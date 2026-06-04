ETV Bharat / technology

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା Maruti Suzuki, ଲଞ୍ଚ ହେଲା E85 ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ Wagon R, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ବିଶେଷତା

କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି କାର୍‌ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଧାରଣ E20 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି E85 (85% ଇଥାନଲ୍ ଓ 15% ପେଟ୍ରୋଲ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ମିଶ୍ରଣରେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

Maruti Suzuki launches India's first flex-fuel car E85 fuel-powered Wagon R launched
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା Maruti Suzuki, ଲଞ୍ଚ ହେଲା E85 ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ Wagon R (Image Credit: X/@HardeepSPuri)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ (Ethanol Blending) ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜୋର୍ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ କାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ Maruti Wagon R Flex-Fuelକୁ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚିଂ ସହିତ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଆଣିବାର ଗୌରବ ଏହି କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଏହି ନୂଆ ଗାଡ଼ିର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଜିଓପଲିଟିକାଲ୍ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଉପରେ ଦେଶର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।

ବ୍ୟବସାୟିକ ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ:

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍‌ର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ମାରୁତି ୱାଗନ୍-ଆର୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍-ସ୍ପେକ୍ (Production-spec) ମଡେଲ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଫ୍ଲିଟ୍ ଅପରେଟର୍ସ ସହିତ Ola ଏବଂ Uber ଭଳି କ୍ୟାବ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ଗାଡ଼ିର ଭିତରେ କରାଯାଇଥିବା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ କିମ୍ବା CNG ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ 2022 ମସିହାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଏବଂ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏକ୍ସପୋ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି ।

ମାରୁତି ୱାଗନ୍-ଆର୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍‌ର ଇଞ୍ଜିନ୍‌:

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ପାୱାର୍ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନୂଆ କାର୍‌ରେ ମାରୁତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ K12N, 1.2-ଲିଟର, 4-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଧାରଣ E20 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି E85 (85% ଇଥାନଲ୍ ଓ 15% ପେଟ୍ରୋଲ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ମିଶ୍ରଣରେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ ଇଥାନଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ E100 ଇନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ତେବେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ପାୱାର୍ ଆଉଟ୍‌ପୁଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଦେଶରେ E85 ଡିସପେନ୍ସିଂ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କରାଯିବ ବୃଦ୍ଧି:

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଏହି ଇନ୍ଧନର ଉପଲବ୍ଧତା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ଡିସପେନ୍ସର୍ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏକ ମେଗା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ 2027 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ 5,000 E85 ଡିସପେନ୍ସିଂ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ-ନାଗପୁର କରିଡର ମଧ୍ୟରେ 50 ରୁ 100ଟି ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହା ଚଳିତ 2026 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 500ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି E85 ଇଥାନଲ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରଖାଯିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

  1. ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 100cc ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ Splendor+ ଏବଂ HF Deluxe ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ
  2. ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Bajaj Avenger Street 220, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ମୂଲ୍ୟ
  3. ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 6ଟି ନୂଆ ଦମଦାର୍ କାର୍, ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି Honda ZR-V ଓ Tata Sierra EV
  4. ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Tata Tiago, Tiago iCNG ଏବଂ Tiago EV ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

MARUTI SUZUKI E85 ETHANOL CAR
NITIN GADKARI WAGONR FLEX FUEL
HARDEEP SINGH PURI E100 FUEL
ଓଡ଼ିଆ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
MARUTI WAGON R FLEX FUEL LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.