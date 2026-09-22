ETV Bharat / technology

ଏବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍‌ରେ ବି ଚାଲିବ MediaTek ଚିପ୍; Lenovo ସହ ମିଶି ଆଣୁଛି ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍

ମିଡିଆଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସର Dimensity CX C10 Max ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଲେନୋଭୋର ଆଗାମୀ ଗୁଗଲବୁକ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

MEDIATEK DIMENSITY CX C10 MAX ମିଡିଆଟେକ୍ ଲାପଟପ୍ ଚିପ୍ LENOVO GOOGLEBOOK MEDIATEK NEW BEST PROCESSOR
ଏହି ଚିପ୍‌ଟି ଫ୍ୟାନ୍‌ଲେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଦିନସାରା ଚାଲିବା ଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ସହିତ ଦ୍ରୁତ AI କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। (Image Credit: Mediatek)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରୋସେସର ବଜାରରେ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀ ମିଡିଆଟେକ୍ (MediaTek) ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲାପଟପ୍‌ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସର MediaTek Dimensity CX C10 Max ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚିପସେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ‘ଡାଇମେନସିଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସେଜ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ CX ସିରିଜ୍‌ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋସେସର ଅଟେ । ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରଟି ଲେନୋଭୋର ଆଗାମୀ ଗୁଗଲବୁକ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜାରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ହିଁ ଗୁଗଲବୁକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

TSMC 3nm ପ୍ରୋସେସ ଏବଂ ଅଲ୍ ବିଗ୍ କୋର୍ ଡିଜାଇନ୍:

ମିଡିଆଟେକ୍‌ର ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋସେସର ହାର୍ଡୱେର୍ ଗଠନକୁ ବେଶ୍ ଆଧୁନିକ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରୋସେସର TSMC ର ଆଡଭାନ୍ସଡ 3nm ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ‘ଅଲ୍ ବିଗ୍ କୋର୍’ ଡିଜାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ CPU ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମଧ୍ୟରେ ଏକ Cortex-X925 କୋର୍, ତିନୋଟି Cortex-X4 କୋର୍ ଏବଂ ଚାରିଟି Cortex-A720 କୋର୍ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏହି ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଏକ 11-କୋର୍ GPUକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହେଭି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଗେମିଂକୁ ସହଜ କରିବ ।

NPU 890 ଏବଂ ଜେମିନି ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ:

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ରେ ମିଡିଆଟେକ୍‌ର 8th ଜେନେରେସନ୍ NPU ଅର୍ଥାତ୍ NPU 890 ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି NPU ସର୍ବାଧିକ 55 TOPS (Trillion Operations Per Second) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଆଇ ପରଫରମାନ୍ସ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅନ-ଡିଭାଇସ୍ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇକୁ ସହଜରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କରିପାରିବ । ଏହି NPU 890 ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁଗଲ୍‌ର ଜେମିନି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର୍ସକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାପଟପ୍‌ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରେସପନ୍ସ ବା ଜବାବ ମିଳିବା ସହ ପ୍ରାଇଭେସି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ।

ଫ୍ୟାନଲେସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ Imagiq 1090 ISP:

MediaTek Dimensity CX C10 Max ପ୍ରୋସେସରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ଚିପ୍ ଅଟେ । ଏହି କାରଣରୁ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପତଳା, ହାଲୁକା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ଫ୍ୟାନଲେସ୍’ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂରା ଦିନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ମିଳିବ । କ୍ୟାମେରା ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋସେସରରେ Imagiq 1090 ISP ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସର୍ବାଧିକ 32MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କ୍ୟାମେରାରୁ HDR ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ, ସ୍ମୁଥ୍‌ ଜୁମ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅଟୋଫୋକସ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯାହା ଭିଡିଓ କଲିଂ ସମୟରେ ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ସଫା ରଖିବ ।

MEDIATEK DIMENSITY CX C10 MAX ମିଡିଆଟେକ୍ ଲାପଟପ୍ ଚିପ୍ LENOVO GOOGLEBOOK MEDIATEK NEW BEST PROCESSOR
MediaTek Dimensity CX C10 Max ରେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କ୍ଷମତା, ଅନ୍-ଡିଭାଇସ୍ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ AI ଏବଂ ପାୱାର ଏଫିସିଏନ୍ସି , ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । (Image Credit: Mediatek)

ୱାଇ-ଫାଇ 7 ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6.0 କନେକ୍ଟିଭିଟି:

କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମିଡିଆଟେକ୍‌ର ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚିପ୍‌ରେ Wi-Fi 7ର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ 7.3Gbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍-ଇଞ୍ଜିନ Bluetooth 6.0ର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଲେନୋଭୋର ଆଗାମୀ ଗୁଗଲବୁକ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍‌ରେ Bluetooth 6.0ର ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ମିଡିଆଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଗୁଗଲ୍ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୁଗଲବୁକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିସି ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାର୍ଟେଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Nothing ଏବଂ Optiemus Group ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି; ଏବେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବ CMF

7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus N6 Lite 4G, ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 16,999 ଟଙ୍କା

TAGGED:

MEDIATEK DIMENSITY CX C10 MAX
ମିଡିଆଟେକ୍ ଲାପଟପ୍ ଚିପ୍
LENOVO GOOGLEBOOK
MEDIATEK NEW BEST PROCESSOR
MEDIATEK CX C10 MAX LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.