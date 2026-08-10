ମାର୍କେଟ୍ ଦଖଲ କରିବାକୁ Maruti Suzukiର ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍: 2031 ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ 7ଟି ନୂଆ ଦମ୍ଦାର୍ SUV
ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍. ସି. ଭାର୍ଗବ କହିଛନ୍ତିଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2030-31 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ କାର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାର୍ଷିକ 61 ଲକ୍ଷରୁ 63 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି।
Published : August 10, 2026 at 8:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ବଜାରରେ SUV ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ୁଥିବା ଦବଦବା ଏବଂ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ 2031 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 7ଟି ନୂଆ SUV ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଏବଂ ସିଇଓ (CEO) ହିସାଶି ତାକେଉଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ପସନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏବଂ SUV ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ବଢ଼ିବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ୍ଷମତା:
କେବଳ ନୂଆ କାର୍ ଲଞ୍ଚ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଡ଼ିର ଉତ୍ପାଦନ (Production) କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ କରାଯାଉଛି । ମିଡିୟମ୍-ଟର୍ମ ଗ୍ରୋଥ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ମଧ୍ୟରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ନିଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ (5,00,000) ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ୍ (waiting period)ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନପାରେ ।
ଛୋଟ କାର୍ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଫୋକସ୍:
ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ SUV ଉପରେ ରହିଛି, ତଥାପି ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଛୋଟ କାର୍ (Small cars) ସେଗମେଣ୍ଟକୁ କମ୍ପାନୀ ଅଣଦେଖା କରିନାହିଁ । ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍. ସି. ଭାର୍ଗବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2030-31 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ କାର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାର୍ଷିକ 61 ଲକ୍ଷରୁ 63 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି । ଏହି ବୃଦ୍ଧିରେ ଛୋଟ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିବ । ଏହା ସହିତ, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ସିଏନଜି (CNG) ବଦଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ (Biogas) ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ।
କାହା ସହ ହେବ ଟକ୍କର?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବ୍ରେଜା (Brezza), ଫ୍ରଙ୍କ୍ସ (Fronx), ଜିମ୍ନି (Jimny) ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭିଟାରା (Grand Vitara) ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି କରୁଛି । ତେବେ ହୁଣ୍ଡାଇ (Hyundai), ଟାଟା ମୋଟର୍ସ (Tata Motors) ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା (Mahindra) ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ମାରୁତି ନିଜର ଏହି 7ଟି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ।