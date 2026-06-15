ବଜାରକୁ ଆସିଲା Maruti Wagon R Flex Fuel, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍!
ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ Tour H3 ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ପ୍ରାୟ 1.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ରହିଛି ।
Published : June 15, 2026 at 2:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱଦେଶୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି (Maruti Suzuki) ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପେଶ୍ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ Maruti Wagon R Bioflexର ପ୍ରକୃତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 7.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ସାଧାରଣ ୱାଗନଆର ମଡେଲ୍ର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ZXi+ 1.2-ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ଫିଟ୍ ହେବ ।
Maruti Wagon R Bioflexର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ସ ସଂସ୍କରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କମର୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟର ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ Tour H3 ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ କାର୍ ପ୍ରାୟ 1.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ K12N 1.2-ଲିଟର, ଚାରି-ସିଲିଣ୍ଡର ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଇଥାନଲ୍ ଜାଳେଣି ସହ ଖାପଖୁଆଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଟି ସଡ଼କ ଉପରେ E20 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ E85 (85% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ଜାଳେଣି) ଉପରେ ଅତି ସହଜରେ ଦୌଡ଼ିପାରିବ । ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ E100 (100% ଇଥାନଲ୍) ଜାଳେଣିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି, ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ସ ଗାଡ଼ିର ଫିଚର୍ସ:
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆରାମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏହି ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ସ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି:
ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ: କାର୍ ଭିତରେ ୱାୟରଡ୍ Android Auto ଏବଂ Apple CarPlay ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ 7-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ 4 ଟି ପାୱାରଫୁଲ୍ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।
ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚାଳକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ସମୁଦାୟ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ESP) ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନୁଆଲ୍ ଏସି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ରିଅର୍ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ଭଳି ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରାଇବା ପାଇଁ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଏହି ନୂତନ ଇଭି-ବିକଳ୍ପ ଇଥାନଲ୍ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସାଜିଛି ।