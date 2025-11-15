ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗିଅର୍ ଇ-ବାଇକ୍ AERA 5000+; ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 105କିମି
ଭାରତରେ 172 କିମି ରେଞ୍ଜ ସହିତ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ Matter Aera 5000+ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 15, 2025 at 11:07 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଗତିଶୀଳତା କମ୍ପାନୀ MATTER ମୋଟର ୱାର୍କସ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଗିଅର୍ଡ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରବାଇକ AERA 5000+ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚ ତାମିଲନାଡୁରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତା ହବ୍ (Experience Hub)ର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ, ଯାହା ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗିଅର୍ଡ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରବାଇକକୁ ହାତପାଆନ୍ତାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ଏହି ଗିଅର୍ଡ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ରେ 4-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ରହିଛି । ଏହା 5kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 172 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନାଭିଗେସନ୍, ସଙ୍ଗୀତ, ରାଇଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ୱେୟାରଲେସ୍ OTA ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏକ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ।
Matter Aera 5000 Plus: ଦାମ
ଚେନ୍ନାଇରେ Matter Aera 5000+ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍କୁ ₹193,826 (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହା କସ୍ମିକ୍ ବ୍ଲାକ୍, କସ୍ମିକ୍ ବ୍ଲୁ, ଗ୍ଲେସିୟର୍ ହ୍ବାଇଟ୍, ବ୍ଲେଜ୍ ରେଡ୍ ଏବଂ ନର୍ଡ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାଇକ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ଏହାର MATTER ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହବ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ।
Matter Aera 5000 Plus: ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତା
ମ୍ୟାଟର୍ ଏରା 5000+ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗିଅର୍ଡ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଯାହା 4-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଏହାର IDC ପରିସର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 172 କିଲୋମିଟର ପରିସର ପାଇବାର ଦାବି କରେ । ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ IP67-ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି । ବାଇକ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 105 କିଲୋମିଟର ଅଛି । ଏହା ମାତ୍ର 2.8 ସେକେଣ୍ଡରେ 0ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗକୁ ଗତି କରିପାରିବ ।
ବାଇକ୍ରେ ଏକ 7-ଇଞ୍ଚ ସ୍ମାର୍ଟ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି । ଏହା ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ନାଭିଗେସନ୍, ସଙ୍ଗୀତ, ରାଇଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ୱେୟାରଲେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା MATTERVerse ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା Android 11ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ 3GB RAM ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ABS ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ ସସପେନସନ୍ ସହିତ ଡୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି । ଏହାର ଆଗରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ସସପେନସନ୍ ଏବଂ ପଛରେ ଡୁଆଲ୍ ସକ୍ ସସପେନସନ୍ ଅଛି ।
ବାଇକ୍ 3ଟି ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ: ଇକୋ, ସିଟି, ସ୍ପୋର୍ଟ ଏବଂ ପାର୍କ ଆସିଷ୍ଟ । ଏହା 5kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଲିକ୍ବିଡ୍ କୁଲ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ର ଓଜନ 168 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହା 3.5 ଲିଟର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ, ଏଥିରେ LED ହେଡ୍ ଏବଂ ଟେଲ୍ ଲାଇଟିଂ ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବଡି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଚାବିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଗିଅର ଇଣ୍ଡିକେଟର୍, ରାଇଡ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସାମିଲ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍ରେ 3 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ ।