540KMରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ; ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସହ ମାରୁତି E-Vitaraର ଖୁଲାସା

ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ କାର୍‌ ଇଭିଟାରା ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା । ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Maruti Suzuki e Viatara
Maruti Suzuki e Viatara (Image Credit: Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 10:05 AM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ କାର E-Vitara ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛି । ଗୁଡଗାଓଁରେ ଏକ ଲାଇଭ ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କାରକୁ 2025 ଜାନୁଆରୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଅଟୋ ଏକ୍ସପୋରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା । ଏହି କାରଟି ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଗତକାଲି ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଏକାଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଇଭିଟାରାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଏସୟୁଭିକୁ ବୁକ୍‌ କରିପାରିବେ । ଗତକାଲି ଆୟୋଜିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିନାହିଁ । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଅବସରରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାଶି ଟାକେଉଛି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।"

Maruti E-Vitara: 540କିମିରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଇ-ଭିଟାରା 543 କିଲୋମିଟରର ARAI-ପ୍ରମାଣିତ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଚାର୍ଜ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ । ବ୍ୟବହାରିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ 63ଟି ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ରେଞ୍ଜ 61 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା 2WD ଏବଂ 4WD ଉଭୟ କନଫିଗିରେସନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Maruti Suzuki e Viatara
Maruti Suzuki e Viatara (Image Credit: Maruti Suzuki)

Maruti E-Vitara: କେମିତି କରିବେ ଚାର୍ଜ ?

E Vitara ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଏକ ମାନକ AC ପ୍ଲଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଗାଡ଼ି ସହିତ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଖୋଜିପାରିବେ ଏବଂ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।

Maruti E-Vitara: ଭିତର ଡିଜାଇନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରା ୱେୟାରଲେସ୍ ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ସହିତ ସଂଯୋଗ ନକରି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ, କଲ୍ କରିବାକୁ, ନାଭିଗେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋନ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରାର ଭିତର ଭାଗରେ ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଫିନିସ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଦୁଇ-ସ୍ପୋକ୍ ମଲ୍ଟିଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ବେଜେଲ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ 4ଟି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଏସି ଭେଣ୍ଟ ରହିଛି । ସମଗ୍ର ଭିତର ଭାଗରେ ଗ୍ଲସ୍ କଳା ସ୍ପର୍ଶର ବ୍ୟବହାର ଇ-ଭିଟାରାର କ୍ୟାବିନକୁ ଆହୁରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ ।

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରାର ଇଣ୍ଟିରିଅରରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ୱେୟାରଲେସ୍‌ ଚାର୍ଜର, ସିଟ୍‌ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ, ଅଟୋମେଟିକ୍‌ କ୍ଲାଇମେଟ୍‌ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ଫିକ୍ସଡ୍‌ ଗ୍ଲାସ୍‌ ସନରୁଫ୍‌ ଓ ଫ୍ଲୋଟିଂ କନସୋଲ୍‌ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ଗିଅର ସିଫ୍ଟର ସାମିଲ । ଏହାସହିତ କାରରେ ଇନଫିନିଟି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।

Maruti E-Vitara: ମୋଡ୍‌

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରାରେ ଅନେକ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ ମୋଡ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇକୋ, ନର୍ମାଲ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାମିଲ । ଇକୋ ମୋଡ୍‌ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମୋଡ୍‌ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ । ସେହିପରି ନର୍ମାଲ ମୋଡ୍‌ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରିଜନ୍‌ ମୋଡ୍‌ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ସଠିକ୍‌ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ନୋ ମୋଡ୍‌ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Maruti E-Vitara: କଲର ଅପସନ

ମାରୁତି ସୁଜୁକି 7ଟି ରଙ୍ଗରେ ନୂତନ ଇ-ଭିଟାରା ଲଞ୍ଚ କରିବ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ରଙ୍ଗରେ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ବାହ୍ୟ ଅଂଶର ଅତିରିକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଏହା କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUVକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦେବ। ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଇ-ଭିଟାରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।

Maruti E-Vitara: ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରା ଅନେକ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ADAS ଲେବଲ୍ 2 ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, 7ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ସମସ୍ତ ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ହୋଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ସାମିଲ । ଏହା ସହିତ, କାରରେ ଏକ ଟାୟାର ପ୍ରେସର୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (TPMS), ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଏକ କମ୍-ସ୍ପିଡ୍ ଅଡିବଲ୍ ଆଲାର୍ମ ଏବଂ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ SOS ବଟନ୍ ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଚର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

Maruti E-Vitara: ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ?

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ମଙ୍ଗଳବାର ଇ-ଭିଟାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ଏସୟୁଭିର ଦାମ 20 ଲକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ।

ମିଳିଛି 5-ଷ୍ଟାର Bharat NCAP ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରା ଭାରତ NCAPରେ 5-ଷ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଇ-ଭିଟାରା ହେଉଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (BEV) । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀର Invicto MPV, Victoris SUV ଏବଂ Dzire ସେଡାନ ପରି କାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ NCAPରେ 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ମିଳିଛି । e-Vitara ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUVର Alpha 61kWh ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା (AOP)ରେ 32ରୁ 31.49 ଏବଂ ଶିଶୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା (COP)ରେ 49ରୁ 43 ସ୍କୋର କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି SUV ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ।

