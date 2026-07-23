ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା Mercedes-AMG E53 ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଦମ୍ଦାର୍ ପାୱାର ସହ ମିଳିବ 100 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ
ଲଗ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସେଡାନ କାର୍ Mercedes-AMG E53କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : July 23, 2026 at 5:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଦମ୍ଦାର୍ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଡାନ କାର୍ Mercedes-AMG E 53କୁ ଅଫିସିଆଲି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ପରଫରମାନ୍ସ ଏଡିସନ୍ (Performance Edition)ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେସିଙ୍ଗ୍ ଏଡିସନ୍ (Racing Edition)ର ଦାମ୍ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ E 53 ନେମପ୍ଲେଟ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସେଡାନ ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଛି । ଭାରତରେ ଏହି ନୂଆ କାର୍ର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଜାରର ସମୀକରଣ ଅନୁସାରେ BMW M3 Competition ଏବଂ Audi RS5 Sportback ଏହାର ନିକଟତର ବିକଳ୍ପ ସାଜିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା:
ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ: ଏହି ନୂଆ କାର୍ରେ ଏକ 3.0 ଲିଟରର ଟର୍ବୋଚାର୍ଜଡ୍ ଇନଲାଇନ ସିକ୍ସ-ସିଲିଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ 9-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଏବଂ 4Matic+ ଅଲ୍-ହ୍ୱିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ।
ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାୱାର ଓ ସ୍ପିଡ୍: ଏହି ସେଟଅପ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଏବଂ 21.2kWh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ମିଳିତ ଭାବେ 585hp ର ପାୱାର ଏବଂ 750Nmର ଜବରଦସ୍ତ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି କାର୍ ମାତ୍ର 4 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ବେଗ ହାସଲ କରିପାରେ । ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ପିଡ୍ 250 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି, ଯାହା AMG Driver's Package ସହିତ 280 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରିବ ।
ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଓ ରେଞ୍ଜ: ଏଥିରେ ଥିବା 400V ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ 60kW DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହା ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ 10 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରିଦିଏ । ସେହିପରି 11kW AC ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ 2.25 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଡ୍ରେ ଏହି କାର୍ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମରେ ଚାଲିପାରିବ ।
ଇଣ୍ଟିରିୟର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ:
ଲଗ୍ଜୁରୀ କେବିନ୍: କାର୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ AMG ଷ୍ଟିୟରିଂ ହ୍ୱିଲ୍, ଆଲୋକିତ ଡୋର ସିଲ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର AMG ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାଟ୍ସ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଏକ 12.3 ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ 14.4 ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଲ୍ କାର୍ପ୍ଲେ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଭାରତୀୟ ମଡେଲରେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଡିସପ୍ଲେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ ।
ଆଡଭାନ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍: ଯାତ୍ରାକୁ ମଜାଦାର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ Burmester ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ୱାୟରଲେସ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଗରମ ଅନୁଭୂତି ଦେଉଥିବା ହିଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିଟ୍ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ପଛ ଦରଜା ପାଇଁ ସନବ୍ଲାଇଣ୍ଡସର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ୍ସଟିରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା:
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍: ଏହି ନୂଆ କାର୍ର ବାହ୍ୟ ଗଠନକୁ ଏକଦମ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଆଲୋକିତ AMG ଗ୍ରିଲ୍, ବଡ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏୟାର ଇନଟେକ୍ସ, ଫ୍ଲେୟାର୍ଡ ହ୍ୱିଲ୍ ଆର୍ଚେସ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଏମଜି ସାଇଡ୍ ସ୍କର୍ଟସ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଡକଟେଲ୍ ସ୍ପଏଲର ସହ ଚାରୋଟି ଗୋଲାକାର ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଅପ୍ସନାଲ୍ AMG Dynamic Plus ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡ୍ ବ୍ରେକ୍ କାଲିପର୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ।
ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ରାସ୍ତାରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏୟାର ସସପେନ୍ସନ, ରିୟର-ଆକ୍ସେଲ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଏବଂ ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (TPMS) ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମନିଟରିଂ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ ଅଛି ।