ମାତ୍ର 6.10 ଲକ୍ଷରେ Maruti ଲଞ୍ଚ କଲା Baleno Facelift: ମିଳିବ Level 2 ADAS ସହ Cooled Seats!
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ ଗାଡ଼ି Baleno Facelift କୁ 6.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : September 5, 2026 at 8:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ମାର୍କେଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେବା ପାଇଁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର କାର୍ ବାଲେନୋ(Baleno)ର ନୂଆ ଅବତାର ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂଆ ‘ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବାଲେନୋ ଫେସଲିଫ୍ଟ’ କୁ ଭାରତରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରି ଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ କାର୍ରେ ବେଶ୍ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଦମଦାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯଦି ଆମେ ଦାମ୍ କଥା କହିବା, ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 6.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ବାଲେନୋରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ CNG-AMT କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟାଟା ଆଲ୍ଟ୍ରୋଜ୍ (Altroz) ପରେ ବାଲେନୋ ହେଉଛି ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍, ଯିଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ଖାସ ପେୟାରିଂ ବା ସେଟଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅପଡେଟେଡ୍ କାର୍ର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବାଲେନୋ ଫେସଲିଫ୍ଟର ନୂଆ Z ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍:
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବାଲେନୋ ଫେସଲିଫ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ବାଲେନୋ ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ଏବେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଏବଂ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ିରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା 1.2 ଲିଟର Z ସିରିଜ୍, ଥ୍ରୀ-ସିଲିଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ AMT ଗିୟରବକ୍ସର ଅପ୍ସନ ମିଳୁଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ସେମ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି-ଫିଟେଡ୍ CNG କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଲେନୋ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ CNG ସେଟଅପ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ AMT ଗିୟରବକ୍ସର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବ ।
ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଏବଂ ନୂଆ ରଙ୍ଗ:
ଏହାର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ବା ଲୁକ୍ରେ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ମାଇଲ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରିଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ଲାକ୍ ହୋରିଜଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍ଲାଟ୍ସ ସହିତ ଫିନିଶ୍ ହୋଇଛି । ଏହାର ହେଡ୍ଲାମ୍ପ ଏବଂ ଟେଲ୍ ଲାମ୍ପ ଡିଜାଇନ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରଖାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ବମ୍ପରକୁ ନୂଆ ଫଗ୍ ଲାମ୍ପ ହାଉସିଂ ସହ ସାମାନ୍ୟ ରିୱର୍କ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏହାର 16-ଇଞ୍ଚ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସକୁ ଏକ ଦମଦାର ଫ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଶାର୍କ ଫିନ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ଡାଇମେନସନ୍ ବା ମାପରେ କୌଣସି ବଦଳ ହୋଇନାହିଁ, ଏହାର ଲମ୍ବ 3,990mm ଏବଂ ହୁଇଲ୍ବେସ୍ 2,520mm ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର କଲର୍ କଲେକ୍ସନରେ ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ‘ଏନିଗ୍ମାଟିକ୍ ଟିଲ୍’ ସେଡ୍ ସାମିଲ କରିଛି ।
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବାଲେନୋ ଫେସଲିଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍:
କାର୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପୂର୍ବ ପରି ରଖାଯାଇଛି । ଏହା 9-ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନ୍ଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସେମି-ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଗଠିତ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ୟୁଜର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର ଭାବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ ବା କୁଲ୍ଡ ସିଟ୍ସ ଏବଂ ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ଆଡଭାନ୍ସଡ Level 2 ADAS ଆଧାରିତ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର, ଯାହା ବାଲେନୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଟେ ।
New Maruti Suzuki Baleno - changes mostly on the front end. Rear almost the same as before. pic.twitter.com/bZaFHTUue5— ASHISH MASIH (@ashishmasih1) September 5, 2026
ପୁରୁଣା ମଡେଲରୁ କେତେକ ଦମଦାର ଫିଚରକୁ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ହାଇଟ୍-ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍, ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର, ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ (HUD), ଅଟୋମାଟିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ଅଛି ।
ମାର୍କେଟ କମ୍ପିଟିସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ନୂଆ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ବାଲେନୋ ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଟାଟା ଆଲ୍ଟ୍ରୋଜ୍ ଏବଂ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ i20କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ବାସ୍ତବରେ ମାର୍କେଟରେ ହେଭି ଟ୍ରାଫିକ ଏବଂ କ୍ରେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।