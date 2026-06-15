ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟ୍ରିପଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ନୂଆ Mercedes-Benz S-Class,ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍!
2026 Mercedes-Benz S-Class Facelift ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପରେ ଏବେ ଏହି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ମଡେଲ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ପାଖାପାଖି ଅଧା ଭାଗକୁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।
Published : June 15, 2026 at 7:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲକ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାର୍ ଦୁନିଆରେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଜାରି ରଖିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜର୍ମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ (Mercedes-Benz India) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶର ଭିଆଇପି ଓ କାର୍ ପ୍ରେମୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଗାଡ଼ି 2026 Mercedes-Benz S-Class Faceliftକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସୁପର ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 2.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛି । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପରେ ଏବେ ଏହି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ମଡେଲ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ପାଖାପାଖି ଅଧା ଭାଗକୁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।
Mercedes-Benz S-Class Faceliftର ଫିଚର୍ସ:
ମର୍ସିଡିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ସେଡାନ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୋଡ଼ିଛି । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ S-Class 450e ସ୍ପେକ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 3.0-ଲିଟରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 6-ସିଲିଣ୍ଡର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 21.96 kWhର ଏକ ବୃହତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଟି କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ବା ପିଓର (Pure) ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଡ୍ରେ ଚାଲିଲେ ସର୍ବାଧିକ 117 କିଲୋମିଟରର ଚମତ୍କାର ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ 60 kWର DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 10% ରୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି setup ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଟି ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ 32.3 କିଲୋମିଟରର ଅଫିସିଆଲ୍ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଅଟେ । ଏହି ସଂସ୍କରଣ 429 bhpର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଏବଂ 680 Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା 9-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଆସେ ।
Mercedes-Benz S-Class Faceliftର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏବଂ ଏକ୍ସଟେରିୟର:
ମର୍ସିଡିଜ୍ ଏହି ନୂଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କାର୍ ଭିତର ବା ଇଣ୍ଟେରିୟରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ସୁପରସ୍କ୍ରିନ୍ (Superscreen) ଡାଶ୍ବୋର୍ଡ । ଏଥିରେ ଚାଳକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 14.4-ଇଞ୍ଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ସାମ୍ନା ଯାତ୍ରୀ ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି 12.3-ଇଞ୍ଚର ବୃହତ ଡିସପ୍ଲେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ପାନୀର MB.OS ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ଏବଂ V2X କନେକ୍ଟିଭିଟି ଭଳି ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ମିଳୁଛି ।
ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ଏବଂ LED ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର (Three-point Star) ଲାଇଟିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରୁଛି । ଏହାର ଚକଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଇ-ପ୍ରେସର କାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 50-ସ୍ପୋକ୍ ଆଲଏ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସୁଥିବା ଭିଆଇପି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି 13.1-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ଟଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡେଲିଭରି ଆସନ୍ତା 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ ।