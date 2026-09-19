ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଆଣିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ CNG AMT କାର୍! Swift, Dzire ଏବଂ Balenoରୁ ମିଳିବ ମାଲାମାଲ୍ ମାଇଲେଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍
ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ ସ୍ୱିଫ୍ଟ, ଡିଜାୟାର୍ ଏବଂ ବାଲେନୋକୁ ସିଏନଜି ସହ AMT ଗିୟରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
Published : September 19, 2026 at 7:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଭାରତରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର ମଡେଲ Swift, Dzire ଏବଂ Balenoର CNG ଗାଡିଗୁଡିକର ଏକ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏବେ ଏହି କାର ଗୁଡିକରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଚର୍ସ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଏମଟି ଅର୍ଥାତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିୟର ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ପ୍ରଥମେ ଏହି CNG କାର ଗୁଡିକରେ କେବଳ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟର ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଏବେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କଲ୍ଚ ପେଡାଲ ମାରି ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରାକାର ନାହିଁ, ଗିୟର ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଅର୍ଥାତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଜେ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କେବଳ ଅତି ଦରକାର ସମୟରେ ବା ଇମରଜେନ୍ସି ସମୟରେ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହି ଲଞ୍ଚ ଆଗମୀ ପୂଜାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବର ଯୋଜନା ଅଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ମାଇଲେଜ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ।
ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବିବରଣୀ:
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ତିନୋଟି ଯାକ ମଡେଲକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । Swift CNG ଏଏମଟି କାରଟି ମୋଟ 3ଟି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ VXI, VXI (O), ZXI ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 7.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି Dzire CNG AMTକୁ ଦୁଇଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ VXI ଏବଂ ZXI ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 8.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନେକ୍ସା ଶୋ’ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା Baleno CNG AMTକୁ ଡେଲ୍ଟା ଏବଂ ଜେଟା ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ୍ 8.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ରେ 5-ସ୍ପିଡ୍ ଏଏମଟି ଗିୟରବକ୍ସ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯାହା ଭାରୀ ଟ୍ରାଫିକରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିଦେବ ।
ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍:
ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ରେ ସମାନ 1.2-ଲିଟର Z12E ଏଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏଞ୍ଜିନରେ ଡୁଆଲ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ଭାଲ୍ଭ ଟାଇମିଂ ଏବଂ ଆଇଡଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଷ୍ଟପ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 82.93 PS ପାୱାର୍ ଏବଂ 112.4 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ସିଏନଜି ମୋଡ୍ରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ କମିଯାଇ 69.75 PS ପାୱାର୍ ଏବଂ 101.8 Nm ଟର୍କ ହୋଇଯାଏ । ମାଇଲେଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମାଇ ଦେବ । Dzire CNG AMT ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହି ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଏନଜିରେ 36.47 କିଲୋମିଟରର ଦମଦାର୍ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ Swift CNG AMTର ମାଇଲେଜ୍ 35.34 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ Baleno CNG AMTର ମାଇଲେଜ୍ 34.47 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
S-CNG ସିଷ୍ଟମର ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ:
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ନିଜର S-CNG ସିଷ୍ଟମରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଏଣ୍ଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ବିପଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରଖିଥାଏ । ଏଥିରେ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ୱାୟରିଂ ସହିତ ସେଫ୍ଟି ସୁଇଚ୍ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ରେ ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଭରିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଆପେଆପେ ବନ୍ଦ ରହେ ଏବଂ ଚାଲୁ ହୁଏନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇଡଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଷ୍ଟପ୍ ଫିଚର୍ ଗାଡ଼ି ସିଗନାଲ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯାହା ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ମାରୁତି ସୁଜିକିର ବଜାର ଚାହିଦା:
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସେଲ୍ସ ବିଭାଗର ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପାର୍ଥୋ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଭଳି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଟ୍ରାଫିକରେ ଚଲାଇବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ କମ୍ପାନୀର ସିଏନଜି କାର୍ ବିକ୍ରିରେ 58% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଜୁଲାଇ 2026 ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 83,000ଟି ସିଏନଜି କାର୍ ବିକ୍ରି କରି ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ପେଟ୍ରୋଲର କ୍ରମାଗତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାନୁଆଲ ଗିୟରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।