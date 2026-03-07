Meta AI ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ବିବାଦ, ରେକର୍ଡ ହେଉଛି କି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭିଡିଓ !
Published : March 7, 2026 at 2:49 PM IST
META AI SMART GLASS, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା (Meta)ର AI-ଚାଳିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ସ୍ୱିଡେନ୍ ଖବରକାଗଜ Svenska Dagbladet ଏବଂ Goteborgs-Posten ର ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ କେନିଆ ରାଜଧାନୀ ନାଇରୋବି ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତଥା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନାଇରୋବିରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଏଆଇ ଇନୋଭେଟର୍ସ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଫଟୋ, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଅଡିଓକୁ ଲେବଲ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ସହିତ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, "ଆମେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁ । ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ରୁମରୁ ବିନା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।"
ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମେଟା କର୍ମଚାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ତଥ୍ୟରେ ମୁହଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବ୍ଲର୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନାଇରୋବିର କିଛି କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ । କେତେକ ସମୟରେ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ଭିଡିଓରେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।
AI ଚଷମା ପ୍ରାଇଭେସି ପାଇଁ ବିପଦ :
ମେଟାର Ray-Ban ଏବଂ Oakley ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାରେ ଏକ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ’ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ, ମେଟା ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କ୍ଲାସ-ଆକ୍ସନ୍ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀ ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମେଟା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ମେଟା ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଡାଟା ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ରହିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମେଟା ଏଆଇ ସହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ତେବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୱାର୍କସମାନେ ବେଳେବେଳେ ଡାଟା ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ । ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରାଇଭେସି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସରେ ଫେସ୍ ରେକଗନିସନ୍ ଯୋଡାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।