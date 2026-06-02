GTA Vର ଚିଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Atlas Menu ଉପରେ ବଡ଼ ସାଇବର ଆଟାକ୍, ଲିକ୍ ହେଲା ହଜାର ହଜାର ପ୍ଲେୟର୍ସଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ

Major cyber attack on GTA V's cheating platform Atlas Menu
GTA Vର ଚିଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Atlas Menu ଉପରେ ବଡ଼ ସାଇବର ଆଟାକ୍, ଲିକ୍ ହେଲା ହଜାର ହଜାର ପ୍ଲେୟର୍ସଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ (Image Credit: Rockstar Games)
By ETV Bharat Tech Team

Published : June 2, 2026 at 7:33 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଥେଫ୍ଟ ଅଟୋ 5 ଅର୍ଥାତ୍ GTA Vର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଦୁନିଆରୁ ଏକ ବଡ଼ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗେମର୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବା ଚିଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'Atlas Menu' ଏକ ବୃହତ ଡାଟା ବ୍ରିଚ୍ (Data Breach)ର ଶିକାର ହୋଇଛି । ଏହି ସାଇବର ଆଟାକ୍ କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଗେମିଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଗେମିଂ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ Atlas Menu ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଏକ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେସି-ଫୋକସଡ୍ ସର୍ଭିସ ସେବା ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ।

ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଡାଟାକୁ GitHub ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ହ୍ୟାକର୍:

ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ହ୍ୟାକର୍ ଜଣକ Atlas Menuର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟାବେସ୍ ହାସଲ କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ସେୟାର୍ କରିଦେଇଛି । ଏପରିକି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଓପନ୍-ସୋର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ GitHubରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ଗେମର୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେହି ସମାନ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ବନ୍ଦ ହେଲା Atlas Menu ୱେବସାଇଟ୍, ପ୍ରାଇଭେସି ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ:

ଏହି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି, Atlas Menu ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରୁଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । କିଛି ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ କାରଣରୁ ଏହା ଘଟିଥାଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା Atlas Menuର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭରସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗମ୍ଭୀର ଯାଞ୍ଚ କରିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ।

