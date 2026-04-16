ମାରୁତି Ignis କାର୍ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା: ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଅସଲ କାରଣ।

ମାରୁତି Ignis କାର୍ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା (Maruti Suzuki NEXA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 16, 2026 at 8:21 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍‌ ବଜାରରୁ ଏକ ବଡ ଖବର ପଦାକୁ ଆସିଛି । ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ କାର୍‌ ନିର୍ମାତା କମ୍ପୀନୀ ମାରୁତି ସୁଜୁକି(Maruti Suzuki) ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ କମ୍ପାକ୍ଟ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍‌ ଇଗ୍ନିସ(Ignis)ର ବିକ୍ରିକୁ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା ନକରି ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଏହାକୁ ବଜାରରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ।

ମାରୁତି ସୁଜୁକି 'ଇଗ୍ନିସ୍' (Ignis) ର ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରରେ କିଛି ଡିଲର ଏବେ ବି ବୁକିଂ ନେଉଛନ୍ତି । ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଡିଲରମାନେ ଏଭଳି କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି:

ଇଟିଭି ଭାରତ (ETV Bharat)ର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡଲାରସିପ୍‌ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୂଯାୟୀ ମାରୂତି ସୁଜୁକି ଏହି ଗାଡିର ବିକ୍ରି ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଡିଲରସିପ୍‌ ଗୁଡିକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି କାର୍‌ର ପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ ବୁକିଂ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୋଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ତଥାପି ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ କିନ୍ତୁ ସୋ-ରୁମ୍‌ରେ ମନା:

ଏହି ଖବର ଲେଖାଯିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାରୁତି ସୁଜିକିର ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ରିଟେଲ ନେଟୱାର୍କ NEXAର ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ Ignis କାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ବୁକିଂର ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ପକ୍ରିୟା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଗାଡିର ବୁକିଂ ନ ନେବା ପାଇଁ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଏହାକୁ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କିଛି ସମୟ ନେଇପାରେ ।

Ignis ବନ୍ଦ ହେବା ପଛର କାରଣ:

ମାରୁତି ଇଗ୍ନିସ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SUV ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍‌ ପରିଚିତ ଥିଲା । ତେବେ ବଜାରରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତି ନେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାରୁତି ଏବେ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ଗାଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ ନୂଆ ମଡେଲ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ଇଗ୍ନିସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ନେକ୍ସା ଶୋ’ରୁମ୍‌ରେ ବାଲେନୋ, ଫ୍ରଙ୍କସ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା ଭଳି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ହୋଇପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

2026 Yamaha Fascino 125: ନୂଆ ଅବତାରରେ ଆସିଲା ଦମଦାର ସ୍କୁଟର

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଆଣିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରକ୍ 'Prima E.55S'

ଓଲା ଆଣିଲା ନୂଆ S1 X+ 5.2 kWh ମଡେଲ, ଏବେ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଚାଲିବ ୩୨୦ କିଲୋମିଟର !

926 କିମି ରେଞ୍ଜ, ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2027 Mercedes EQS

