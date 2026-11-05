ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Mercedes-Benzର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ କେତେ ?
ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଦୌଡ଼ିବ ୭୧୧ କିଲୋମିଟର, ଦମଦାର ପାୱାର ସହ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Published : November 5, 2026 at 8:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗଜରୀ କାର୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଲଗଜରୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Mercedes-Benz । ନୂଆ Mercedes-Benz GLC EVର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ୭୮ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ Mercedes-Benzର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ନୂତନ Mercedes-Benz GLC EV ର ବିଶେଷତା:
ଏହି SUV ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Mercedes-Benz GLC400 ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାରଟି 94kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 711 କିଲୋମିଟର (WLTP ରେଞ୍ଜ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜରରେ 10 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ।
ଏହି କାରରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର୍ ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯାହା 482.4 bhp ର ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ 800 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଯାହା ଏହାକୁ ଏହାର ମୋଡେଲର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହି କାରର ଲମ୍ବ 4.85 ମିଟର ଏବଂ ଏହାର ତଳ ବେସ୍ 2.97 ମିଟର।
ନୂତନ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ GLC EV ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନୂତନ GLC EV ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ AMG ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାରରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ AMG ଗ୍ରୀଲ୍, 20-ଇଞ୍ଚ୍ AMG-ସ୍ପେକ୍ ଚକ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରନିଂ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି ।
GLC ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ MBUX ହାଇପରସ୍କ୍ରିନ୍, ଡଲବି ଆଟମସ୍ ସହିତ ବର୍ମେଷ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ପାନୋରାମିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ରୁଫ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ମସାଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସିଟ୍, ଫୁଲ୍-ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ପାୱାର-ଫୋଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡି, ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ୟାଡ୍, ଲେଭଲ୍ 2 ADAS, ଅଟୋ-ପାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ 128 ଲିଟର ଫ୍ରଙ୍କ୍ (ସାମ୍ନା ଷ୍ଟୋରେଜ୍) ସହିତ 570 ଲିଟର ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ନୂତନ Mercedes-Benz GLC EV ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ:
ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା BMW iX3 SUV ହେବ, ଯାହା 2027 ରେ ଆସିବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା BMW ର ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର SUV ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ନୂତନ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ GLC ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରି, ଆଗାମୀ BMW iX3 ଭାରତରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାର ନିର୍ମାତା ପୂର୍ବରୁ 1,000ରୁ ଅଧିକ ବୁକିଂ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି । ଏବଂ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।