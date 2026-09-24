ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Mercedes-AMG G 63 Offroad Pro, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ
ଲଗ୍ଜୁରୀ କାର୍ ମେକର ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଲିମିଟେଡ୍-ରନ୍ 'Offroad Pro' ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 3.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : September 24, 2026 at 4:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଦମ୍ଦାର ଏସୟୁଭି ପାଇଁ ପରିଚିତ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଏକ ନୂଆ ଧମାକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପାୱାରଫୁଲ୍ Mercedrs-AMG G 63 ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଲିମିଟେଡ୍-ରନ୍ 'Offroad Pro' ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ସାମିଲ୍ କରିଛି । ଏହି ସୁପର ଲକଜ୍ଜୁରୀ ଗାଡିର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 3.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ନୂଆ କାର୍ର ଦାମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ AMG G 63 ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ, ଯାହା ମାର୍କେଟରେ 3.74 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଅଫ୍-ରୋଡିଂକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଗାଡିରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ AMG ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯୋଡାଯାଇଛି । ତେବେ ଏ ଗାଡିରେ କଣ ନୂଆ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସସପେନସନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଟେକ୍ନଲୋଜି:
ଏହି ନୂଆ ଲିମିଟେଡ୍-ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବହୁତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଗାଡିରେ 'AMG ଆକ୍ଟିଭ ରାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍' ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା AMG ରାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟିଫନେସକୁ 3ଟି ସେଟିଂ ମଧ୍ୟରେ ବଦାଳାଇ ପାରିବ । ଏହା ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଅଧିକ ଏକ୍ସଲ୍ ଆର୍ଟିକ୍ୟୁଲସନ୍ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡିରେ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିଶ୍ ଥିବା 20-ଇଞ୍ଚ AMG ସ୍ପୋକ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲସ୍ ମିଳୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ 'Offroad Pro' ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ଖାସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଡିଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 'AMG ଆକ୍ଟିଭ ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ', ଯାହା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସସପେନସନ୍ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟିଫନେସ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଦିଏ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି 'AMG ଟ୍ରାକ୍ସନ ପ୍ରୋ, ଯାହା ରକ୍ ଓ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ରେ କାମ କରେ । ଏହା ପ୍ରତିଟି ହ୍ୱିଲ୍ସ ଉପରେ ବ୍ରେକିଂ ଟର୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ 7 ଲେଭଲ୍ର ଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରୁଫ୍ ଲଗେଜ୍ ର୍ୟାକ୍ ଏବଂ ରିମୁଭେବଲ୍ ରିୟର ଲ୍ୟାଡର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ପ୍ରମିୟମ୍ କେବିନ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଫୋଟେନମେଣ୍ଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ:
ଏହି କାର୍ର ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଏବଂ କେବିନ୍କୁ ବହୁତ ଲକ୍ଜୁରୀ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ନୈପା ଲେଦର ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 760Wର 18-ସ୍ପିକର୍ ବିଶିଷ୍ଟ Burmester 3D ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହେଡଲାଇନର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଇଲ୍ୟୁମିନେଟେଡ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସ୍ପିକର୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ଅଛି । କାର୍ରେ 12.3-ଇଞ୍ଚର ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଫୋଟେନମେଣ୍ଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ୱାୟରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ, ଆପଲ୍ କାର୍ପ୍ଲେ ଏବଂ USB-C ପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଡ଼ିର ପୋଜିସନ୍, କମ୍ପାସ ଦିଗ, ଉଚ୍ଚତା, ଷ୍ଟିୟରିଂ ଆଙ୍ଗେଲ୍, ଟାୟାର ପ୍ରେସର୍ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଡିଫରେନସିଆଲ୍ ଲକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭଳି ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ସୂଚନା ଦେଖିହେବ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ହୁଡ୍' ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆସିଷ୍ଟ, ଲେନ୍-କିପିଂ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ V8 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପିଡ୍:
ଏହି ନ୍ୟୁ ଏରା ଏସୟୁଭିରେ 4.0-ଲିଟର ଟ୍ୱିନ୍-ଟର୍ବୋ V8 ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 48V ମାଇଲ୍ଡ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 577 bhp ପାୱାର ଏବଂ 850 Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ସମୟରେ ଏହାର ମାଇଲ୍ଡ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ 20 bhp ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 4.3 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 kmph ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ । ଗାଡ଼ିର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲ୍ ଭାବେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 240 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି ।