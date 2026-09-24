ମେଟା ଆଣିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ, ଏବେ ଚଷମା ଭିତରୁ ଚାଲିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ !
ମେଟା କନେକ୍ଟ 2026 ଇଭେଣ୍ଟରେ ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ନୂଆ ଭିଆର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍, ବିନା କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଅଡିଓ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏବେ ମ୍ୟୁଜ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 24, 2026 at 9:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଚମତ୍କାର କରୁଥିବା ମେଟା କମ୍ପାନୀ ଏଥର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ Meta Connect 2026ରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ପେଶ୍ କରି ମାର୍କେଟରେ ହଲଚଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ନୂଆ ଭିଆର୍(VR) ଗ୍ଲାସେସ୍, କ୍ୟାମେରା ବିହୀନ ଅଡିଓ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏବେ ରେ-ବ୍ୟାନ୍ ମେଟାର ଥର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଚଷମା ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ 'Muse'କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରୁ ବାହାର କରି ସିଧା ଚଷମା ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । ଏବେ ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ପାଟିରେ ନାଁ କହି ନିଜ ଚଷମାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ କାମ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ ।
ମ୍ୟୁଜ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ର ସୁପର ଫିଚର୍ସ ଏବେ ମ୍ୟୁଜ୍ ଚାର୍ମ:
Mark Zuckerberg just unveiled Meta VR Glasses, plus a new lineup of AI glasses, and lots more at Meta Connect 2026. pic.twitter.com/RZ3Zm3j9V6— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 24, 2026
ମେଟାର ପର୍ସନାଲ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ Museରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଭଏସ୍ ମୋଡ୍ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ଅଟେ । ୟୁଜର୍ସ ଏବେ ମ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରୁଥିବ । ଏହାର ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱରକୁ ଧୀମା ବା ତେଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ମେଟା ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଏଥିପାଇଁ 'ମ୍ୟୁଜ୍ ରିୟଲଟାଇମ୍ ଅବତାର' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିଛି, ଯାହା କଥା ଅନୁସାରେ ଚେହେରାର ହାବଭାବ ବଦଳାଇଥାଏ । ଏହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୋକାନର ସେଲ୍ଫ, କାନ୍ଥର ପୋଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଚିହ୍ନିପାରିବ।
keep your phone in your pocket, Muse is coming to your glasses pic.twitter.com/gnt7LY0LUm— Muse (@Muse) September 23, 2026
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମ୍ୟୁଜ୍କୁ ନିଜର ଏକ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଏଥିରେ 'କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍' ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ୟୁଜରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯେକୌଣସି ଆପ୍ସ ଚଲାଇପାରିବ । ସପିଂ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ୱାଲମାର୍ଟ, ବେଷ୍ଟ ବାଏ, ପେପାଲ୍ ଏବଂ ଶପ୍ ପେ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇଛି । ଇଭେଣ୍ଟ ଶେଷରେ ଜୁକରବର୍ଗ 'Muse Charm' ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ପକେଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଡିସପ୍ଲେ, ସ୍ପିକର୍, ମାଇକ୍ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ରହିଛି ।
ନୂଆ ଏଆଇ ଚଷମା: ଅଡିଓ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏବେ ଜେନ୍ 3
ମେଟା ନିଜର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରା ବିହୀନ ଅଡିଓ ଗ୍ଲାସେସ୍ Ray-Ban Meta Audio ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛି । ଏଥିରେ ଓପନ-ଇୟର ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଶୁଣିବା, ପଡକାଷ୍ଟ ଏବଂ କଲ୍ କରିବା ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 43 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଥିରେ ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ସହିତ ମୋଟ 48 ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମିଳିବ । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 349 ଡଲାର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 13ରୁ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Here's everything I announced at Meta Connect today 👇— Mark Zuckerberg (@finkd) September 24, 2026
ସେହିପରି Ray-Ban Meta (Gen 3) ଗ୍ଲାସେସ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପତଳା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 9 ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 3K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିବା 12MP କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 449 ଡଲାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଚଷମା ପାଇଁ ଏଫ୍ଡିଏ (FDA) ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ 'ଅନବୋର୍ଡ ହିୟରିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ' ସଫ୍ଟୱେର୍ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ 149.99 ଡଲାର ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଅଡିଓ ପାଇଁ Dolby Atmos ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
ମେଟା ଭିଆର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏବେ ଗେମିଂ ଦୁନିଆ:
ଏହି କନେକ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା Meta VR Glasses, ଯାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1,299.99 ଡଲାର ରହିବ । ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ, ଯାହା ମେଟା କ୍ଵେଷ୍ଟ 3 ତୁଳନାରେ 5 ଗୁଣ ହାଲୁକା ଅଟେ । ଏଥିରେ 5K ମାଇକ୍ରୋ-ଓଏଲଇଡି (Micro-OLED) ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ Qualcomm Snapdragon Reality Elite ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସର୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ପକେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବେଲ୍ଟ ବା ପକେଟରେ ରଖିହେବ ।
ଏହି ଭିଆର୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଖି ଏବଂ ହାତର ଇସାରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ବିନା ହିଁ କାମ କରିହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଟେବୁଲକୁ କିବୋର୍ଡ ବନାଇ ହେବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ 'Meta Hologram' ଫିଚର୍ ଆଣିଛି, ଯାହା କଲିଂ ସମୟରେ ୟୁଜରଙ୍କର ଅସଲି ଭଳି ଲାଇଭ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପିକ୍ଚର ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ । ଗେମିଂ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗେମ୍ 'Beat Saber'କୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ ଉପରେ ବେସ୍ଡ୍ 'Flux' ମୋଡ୍ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛି ।