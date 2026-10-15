ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Mahindra XUV 3XOର CNG ମଡେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍‌

ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ XUV 3XO CNG ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

MAHINDRA XUV 3XO CNG MAHINDRA XUV 3XO XUV 3XO CNG MAHINDARA NEW CNG CAR ମହିନ୍ଦ୍ରା ସିଏନ୍‌ଜି କାର୍‌
ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ସିଏନଜି ଉଭୟ ମୋଡ୍‌ରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସମାନ ଭାବେ 111hpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 200Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । (ଫଟୋ: Mahindra Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସ୍‌ୟୁଭି କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା (Mahindra & Mahindra ) ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ପପୁଲାର ଗାଡି XUV 3XOର ସିଏନଜି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ କାର୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାଇସ୍ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ରୁ ଏହି CNG SUVର ବୁକିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ସିଧାସଳଖ ମାରୁତି ବ୍ରିଜା (Maruti Brezza) ଏବଂ ଟାଟା ନେକ୍ସନ (Tata Nexon) ଭଳି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି-ଫିଟେଡ୍ ସିଏନଜି କାର୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ:

ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିଜର XUV 3XO CNGକୁ ମୋଟ୍ 4ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ଦାମ୍‌ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ରହିଛି:

MAHINDRA XUV 3XO CNG MAHINDRA XUV 3XO XUV 3XO CNG MAHINDARA NEW CNG CAR ମହିନ୍ଦ୍ରା ସିଏନ୍‌ଜି କାର୍‌
Mahindra XUV 3XOର ଦାଶବୋର୍ଡ । (ଫଟୋ: Mahindra Auto)
XUV 3XO CNGର ଭେରିଏଣ୍ଟମୂଲ୍ୟ
MX Edge9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
RevX Edge (O)10.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
AX511.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
RevX A12.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ବୋ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍:

MAHINDRA XUV 3XO CNG MAHINDRA XUV 3XO XUV 3XO CNG MAHINDARA NEW CNG CAR ମହିନ୍ଦ୍ରା ସିଏନ୍‌ଜି କାର୍‌
ମହିନ୍ଦ୍ରା 1.2-ଲିଟର MPFI ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ CNG କିଟ୍ ଯୋଡ଼ିଛି । (ଫଟୋ: Mahindra Auto)

ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା 1.2-ଲିଟର MPFI (ମଲ୍ଟି-ପଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ) ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ CNG କିଟ୍ ଯୋଡ଼ିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ସିଏନଜି ଉଭୟ ମୋଡ୍‌ରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସମାନ ଭାବେ 111hpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 200Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଟର୍ବୋଚାର୍ଜର କାଲିବ୍ରେସନ ଏବଂ ECU ମ୍ୟାପିଂକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରି ଏହା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇଛି । ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ହେଲେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୋଡ୍‌କୁ ସୁଇଚ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏଥିରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି କେଜି ସିଏନଜିରେ 24.7kmର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Anthropic ର ଚେତାବନୀ: ଖୁବଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱର୍ମ ପାଲଟିଯାଇପାରନ୍ତି ଛୋଟ AI ମଡେଲ

ଡୁଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ:

କାର୍‌ର ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ସିନେଜି ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ସେଟଅପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା 270 ଲିଟରର ବୁଟ୍ କ୍ଷମତା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସ୍ପେୟାର୍ ହୁଇଲ୍‌କୁ ଗାଡ଼ିର ତଳ ଭାଗରେ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସଟିରିୟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଲେଆଉଟ୍ ପୂର୍ବପରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଟେଲଗେଟ୍‌ରେ ‘ZNG’ ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର CNG ମଡେଲ୍ ହେବାର ପରିଚୟ ଦିଏ । ଗାଡ଼ିର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ପ୍ୟାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଲେଦରେଟ୍ ସିଟ୍ସ, 10.25-ଇଞ୍ଚର ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ ଓ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱାୟରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାର୍‌ପ୍ଲେ, ଡଲ୍‌ବି ଆଟମସ ସାଉଣ୍ଡ, 16-ଇଞ୍ଚ ଅଲୟ ହୁଇଲ୍ ଏବଂ LED ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲାମ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ESC) ଏବଂ ଆଇସୋଫିକ୍ସ ଚାଇଲ୍ଡ ସିଟ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳୁଛି ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Toyota Glanza ଫେସଲିପ୍ଟ, ମାତ୍ର 6.99 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦାମ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

MAHINDRA XUV 3XO
XUV 3XO CNG
MAHINDARA NEW CNG CAR
ମହିନ୍ଦ୍ରା ସିଏନ୍‌ଜି କାର୍‌
MAHINDRA XUV 3XO CNG

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.