ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା Maruti Suzuki, ଲଞ୍ଚ ହେଲା E85 ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ Wagon R, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ବିଶେଷତା
କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି କାର୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଧାରଣ E20 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି E85 (85% ଇଥାନଲ୍ ଓ 15% ପେଟ୍ରୋଲ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ମିଶ୍ରଣରେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
Published : June 4, 2026 at 7:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ (Ethanol Blending) ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜୋର୍ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ କାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ Maruti Wagon R Flex-Fuelକୁ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚିଂ ସହିତ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଆଣିବାର ଗୌରବ ଏହି କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଏହି ନୂଆ ଗାଡ଼ିର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଜିଓପଲିଟିକାଲ୍ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଉପରେ ଦେଶର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
ବ୍ୟବସାୟିକ ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ:
📍 New Delhi— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 4, 2026
Launched India’s Flex-Fuel Car by Maruti Suzuki in New Delhi along with Union Minister Shri @HardeepSPuri Ji.
Congratulations to the entire team on this remarkable and forward-looking achievement. This milestone reinforces the vision of Prime Minister Shri… pic.twitter.com/r6UgSURqFM
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ମାରୁତି ୱାଗନ୍-ଆର୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍-ସ୍ପେକ୍ (Production-spec) ମଡେଲ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଫ୍ଲିଟ୍ ଅପରେଟର୍ସ ସହିତ Ola ଏବଂ Uber ଭଳି କ୍ୟାବ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ଗାଡ଼ିର ଭିତରେ କରାଯାଇଥିବା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ କିମ୍ବା CNG ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ 2022 ମସିହାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଏବଂ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏକ୍ସପୋ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି ।
ମାରୁତି ୱାଗନ୍-ଆର୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ପାୱାର୍ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନୂଆ କାର୍ରେ ମାରୁତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ K12N, 1.2-ଲିଟର, 4-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଧାରଣ E20 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି E85 (85% ଇଥାନଲ୍ ଓ 15% ପେଟ୍ରୋଲ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ମିଶ୍ରଣରେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ ଇଥାନଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ E100 ଇନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ତେବେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ପାୱାର୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଦେଶରେ E85 ଡିସପେନ୍ସିଂ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କରାଯିବ ବୃଦ୍ଧି:
India Goes Flex!— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 4, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में भारत की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा की यात्रा में एक और ऐतिहासिक क़दम!
India’s energy sector rolls into the future!
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री @nitin_gadkari जी के साथ E20 से E100 तक… pic.twitter.com/Yp56isPyqh
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଏହି ଇନ୍ଧନର ଉପଲବ୍ଧତା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ଡିସପେନ୍ସର୍ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏକ ମେଗା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ 2027 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ 5,000 E85 ଡିସପେନ୍ସିଂ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ-ନାଗପୁର କରିଡର ମଧ୍ୟରେ 50 ରୁ 100ଟି ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହା ଚଳିତ 2026 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 500ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି E85 ଇଥାନଲ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରଖାଯିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 100cc ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ Splendor+ ଏବଂ HF Deluxe ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ
- ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Bajaj Avenger Street 220, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ମୂଲ୍ୟ
- ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 6ଟି ନୂଆ ଦମଦାର୍ କାର୍, ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି Honda ZR-V ଓ Tata Sierra EV
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Tata Tiago, Tiago iCNG ଏବଂ Tiago EV ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ