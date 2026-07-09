ETV Bharat / technology

ଭାରତ ଆସୁଛି Mercedes-Benz GLB EV: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 631km, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ

ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ Mercedes GLB EV ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯାହା 631 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମଦାର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Mercedes-Benz India has announced the launch of its second generation Mercedes GLB EV in India.
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ Mercedes GLB EVକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି (Mercedes-Benz)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗ୍ଜୁରୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Mercedes-Benz India) ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ Mercedes GLB EVକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍‌କୁ EQ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶିଷ୍ଟ GLB (EQ tech GLB) କୁହାଯିବ । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଏହି ଏସୟୁଭି (SUV)କୁ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା 2027 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ନିଜର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କାର୍ ଅପେକ୍ଷା ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେବା ସହ ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ MMA ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା CLA EV ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହି ନୂଆ GLB EV ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ EQBକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରିପ୍ଲେସ୍ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବ । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏସୟୁଭି ପାରମ୍ପରିକ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମ୍ବସନ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ (ICE) ବିକଳ୍ପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍‌ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ।

ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆକାର:

ନୂଆ Mercedes-Benz GLB EV ର ଡିଜାଇନ୍ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ବଡ଼ କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ହୁଇଲବେସ୍‌କୁ 60 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏହି କାର୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 98 mm ଲମ୍ବା ଏବଂ 27 mm ଅଧିକ ଓସାରିଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଭରଅଲ୍ ଉଚ୍ଚତାକୁ 14 mm କମାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଉଚ୍ଚତା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାବିନ ସ୍ପେସ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ହେଡ୍‌ରୁମ୍ 35 mm, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ ସିଟ୍‌ରେ 68 mm ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲାଇନ ସିଟ୍‌ରେ 10 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି କାର୍ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ବକ୍ସି ଲୁକ୍ (Boxy Style) କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍ CLA ରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେୟାର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ଏକ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଗ୍ରିଲ୍ ମିଳିବ । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ ଲାଇଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ସହିତ ଏକ ନୂଆ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁପରସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍:

ମର୍ସିଡିଜ୍‌ର ଏହି ନୂଆ ଇଭି କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ଜେନେରେସନ୍‌ର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଉଡ଼ାରେ 3 ଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ MBUX ସୁପରସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟଅପ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 12.3-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଯାତ୍ରୀ (Front Passenger) ଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା 14-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏହି ସୁପରସ୍କ୍ରିନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିଚର ଭାବେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଛି । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଭଳି ଏହି SUV ଉଭୟ 5-ସିଟ୍ ଏବଂ 7-ସିଟ୍ ସିଟିଂ କନଫିଗୁରେସନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍‌, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ:

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବଜାରରେ ଏହି Mercedes GLB EV କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହ ପେଶ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ 85 kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍ କିମ୍ବା ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର ସେଟଅପ୍ ସହ ଆସେ । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ମାଇଲେଜ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ 631 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ '250+' ମଡେଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଏକ୍ସଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହ ଆସିଥାଏ, ଯାହା 268 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବ 335 Nm ର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହାର ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ '350 4MATIC' ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର ସହ ଅଲ୍-ହୁଇଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (AWD) ସିଷ୍ଟମ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ 349 bhpର ପାୱାର ଏବଂ 515 Nm ର ରଗ୍‌ଡ୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଏହି କାର୍‌ରେ ରିୟର-ହୁଇଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (RWD) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାର 4MATIC ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଏକ୍ସଲ୍ ଡିସକନେକ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ଏଫିସିଏନ୍ସି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଅଲଗା କରିଦିଏ । ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 800V ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସହ 320 kW DC ପିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଘରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 22 kW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AC ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ Nissan Tekton SUV, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍‌

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Yamahaର ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Aerox E! ଜାଣନ୍ତୁ ସୁପର ଫିଚର୍ସ

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Metaର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଜେନେରେଟର Muse Image! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଖାସିୟତ୍

TAGGED:

MERCEDES GLB EV PRICE
MERCEDES GLB EV SPECS
NEW LUXURY EV INDIA
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ ଇଭି
MERCEDES GLB EV

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.