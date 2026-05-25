ଜୁନ୍ 5 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ E100 ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି: ନିତିନ ଗଡକରୀ
Published : May 25, 2026 at 7:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ନାଗପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 5, 2026 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ତାର ପ୍ରଥମ E100 ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ (Flex-Fuel) କାର୍ର ଅନାବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବିଶେଷ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ (Pure Ethanol) ରେ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ରଖିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାଜିବ । ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି E100 କାର କଣ ?
କଣ ଏହି E100 କାର୍ ଏବଂ କେଉଁ ମଡେଲ୍ ହେବ ଲଞ୍ଚ?
E100 ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୁଦ୍ଧ ଇଥାନଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିପାରିବ । ମାରୁତି ସୁଜୁକି ପକ୍ଷରୁ ଅଫିସିଆଲି ଗାଡ଼ିର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ WagonR କିମ୍ବା ସବ୍-କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି Fronxର ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରକୁ ଆଣିପାରେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଏକ୍ସପୋରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ୱାଗନ୍ଆର୍ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଏବଂ ଜାପାନ ମୋବିଲିଟି ଶୋ'ରେ ଫ୍ରଣ୍ଟସର E85 ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି । ଇଥାନଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି କାର୍ରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଲାଇନ, ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ନିତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ନିତିନ ଗଡକରୀ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଦେଶର 87 ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବଡ଼ ବୋଝ ସଦୃଶ । ଇଥାନଲ୍କୁ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ କୃଷି ବଜ୍ରବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଖୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିବ । ସରକାର ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ E100 ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ମାରୁତି ବ୍ୟତୀତ ଟୟୋଟା, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଭଳି ପ୍ରାୟ 12ଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଗାଡିର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ?
ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳାଇବା କାରଣରୁ ଗାଡ଼ିର ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 40,000 ଟଙ୍କାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ । ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ରାହୁଲ ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ସୀମିତ ରହିବ ।