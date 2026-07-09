ଭାରତ ଆସୁଛି Mercedes-Benz GLB EV: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 631km, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ Mercedes GLB EV ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯାହା 631 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମଦାର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Published : July 9, 2026 at 8:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗ୍ଜୁରୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Mercedes-Benz India) ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ Mercedes GLB EVକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍କୁ EQ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶିଷ୍ଟ GLB (EQ tech GLB) କୁହାଯିବ । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏହି ଏସୟୁଭି (SUV)କୁ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା 2027 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ନିଜର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କାର୍ ଅପେକ୍ଷା ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେବା ସହ ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ MMA ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା CLA EV ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହି ନୂଆ GLB EV ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ EQBକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରିପ୍ଲେସ୍ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବ । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏସୟୁଭି ପାରମ୍ପରିକ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମ୍ବସନ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ (ICE) ବିକଳ୍ପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆକାର:
ନୂଆ Mercedes-Benz GLB EV ର ଡିଜାଇନ୍ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ବଡ଼ କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ହୁଇଲବେସ୍କୁ 60 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏହି କାର୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 98 mm ଲମ୍ବା ଏବଂ 27 mm ଅଧିକ ଓସାରିଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଭରଅଲ୍ ଉଚ୍ଚତାକୁ 14 mm କମାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଉଚ୍ଚତା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାବିନ ସ୍ପେସ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ହେଡ୍ରୁମ୍ 35 mm, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ ସିଟ୍ରେ 68 mm ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲାଇନ ସିଟ୍ରେ 10 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି କାର୍ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ବକ୍ସି ଲୁକ୍ (Boxy Style) କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍ CLA ରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେୟାର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ଏକ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଗ୍ରିଲ୍ ମିଳିବ । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ ଲାଇଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ସହିତ ଏକ ନୂଆ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁପରସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍:
ମର୍ସିଡିଜ୍ର ଏହି ନୂଆ ଇଭି କ୍ୟାବିନ ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ଜେନେରେସନ୍ର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଉଡ଼ାରେ 3 ଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ MBUX ସୁପରସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 12.3-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଯାତ୍ରୀ (Front Passenger) ଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା 14-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏହି ସୁପରସ୍କ୍ରିନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିଚର ଭାବେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଛି । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଭଳି ଏହି SUV ଉଭୟ 5-ସିଟ୍ ଏବଂ 7-ସିଟ୍ ସିଟିଂ କନଫିଗୁରେସନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ:
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବଜାରରେ ଏହି Mercedes GLB EV କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହ ପେଶ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ 85 kWh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍ କିମ୍ବା ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର ସେଟଅପ୍ ସହ ଆସେ । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ମାଇଲେଜ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ 631 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ '250+' ମଡେଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଏକ୍ସଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହ ଆସିଥାଏ, ଯାହା 268 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବ 335 Nm ର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହାର ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ '350 4MATIC' ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର ସହ ଅଲ୍-ହୁଇଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (AWD) ସିଷ୍ଟମ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ 349 bhpର ପାୱାର ଏବଂ 515 Nm ର ରଗ୍ଡ୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଏହି କାର୍ରେ ରିୟର-ହୁଇଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (RWD) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାର 4MATIC ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଏକ୍ସଲ୍ ଡିସକନେକ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ଏଫିସିଏନ୍ସି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଅଲଗା କରିଦିଏ । ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 800V ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସହ 320 kW DC ପିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଘରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 22 kW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AC ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।