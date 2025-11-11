ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ଇ-ଭିଟାରା
ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିଭାଗରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାରୁତି ସୁଜୁକି । ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି ଇ-ଭିଟାରା । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 11, 2025 at 3:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 2, 2025ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ଇ-ଭିଟାରା ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗତିଶୀଳତା ଆଡ଼କୁ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ।
ଆଗାମୀ ଇ-ଭିଟାରା ବ୍ରାଣ୍ଡର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ Heartect-e ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (BEV) ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ EV ରଣନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ।
ଡିସେମ୍ବର 2, 2025ରେ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବିସ୍ତୃତ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ, ଭାରିଏଣ୍ଟ ଫିଚର ଏବଂ ପ୍ରି-ବୁକିଂ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । EVର ଚାର୍ଜିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ସହିତ ଘରୋଇ ଚାର୍ଜିଂ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମିଳିବ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପସନ
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରାରେ ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତ ବିକଳ୍ପ- 49 kWh ଏବଂ 61 kWh ରହିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟଟି ଗୋଟିଏ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 500 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା EV କ୍ରେତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ । ଏହି ମଡେଲଟି ଗୁଜୁରାଟ ସ୍ଥିତ ହଂସଲପୁରଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଭି ଅପରେସନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବୋଲି କିଛି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କେତେ ରହିବ ଦାମ ?
ଇ-ଭିଟାରା ଏହାର ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ₹18 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ Hyundai Creta EV, Tata Curvv.ev, MG ZS EV ଏବଂ Mahindra XUV400 ପରି ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ । ଦୀର୍ଘ ରେଞ୍ଜ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିଲ୍ଡ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ବ୍ୟାପକ ସେବା ନେଟୱର୍କର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଇ-ଭିଟାରା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ EV ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କଣ ମିଳିପାରେ ଫିଚର ?
ଏଥିରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଫିଚର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀ ଏଥରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟସ୍, 10-ୱେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍, ସ୍ଲାଇଡିଂ ଓ ରିକ୍ଲାଇନିଂ ରିଅର ସିଟ୍ସ, 7ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଲେଭଲ-2 ADAS, 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ୟାଡ୍, କୀଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ରାଇଡ-ବାୟ-ୱେୟାର ସିଷ୍ଟମ ଓ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ମିଳିପାରେ ।