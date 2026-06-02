GTA Vର ଚିଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Atlas Menu ଉପରେ ବଡ଼ ସାଇବର ଆଟାକ୍, ଲିକ୍ ହେଲା ହଜାର ହଜାର ପ୍ଲେୟର୍ସଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ
Published : June 2, 2026 at 7:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଥେଫ୍ଟ ଅଟୋ 5 ଅର୍ଥାତ୍ GTA Vର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଦୁନିଆରୁ ଏକ ବଡ଼ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗେମର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବା ଚିଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'Atlas Menu' ଏକ ବୃହତ ଡାଟା ବ୍ରିଚ୍ (Data Breach)ର ଶିକାର ହୋଇଛି । ଏହି ସାଇବର ଆଟାକ୍ କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଗେମିଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଗେମିଂ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ Atlas Menu ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଏକ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେସି-ଫୋକସଡ୍ ସର୍ଭିସ ସେବା ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ।
ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଡାଟାକୁ GitHub ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ହ୍ୟାକର୍:
ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ହ୍ୟାକର୍ ଜଣକ Atlas Menuର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟାବେସ୍ ହାସଲ କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିଦେଇଛି । ଏପରିକି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଓପନ୍-ସୋର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ GitHubରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ଗେମର୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେହି ସମାନ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ବନ୍ଦ ହେଲା Atlas Menu ୱେବସାଇଟ୍, ପ୍ରାଇଭେସି ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ:
ଏହି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି, Atlas Menu ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରୁଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । କିଛି ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ କାରଣରୁ ଏହା ଘଟିଥାଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା Atlas Menuର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭରସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗମ୍ଭୀର ଯାଞ୍ଚ କରିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ।
