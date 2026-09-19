ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ମହିନ୍ଦ୍ରାର ନୂଆ XUV 3XO REVX EDGE, 10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ମିଳିବ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍

ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି XUV 3XOର ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ REVX EDGE ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

Customers can purchase this vehicle in five different color options, including Everest White, Stealth Black, Tango Red, Nebula Blue, and Galaxy Grey.
ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ 5ଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପରେ କିଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ବ୍ଲାକ୍, ଟାଙ୍ଗୋ ରେଡ୍, ନେବୁଲା ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଗାଲାକ୍ସି ଗ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛି । (Image Credit: Mahindra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି ସିରିଜ୍‌ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ନୂଆ XUV 3XO REVX EDGEକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ କାର୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 9.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ବଜେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ REVX EDGE (O) ଏବଂ REVX M (O) ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ଏକ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ବିଗତ 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ XUV 3XO ମୋଟ 2.5 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇ ସାରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏସୟୁଭି ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଗାଡ଼ିକୁ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲରସିପ୍‌କୁ ଯାଇ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ।

ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୟାବିନ ଫିଚର୍ସ:

ମହିନ୍ଦ୍ରା XUV 3XO REVX EDGEକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଏସୟୁଭିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ରୁଫ୍, ବଡି-କଲର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରୀଲ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ହୁଇଲ୍ କଭର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଦମଦାର୍ ରୋଡ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦେଇଥାଏ । ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏଲ୍‌ଇଡି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏଲ୍‌ଇଡି ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ।

ଗାଡ଼ିର ଭିତର ଭାଗକୁ ବେଶ୍ ଆରାମଦାୟକ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଦରେଟ୍ ସିଟ୍, ପଛ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସି ଭେଣ୍ଟ ଏବଂ କପ୍ ହୋଲ୍ଡର ସହିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆର୍ମରେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏଣ୍ଟରଟେନ୍‌ମେଣ୍ଟ ଏବଂ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ 10.24 ଇଞ୍ଚର ଏଚ୍‌ଡି ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ୱାୟରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ୱାୟର୍ଡ ଆପଲ୍ କାର୍‌ପ୍ଲେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ରିୟର୍-ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା, ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ସିଟ୍ ହାଇଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଓଆରଭିଏମ୍ ଏବଂ ଟାଇପ୍-ସି ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।

10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍ :

ଏହି ନୂଆ ଏସୟୁଭି ସିରିଜ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର REVX EDGE (O) ଭେରିଏଣ୍ଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍ ସହିତ ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଓଆରଭିଏମ୍, କି-ଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପୁଶ-ବଟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଡ୍‌ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱାଇପର୍ସ ଭଳି ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।

ଗାଡିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ କଲର୍ ଅପସନ୍:

ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ 5ଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପରେ କିଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ବ୍ଲାକ୍, ଟାଙ୍ଗୋ ରେଡ୍, ନେବୁଲା ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଗାଲାକ୍ସି ଗ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛି । ପାୱାର୍ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଏସୟୁଭି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହାର 1.2-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ଡିଜେଲ ଏଞ୍ଜିନ ସହିତ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ଏଏମଟି ଗିୟରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଦାମ୍:

କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ଭେରିଏଣ୍ଟପ୍ରଟୋଲ MTପେଟ୍ରୋଲ ATଡିଜେଲ MTଡିଜେଲ AMT
REVX M(O)-9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା --
REVX EDGE9.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା -
REVX EDGE (O)9.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 11.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 11.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 11.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । XUV 3XO REVX EDGEରେ ମୋଟ 35ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଆଇସୋଫିକ୍ସ ଚାଇଲ୍ଡ ସିଟ୍ ମାଉଣ୍ଟ, ରିଭର୍ସ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ସହିତ ଥ୍ରୀ-ପଏଣ୍ଟ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ସାମିଲ ଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

TAGGED:

MAHINDRA XUV 3XO
BUDGET CAR PANORAMIC SUNROOF
NEW SUV LAUNCH
ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏସୟୁଭି
NEW SUV LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.