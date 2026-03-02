ଲଞ୍ଚ ହେଲା ମହିନ୍ଦ୍ରା ନୂଆ ଇଲେଟ୍ରିକ କାର୍ XEV 9e Cineluxe Edition, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ
ମହିନ୍ଦ୍ରା XEV 9e Cineluxe Edition ଏସି୍ୟୁଭି ଏଚଡି ଡିସପ୍ଲେ ଯାହା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଭର କରୁଛି, ଏଥିରେ ଡଲବି ଆଟମୋସ୍ ସହିତ 16 ସ୍ପିକର ହାରମାନ୍ କାର୍ଡନ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି।
Published : March 2, 2026 at 12:56 PM IST
MAHINDRAS XEV 9E CINELUXE EDITION, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ୱଦେଶୀ ଏସୟୁଭି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିଜର ଏକ ଇଲେଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ର ନୂଆ ଭର୍ସନ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏସୟୁଭି ମହିନ୍ଦ୍ରା XEV 9eର ନୂଆ ଭର୍ସନ Cineluxe Edition ଏବେ ବଜାରକୁ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବା ସହ ନିଜର ଇଲେଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି(SUV) ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ ବୁକିଂ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେଟ୍ରିକ ଏସୟୁଭିର ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
ମହିନ୍ଦ୍ରା XEV 9e Cineluxe Editionର ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ ଷ୍ଚାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ ଟପ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ପ୍ୟାକ୍ 3 ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ଆହେଡ୍ ଭିଜନX ଅଗମେଣ୍ଟେଡ ରିୟାଲିଟି ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଆଡିଏଣ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଆକ୍ୟୁପେଣ୍ଟ ମନିଟେରିଙ୍ଗ୍, ଅଟୋ ପାର୍କ ଆସିସ୍ଟ ସହ ହେଡସ୍ ଫ୍ରି ପାର୍କ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁୟର 360 କ୍ୟାମେରା ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହାସହ କ୍ୟାମ୍ପ, କିପ୍ ଏବଂ ପପଲ୍ HVAC ମୋଡ୍, କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍, ସିକ୍ୟୁୟର 360 Pro ଏବଂ ପର୍ସନାଇଲ୍ ୟୁଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ।
ମହିନ୍ଦ୍ରା XEV 9e Cineluxe Editionର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍:
ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହ୍ୟ ଫିନିସ୍, ସାଟିନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ସାଟିନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଣ୍ଟ୍ ସେଡ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସେଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଷ୍ଟନଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଏବଂ ନକ୍ଟର୍ନ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଲେଦରେଟ୍ରେ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟେରିଅର ଥିମ୍ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଛି ।
ମହିନ୍ଦ୍ରା XEV 9e Cineluxe Editionର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍:
ଇଣ୍ଟେରିୟର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ସିଟ୍, ଡୋର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଫିନସିଂକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଇଣ୍ଟେରିୟରକୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ଅଧିକ ଲାଉଞ୍ଜ ଭଳି ମାହୋଲରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏସି୍ୟୁଭିର କାଷ୍ଟ ଟୁ କାଷ୍ଟ ଏଚ଼ଡି ଡିସପ୍ଲେ ଯାହା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ସମ୍ପୂଣ ରୂପେ କଭର କରୁଛି । ଏଥିରେ ଡଲବି ଆଟମୋସ୍ ସହିତ ଏକ 16-ସ୍ପିକର ହାରମାନ କାର୍ଡନ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି । କାର୍ ରେ ଏକ ଇନଫିନିଟି ରୁଫ୍ ଏବଂ 16 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗର କମ୍ବିନେସନ୍ ସହିତ ଏକ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଡ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି କ୍ୟାବିନ ଆମ୍ବିଆନ୍ସକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ।
ମହିନ୍ଦ୍ରା XEV 9e Cineluxe Editionର ପାୱରଟ୍ରେନ:
ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନରେ ମିଳୁଥିବା ପାୱର ଟ୍ରେନ୍ କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ 79kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଥରେ ଫୁଲ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 500kmରୁ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାର ପାୱାର ଆଉଟ୍ ପୁଟ୍ 210kw ଅଟେ ଏବଂ ପିକ୍ ଟର୍କ 380 Nm ଅଟେ । ଏହା କେବଳ ରିୟର-ହ୍ୱିଲ ଡ୍ରାଇଭ ଭର୍ସନରେ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଓ ଏହାର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ ଭର୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନର ବୁକିଂ ଆଜିଠାରୁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ , ଡେଲିଭରି ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 29.35 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ ସୋ-ରୁମ) ପ୍ରାଇସ ସହ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 110 ବଲିୟନ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସହ Open AI କମ୍ପାନୀ 730 Billion ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଓ କିପରି ଦେଖିବେ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଏବେ କାରରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ Apple TV