଟା ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଫେସବୁକ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଏଆଇ ଫିଚରକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ।