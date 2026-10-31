631bhp ପାୱାର ଓ 324kmph ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲା Maserati GT2 Stradale
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମାସେରାଟି (Maserati) ନିଜର GT2 Stradale ଗାଡ଼ି ରେଞ୍ଜ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଏକ୍ସ ଶୋ-ରୁମ୍ ଦର 5.71 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।
Published : October 31, 2026 at 4:30 PM IST
MASERATI GT2 STRADALE SPECS
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମାସେରାଟି (Maserati) ନିଜର GT2 Stradale ଗାଡ଼ି ରେଞ୍ଜ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଏକ୍ସ ଶୋ-ରୁମ୍ ଦର 5.71 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହି କାରଟି ମେସେରତିଙ୍କ GT2 ରେସ୍ କାରର ଏକ ସଡକ-ଆଇନଗତ ସଂସ୍କରଣ (road-legal version) ଅଟେ । ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ହେବ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭର୍ସନର ମଧ୍ୟ କିଛି ଫିଚର୍ସ ଓ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ହାର୍ଡୱେର୍ ରହିଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ । ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଯଦି ଏକ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ତେବେ 'ସୁପରକାର୍' ବର୍ଗରେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ହୋଇପାରିବ ।
ସାରା ବିଶ୍ବରେ ମାତ୍ର 914 ୟୁନିଟ୍:
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ GT2 Stradale ର ମାତ୍ର ୯୧୪ଟି ୟୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ । 'ମାସେରାଟି' (Maserati) ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଆବଣ୍ଟିତ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପର୍ଫମାନ୍ସ:
ଏଥିରେ ୬୩୧ bhp ପାୱାର ଏବଂ ୭୨୯ Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ୩.୦-ଲିଟର ଟ୍ୱିନ୍-ଟର୍ବୋଚାର୍ଜଡ୍ V6 ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା କେବଳ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ GT2 ଠାରୁ 9.8bhp ଅଧିକ । ୮-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପଛ ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ପାୱାର ସିଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।
ମାସେରାଟି (Maserati) ଦାବି କରିଛି ଯେ, GT2 Stradale ମାତ୍ର ୨.୮ ସେକେଣ୍ଡରେ ୦ ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ହାସଲ କରିପାରେ । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୨୪ କିଲୋମିଟର ରହିବ । ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଓ ପାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ Corsa, Sport, GT ଏବଂ Wet - ଏହିପରି ଚାରୋଟି ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ (ride modes) ରହିଛି ।
ଡିଜାଇନ୍:
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ GT2 ରେସ୍ କାର ତୁଳନାରେ, ଷ୍ଟ୍ରାଡେଲ୍ର ପ୍ରମୁଖ ରେସିଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗ ଭାଗରେ ବମ୍ପର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଶୀତଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଯେତେବେଳେ C-ପିଲର ନିକଟରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ରେସିଂ ସଂସ୍କରଣରେ ମିଳୁଥିବା ଫିଚର୍ସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
କାର୍ ସମୁଦାୟ ଓଜନକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖାଯାଇଛି । କାର୍ବନ-ଫାଇବର ନିର୍ମିତ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର GT2 ଷ୍ଟ୍ରାଡେଲ୍କୁ MC20 ଅପେକ୍ଷା 60kg ହାଲୁକା କରିଥାଏ । ଏହାର ରାସ୍ତା-ଯାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ରହିଛି । ମାସେରାଟି ଦାବି କରେ ଯେ ଏହା 500kg ଡାଉନଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କାର୍ବନ-ଫାଇବର ବଡି ପ୍ୟାନେଲ୍, ଏକ ରେସିଂ-ସ୍ପେକ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜର ଏବଂ ତିନୋଟି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ପଛ ୱିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇଛି ।
ଇଣ୍ଟେରିଅର୍:
କାର୍ ଇଣ୍ଟେରିଅର୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, GT2 Stradale ର କ୍ୟାବିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ Maserati MC20 ସହିତ ବେଶ୍ ସମାନ । ଏଥିରେ ଏକ ଆୟତାକାର ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ରହିଛି । ଭିତରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ 'ଆଲକାଣ୍ଟାରା' (Alcantara) ଚମଡ଼ାରେ ଆବୃତ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଆକାରର ହାଲୁକା କାର୍ବନ-ଫାଇବର ରେସିଂ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ଚାରି-ପଏଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଟ୍ବେଲ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ରେ କାର୍ବନ-ଫାଇବର ପ୍ୟାଡଲ୍ ସିଫ୍ଟର୍ (paddle shifters) ରହିଛି ।