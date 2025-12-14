ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ Mercedes-Benz, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
ଲଗଜୁରୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Mercedes-Benz India ନିଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲର ଦାମ 2 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : December 14, 2025 at 9:40 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗଜୁରୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Mercedes-Benz India ନିଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲର ଦାମ 2 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ EV ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । କାର୍ ଦାମଗୁଡ଼ିକରେ ବୃଦ୍ଧି ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ୟୁରୋ ଓ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଦାମ୍ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଥିବା ନେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ ।
କାହିଁକି ବଢୁଛି Mercedes-Benzର ଦାମ:
Mercedes-Benz କାରଗୁଡିକର ଦାମ୍ ବଢିବାକୁ ନେଇ ଭାରତର MD ଓ CEO ସନ୍ତୋଷ ଅୟର କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ବର୍ଷ ୟୁରୋ ଓ ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଦାମ୍ ଆଶା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ରହିଛି । ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆମର ଅପରେସନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ।"
ବଢିଛି ଅପରେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଘରୋଇ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଡେଟ୍ ଉପକରଣ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଆଣିବାରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଢୁଥିବା ଇନପୁଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଲଜିଷ୍ଟିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମହଙ୍ଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିକୁ ନେଇ ଅପରେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁ ଅଧିକ ବଢିଯାଇଛି ।"
ବଢିବ ଦାମ୍:
କାରର ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ମାତ୍ର ଏହାର କମ୍ପଲିଟଲୀ ବିଲ୍ଟ ୟୁନିଟ ଉପରେ ଭାରୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ପାର୍ଟ୍ସକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଆସେମ୍ବଲ କରାଯାଉଥିବା କାରର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ Mercedes-Benz ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିଜର କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସେମ୍ବଲ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ Mercedes-Benz A-Class Limousine, GLA, C-Class, GLC, E-Class LWB, GLE, S-Class, GLS, Maybach S 580, EQS 580 ସିଡାନ ଓ EQS SUV 450 ଆଦିକୁ ଆସେମ୍ବଲ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ବାକି Vs, Maybach ଓ AMG ପରଫର୍ମେନ୍ସ ମଡେଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ।
Mercedes-Benz କାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ବଢିବାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ଅୟର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଗାତାର ରେପୋ ରେଟ କମ୍ କରିଥିବାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ତାରିଫ କରିଥିଲେ । ଏହା ଦ୍ବାରା 'Mercedes-Benz Financial Services'ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଦାମ ବଢିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ । MBFS ଦେଶରେ Mercedes-Benzର 50 ପ୍ରତିଶତ କାର ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏବଂ ଏହି କାର କିଣୁଥିବା 80 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାହକ ଫାଇନାନ୍ସିଂର ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ରେକର୍ଡ଼ କଲା Ather Rizta, 2 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ବିକ୍ରି
ସର୍ବାଧିକ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପ୍ ଭାବେ ବାଜିମାରିଲା ChatGPT, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ Instagram-TikTok
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ