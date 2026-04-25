ଭାରତରେ ମର୍ସିଡିଜ-ବେଞ୍ଜ CLA ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍ ଲଞ୍ଚ୍, ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଡେଲିଭରୀ
Mercedes Benz CLA Electric କାର୍ରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ Level 2+ ADAS ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ-ସ୍ପଟ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ TPMS ଭଳି ଆଧୁନିକ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି।
Published : April 25, 2026 at 5:05 PM IST
MERCEDES BENZ , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Mercedes-Benz ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ Mercedes-Benz CLAକୁ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି କାର୍କୁ କମ୍ପାନୀ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଏହାର CLA 200 ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର ମିଡ୍-ସ୍ପେକ୍ CLA 250+ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ 59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ CLA 250+ Launch Edition ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ କନସେପ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି କାର୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ମଡେଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ CLA ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭର୍ସନ ମିଳିଛି । ଏହି କାର୍କୁ ତିନୋଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ - 200, 250+ ଏବଂ 250+ Launch Edition ରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 200 ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ 250+ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ଲଞ୍ଚ୍ ଏଡିସନ୍ରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା 'Superscreen' ସେଟଅପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ।
Mercedes-Benz CLA Electricର ଏକ୍ସଟେରିୟର:
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ CLA ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ର ଏକ୍ସଟେରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂଆ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ CLA ପ୍ରାୟତଃ ସେହିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେପରି ଏହାର କନସେପ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଏହି କାର୍ର ଆକାର ସଫା-ସୁତୁରା ଏବଂ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ୍ ନଜର ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଇଭି (EV) ଭର୍ସନ ନିଜର ନିଆରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ।
ନୂଆ Mercedes-Benz CLAର ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରିଲ୍ ବଦଳରେ 142 ଚମକୁଥିବା ଷ୍ଟାର୍ ଏବଂ ମଝିରେ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ର ଏକ ଆଲୋକିତ ଲୋଗୋ ଦିଆଯାଇଛି । ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଏହା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ଲିକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡାନ୍ ଭଳି ଫ୍ଲସ୍ ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ ରହିଛି ।
ଗାଡ଼ିର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଷ୍ଟାର୍-ଥିମ୍ ଯୁକ୍ତ LED ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ଏବଂ ଆନିମେଟେଡ୍ ଲାଇଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଏହାକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଥିରେ 17 ରୁ 19-inch ର ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ବାଛିପାରିବେ। ଏଥର CLAର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଲମ୍ବ 4,723 mm ଏବଂ ହୁଇଲ୍ବେସ୍ 2,790 mm ରଖାଯାଇଛି ।
Mercedes-Benz CLA Electricର ଇଣ୍ଟେରିୟର:
ଏହି କାର୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି 'Superscreen' ସେଟଅପ୍, ଯେଉଁଥିରେ 10.25-inch ର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 14.6-inchର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ଗାଡ଼ିରେ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଟଚ୍-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସହିତ ଷ୍ଟିୟରିଂ ହୁଇଲ୍ ଏବଂ ଲେଦରେଟ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ୱାୟରଲେସ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର, ମସାଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସହ ପାୱାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍, Burmester ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅଟୋ ପାର୍କ ଆସିଷ୍ଟ ସାମିଲ ଅଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ Level 2+ ADAS ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 360-degree କ୍ୟାମେରା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ-ସ୍ପଟ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ TPMS ଭଳି ଆଧୁନିକ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗାଡ଼ିରେ 405 litresର ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ସାମ୍ନା ପଟେ 101 litresର ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ (Frunk) ମିଳୁଛି ।
Mercedes-Benz CLA Electricର ବ୍ୟାଟେରୀ:
ଏହି କାର୍ଟି ମର୍ସିଡିଜ୍ର ନୂଆ MMA ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭାରତରେ ଏହା ଦୁଇଟି ମଡେଲ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ - CLA 200 (ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେଞ୍ଜ) ଏବଂ CLA 250+ (ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ) । ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ମଡେଲ୍ରେ 85 kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ମୋଟର 268 bhp ପାୱାର ଏବଂ 335 Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, CLA 250+ର ରେଞ୍ଜ 792 km ଏବଂ CLA 200 ର ରେଞ୍ଜ 542 km ରହିଛି । ଏହାର 800-volt ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗୁଁ 320 kW DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ 325 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ମିଳିପାରିବ ।
ବୁକିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରି:
ଏହି କାର୍ ପାଇଁ ବୁକିଂ ଚଳିତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହାକୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । CLA 250+ର ଡେଲିଭରି ଏପ୍ରିଲ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ CLA 200 ର ଡେଲିଭରି ଜୁନ୍ 2026 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବଜାରରେ ଏହା BYD Seal, Tesla Model Y ଏବଂ Kia EV6 ଭଳି ଗାଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।