ETV Bharat / technology

ମାର୍କେଟ୍ ଦଖଲ କରିବାକୁ Maruti Suzukiର ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍: 2031 ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ 7ଟି ନୂଆ ଦମ୍‌ଦାର୍ SUV

ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍. ସି. ଭାର୍ଗବ କହିଛନ୍ତିଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2030-31 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ କାର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାର୍ଷିକ 61 ଲକ୍ଷରୁ 63 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି।

Maruti Suzuki's master plan, 7 new compact SUVs to be launched by 2031
Maruti Suzuki's master plan, 7 new compact SUVs to be launched by 2031 (Image Credit: Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ବଜାରରେ SUV ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ୁଥିବା ଦବଦବା ଏବଂ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ 2031 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 7ଟି ନୂଆ SUV ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଏବଂ ସିଇଓ (CEO) ହିସାଶି ତାକେଉଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ପସନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏବଂ SUV ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

ବଢ଼ିବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ୍ଷମତା:

କେବଳ ନୂଆ କାର୍ ଲଞ୍ଚ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଡ଼ିର ଉତ୍ପାଦନ (Production) କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ କରାଯାଉଛି । ମିଡିୟମ୍-ଟର୍ମ ଗ୍ରୋଥ୍‌କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ମଧ୍ୟରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ନିଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ (5,00,000) ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ୍ (waiting period)ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନପାରେ ।

ଛୋଟ କାର୍ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଫୋକସ୍:

ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ SUV ଉପରେ ରହିଛି, ତଥାପି ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଛୋଟ କାର୍ (Small cars) ସେଗମେଣ୍ଟକୁ କମ୍ପାନୀ ଅଣଦେଖା କରିନାହିଁ । ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍. ସି. ଭାର୍ଗବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2030-31 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ କାର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାର୍ଷିକ 61 ଲକ୍ଷରୁ 63 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି । ଏହି ବୃଦ୍ଧିରେ ଛୋଟ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିବ । ଏହା ସହିତ, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ସିଏନଜି (CNG) ବଦଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ (Biogas) ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ।

କାହା ସହ ହେବ ଟକ୍କର?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବ୍ରେଜା (Brezza), ଫ୍ରଙ୍କ୍ସ (Fronx), ଜିମ୍‌ନି (Jimny) ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭିଟାରା (Grand Vitara) ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି କରୁଛି । ତେବେ ହୁଣ୍ଡାଇ (Hyundai), ଟାଟା ମୋଟର୍ସ (Tata Motors) ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା (Mahindra) ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ମାରୁତି ନିଜର ଏହି 7ଟି ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ 2026 Ducati Monster: ମିଳିବ ଦମ୍‌ଦାର୍ 890cc V2 ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

ଅଗଷ୍ଟ 12 ରେ ଆକାଶରେ ଘଟିବ 4ଟି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସହ 6 ଟି ଗ୍ରହ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ

ନିଜେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ କରିବ OpenAIର ନୂଆ ରୋବୋଟ୍: ଭୟଙ୍କର ଫିଚର୍ସ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ କମ୍ପାନୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ମାଗିବ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆସୁଛି ମେଟାର ନୂଆ ନିୟମ

TAGGED:

MARUTI SUZUKI 7 NEW SUVS BY 2031
MARUTI SUZUKI SUV LAUNCH INDIA
UPCOMING CARS IN INDIA
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ନୂଆ କାର୍
MARUTI SUZUKI UPCOMING CARS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.