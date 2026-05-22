ମହଙ୍ଗା ହେବ ମାରୁତି ସୁଜୁକି କାର୍ ! ଜୁନରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ଦାମ୍
Maruti Suzuki କମ୍ପାନୀ ନିଜ ରେଗୁଲେଟାରୀ ଫାଇଲିଂରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଇନ୍ପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜୁନ 2026ରୁ ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମଡେଲ୍ ଦାମ୍ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି।
Published : May 22, 2026 at 2:46 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସରୁ କାରର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ କମ୍ପାନୀ । ଭାରତରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ । ତେବେ ଏହାର କାରଣ କଣ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲିଂରେ ଘରେଇ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ମାରୁତି ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସବୁ ମଡେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜ ରେଗୁଲେଟାରୀ ଫାଇଲିଂରେ କହିଛି ଯେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଖିରେ ରଖି, କମ୍ପାନୀ ଜୁନ 2026ରୁ ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମଡେଲର ଦାମ୍ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି ।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦାୟୀ କରିଛି, ଯାହା ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କହିଛିଯେ କମ୍ପାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି । ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଏହା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଝକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ।
କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ଏହାର ଫାଇଲିଂରେ, ଏହା ଆହୁରି କହିଛି, "ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଏକ ଖରାପ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବେଶ ସହିତ, କମ୍ପାନୀକୁ କିଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିବ ।"
ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, "ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଠିକ ପରିମାଣ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହେବ ।" ଏହି ନୂଆ ଘୋଷଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଅଟୋମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରୁ ଏହାର SUV ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ମୂଲ୍ୟ 2.5 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସମସ୍ତ ମଡେଲରେ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 1.6 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ।