Global NCAP କ୍ରାସ୍‌ ଟେଷ୍ଟ; Maruti Celerioକୁ ମିଳିଲା 3-ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ

Maruti Celerio
Maruti Celerio (Image Credit: Global NCAP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କାର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ବଜେଟ୍‌ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍‌ Maruti Celerio ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ । ଏବେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍‌ ଏନସିଏପି ଏହି କାରର କ୍ରାସ୍‌ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାକୁ 3-ଷ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କ୍ରାସ୍‌ ଟେଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍‌କୁ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଡୁଆଲ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌ ଭର୍ସନ ଓ ଦ୍ବିତୀୟଟି 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌ ଭର୍ସନ ସାମିଲ ।

ଦୁଇ-ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସଂସ୍କରଣଟି ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିରାଶାଜନକ 2-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି 6-ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସଂସ୍କରଣଟି ବୟସ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 3-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ 2-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ପାଇଛି । ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍କୋର ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ NCAP ସିଇଓ ରିଚାର୍ଡ ଉଡ୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଖୁସି ଯେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏହାର ଡିଜାୟାର ଏବଂ ଭିକ୍ଟୋରିସ୍ ଭଳି ନୂତନ ମଡେଲ ପାଇଁ 5 ଷ୍ଟାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ତଥାପି ଏହା ନିରାଶାଜନକ ଯେ କିଛି ପୁରୁଣା ମଡେଲ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।"

Maruti Celerio
Maruti Celerio (Image Credit: Global NCAP)

ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା

କ୍ରାସ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ, ମାରୁତି ସେଲେରିଓ ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 34ରୁ 18.04 ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହି କାରଟି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫସେଟ୍ ଧକ୍କା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ବ ଭାଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଗ ସିଟ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରୁ ଖରାପ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପାର୍ଶ୍ବ ଭାଗରେ ମୁଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଡୁଆଲ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୋଲ୍‌ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏକ ଭଲରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ NCAP ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଧକ୍କା ପରେ ଆଗ ଫୁଟ୍‌ୱେଲ୍‌ ଏବଂ ବଡିସେଲ୍ ଅସ୍ଥିର ରହିଥିଲା ​​ଏବଂ ଆଗକୁ ଲୋଡ୍ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍-ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ମଡେଲ୍ ଉଭୟ ବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସଫଳ ପୋଲ୍‌ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବଟି 3-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ପାଇଥିଲା । ଡୁଆଲ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ 2-ଷ୍ଟାର୍‌ ରେଟିଂ ପାଇଥିଲା ।

ଶିଶୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା

ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆସେ ସ୍କୋରିଂରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 6-ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି । 6-ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ମାରୁତି ସେଲେରିଓ 49ରୁ 18.57 ପଏଣ୍ଟ (2 ଷ୍ଟାର) ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଡୁଆଲ୍-ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ମଡେଲ୍ 9.52 ପଏଣ୍ଟ (ଗୋଟିଏ ତାରା) ପାଇଛି ।

Maruti Celerio
Maruti Celerio (Image Credit: Global NCAP)

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ NCAP ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ମାରୁତି ସେଲେରିଓ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛ ମୁହଁ ଥିବା ଶିଶୁ ଡମିରେ ପଛ ସିଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେକୌଣସି CRS ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ମୁଖ ଧକ୍କାରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଘାତକୁ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା, ଯଦିଓ 18 ମାସ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଛ ମୁହଁ ଥିବା CRS ସିଷ୍ଟମ୍ ପାର୍ଶ୍ବ ଧକ୍କାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

