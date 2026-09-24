ETV Bharat / technology

ମେଟା ଆଣିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ, ଏବେ ଚଷମା ଭିତରୁ ଚାଲିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ !

ମେଟା କନେକ୍ଟ 2026 ଇଭେଣ୍ଟରେ ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ନୂଆ ଭିଆର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍, ବିନା କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଅଡିଓ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏବେ ମ୍ୟୁଜ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ମେଟା ଗ୍ଲାସେସ୍ MARK ZUCKERBERG META CONNECT 2026 ନୂଆ ଭିଆର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍
ମେଟା ଆଣିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ, ଏବେ ଚଷମା ଭିତରୁ ଚାଲିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ! (Image Credit: Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଚମତ୍କାର କରୁଥିବା ମେଟା କମ୍ପାନୀ ଏଥର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ Meta Connect 2026ରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ପେଶ୍ କରି ମାର୍କେଟରେ ହଲଚଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ନୂଆ ଭିଆର୍(VR) ଗ୍ଲାସେସ୍, କ୍ୟାମେରା ବିହୀନ ଅଡିଓ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏବେ ରେ-ବ୍ୟାନ୍ ମେଟାର ଥର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଚଷମା ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ 'Muse'କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରୁ ବାହାର କରି ସିଧା ଚଷମା ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । ଏବେ ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ପାଟିରେ ନାଁ କହି ନିଜ ଚଷମାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ କାମ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ ।

ମ୍ୟୁଜ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍‌ର ସୁପର ଫିଚର୍ସ ଏବେ ମ୍ୟୁଜ୍ ଚାର୍ମ:

ମେଟାର ପର୍ସନାଲ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ Museରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଭଏସ୍ ମୋଡ୍ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ଅଟେ । ୟୁଜର୍ସ ଏବେ ମ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରୁଥିବ । ଏହାର ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱରକୁ ଧୀମା ବା ତେଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ମେଟା ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଏଥିପାଇଁ 'ମ୍ୟୁଜ୍ ରିୟଲଟାଇମ୍ ଅବତାର' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିଛି, ଯାହା କଥା ଅନୁସାରେ ଚେହେରାର ହାବଭାବ ବଦଳାଇଥାଏ । ଏହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୋକାନର ସେଲ୍ଫ, କାନ୍ଥର ପୋଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଚିହ୍ନିପାରିବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ନିଜର ଏକ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଏଥିରେ 'କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍' ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ୟୁଜରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯେକୌଣସି ଆପ୍ସ ଚଲାଇପାରିବ । ସପିଂ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ୱାଲମାର୍ଟ, ବେଷ୍ଟ ବାଏ, ପେପାଲ୍ ଏବଂ ଶପ୍ ପେ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇଛି । ଇଭେଣ୍ଟ ଶେଷରେ ଜୁକରବର୍ଗ 'Muse Charm' ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ପକେଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଡିସପ୍ଲେ, ସ୍ପିକର୍, ମାଇକ୍ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ରହିଛି ।

ନୂଆ ଏଆଇ ଚଷମା: ଅଡିଓ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏବେ ଜେନ୍ 3

ମେଟା ଗ୍ଲାସେସ୍ MARK ZUCKERBERG META CONNECT 2026 ନୂଆ ଭିଆର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍
Ray-Ban Meta (Image Credit: Meta)

ମେଟା ନିଜର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରା ବିହୀନ ଅଡିଓ ଗ୍ଲାସେସ୍ Ray-Ban Meta Audio ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛି । ଏଥିରେ ଓପନ-ଇୟର ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଶୁଣିବା, ପଡକାଷ୍ଟ ଏବଂ କଲ୍ କରିବା ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 43 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଥିରେ ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ସହିତ ମୋଟ 48 ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମିଳିବ । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 349 ଡଲାର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 13ରୁ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ସେହିପରି Ray-Ban Meta (Gen 3) ଗ୍ଲାସେସ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପତଳା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 9 ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 3K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିବା 12MP କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 449 ଡଲାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଚଷମା ପାଇଁ ଏଫ୍‌ଡିଏ (FDA) ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ 'ଅନବୋର୍ଡ ହିୟରିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ' ସଫ୍ଟୱେର୍ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ 149.99 ଡଲାର ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଅଡିଓ ପାଇଁ Dolby Atmos ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।

ମେଟା ଭିଆର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏବେ ଗେମିଂ ଦୁନିଆ:

ମେଟା ଗ୍ଲାସେସ୍ MARK ZUCKERBERG META CONNECT 2026 ନୂଆ ଭିଆର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍
ମେଟା VR ଚଷମା । (Image Credit: X/ Mark Zuckerberg)

ଏହି କନେକ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା Meta VR Glasses, ଯାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1,299.99 ଡଲାର ରହିବ । ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ, ଯାହା ମେଟା କ୍ଵେଷ୍ଟ 3 ତୁଳନାରେ 5 ଗୁଣ ହାଲୁକା ଅଟେ । ଏଥିରେ 5K ମାଇକ୍ରୋ-ଓଏଲଇଡି (Micro-OLED) ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ Qualcomm Snapdragon Reality Elite ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର୍‌କୁ ଏକ ଛୋଟ ପକେଟ୍ ୟୁନିଟ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବେଲ୍ଟ ବା ପକେଟରେ ରଖିହେବ ।

ଏହି ଭିଆର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଖି ଏବଂ ହାତର ଇସାରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ବିନା ହିଁ କାମ କରିହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଟେବୁଲକୁ କିବୋର୍ଡ ବନାଇ ହେବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ 'Meta Hologram' ଫିଚର୍ ଆଣିଛି, ଯାହା କଲିଂ ସମୟରେ ୟୁଜରଙ୍କର ଅସଲି ଭଳି ଲାଇଭ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପିକ୍ଚର ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ । ଗେମିଂ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗେମ୍ 'Beat Saber'କୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ ଉପରେ ବେସ୍‌ଡ୍ 'Flux' ମୋଡ୍ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାତ୍ର 12,999 ଟଙ୍କାରେ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ! ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ ମିଭି ଲଞ୍ଚ୍‌ କଲା ପ୍ରଥମ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌

TAGGED:

ମେଟା ଗ୍ଲାସେସ୍
MARK ZUCKERBERG
META CONNECT 2026
ନୂଆ ଭିଆର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍
META VR GLASSES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.