ଏବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବି ଚାଲିବ MediaTek ଚିପ୍; Lenovo ସହ ମିଶି ଆଣୁଛି ନୂଆ ଡିଭାଇସ୍
ମିଡିଆଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସର Dimensity CX C10 Max ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଲେନୋଭୋର ଆଗାମୀ ଗୁଗଲବୁକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
Published : September 22, 2026 at 8:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରୋସେସର ବଜାରରେ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀ ମିଡିଆଟେକ୍ (MediaTek) ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲାପଟପ୍ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସର MediaTek Dimensity CX C10 Max ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚିପସେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ‘ଡାଇମେନସିଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସେଜ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ CX ସିରିଜ୍ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋସେସର ଅଟେ । ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରଟି ଲେନୋଭୋର ଆଗାମୀ ଗୁଗଲବୁକ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜାରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ହିଁ ଗୁଗଲବୁକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
TSMC 3nm ପ୍ରୋସେସ ଏବଂ ଅଲ୍ ବିଗ୍ କୋର୍ ଡିଜାଇନ୍:
MediaTek Dimensity CX C10 Max brings flagship performance to a new era of premium, ultra-portable Googlebook devices.— MediaTek India (@MediaTekIndia) September 22, 2026
As the inaugural SoC in the new Dimensity CX family, it combines an All Big Core octa-core CPU, 11-core GPU and 8th-generation NPU on TSMC’s advanced 3nm… pic.twitter.com/D9r1S91eUy
ମିଡିଆଟେକ୍ର ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋସେସର ହାର୍ଡୱେର୍ ଗଠନକୁ ବେଶ୍ ଆଧୁନିକ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରୋସେସର TSMC ର ଆଡଭାନ୍ସଡ 3nm ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ‘ଅଲ୍ ବିଗ୍ କୋର୍’ ଡିଜାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ CPU ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମଧ୍ୟରେ ଏକ Cortex-X925 କୋର୍, ତିନୋଟି Cortex-X4 କୋର୍ ଏବଂ ଚାରିଟି Cortex-A720 କୋର୍ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏହି ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଏକ 11-କୋର୍ GPUକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହେଭି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଗେମିଂକୁ ସହଜ କରିବ ।
NPU 890 ଏବଂ ଜେମିନି ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ:
ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚିପସେଟ୍ରେ ମିଡିଆଟେକ୍ର 8th ଜେନେରେସନ୍ NPU ଅର୍ଥାତ୍ NPU 890 ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି NPU ସର୍ବାଧିକ 55 TOPS (Trillion Operations Per Second) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଆଇ ପରଫରମାନ୍ସ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅନ-ଡିଭାଇସ୍ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇକୁ ସହଜରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କରିପାରିବ । ଏହି NPU 890 ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁଗଲ୍ର ଜେମିନି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର୍ସକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରେସପନ୍ସ ବା ଜବାବ ମିଳିବା ସହ ପ୍ରାଇଭେସି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ।
ଫ୍ୟାନଲେସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ Imagiq 1090 ISP:
MediaTek Dimensity CX C10 Max ପ୍ରୋସେସରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ଚିପ୍ ଅଟେ । ଏହି କାରଣରୁ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପତଳା, ହାଲୁକା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ଫ୍ୟାନଲେସ୍’ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂରା ଦିନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ମିଳିବ । କ୍ୟାମେରା ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋସେସରରେ Imagiq 1090 ISP ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସର୍ବାଧିକ 32MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କ୍ୟାମେରାରୁ HDR ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ, ସ୍ମୁଥ୍ ଜୁମ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅଟୋଫୋକସ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯାହା ଭିଡିଓ କଲିଂ ସମୟରେ ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ସଫା ରଖିବ ।
ୱାଇ-ଫାଇ 7 ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6.0 କନେକ୍ଟିଭିଟି:
କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମିଡିଆଟେକ୍ର ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚିପ୍ରେ Wi-Fi 7ର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ 7.3Gbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍-ଇଞ୍ଜିନ Bluetooth 6.0ର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଲେନୋଭୋର ଆଗାମୀ ଗୁଗଲବୁକ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ Bluetooth 6.0ର ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ମିଡିଆଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଗୁଗଲ୍ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୁଗଲବୁକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିସି ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାର୍ଟେଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।