ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Mahindra XUV 3XOର CNG ମଡେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍
ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ XUV 3XO CNG ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
Published : October 15, 2026 at 4:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସ୍ୟୁଭି କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା (Mahindra & Mahindra ) ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ପପୁଲାର ଗାଡି XUV 3XOର ସିଏନଜି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାଇସ୍ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ରୁ ଏହି CNG SUVର ବୁକିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ସିଧାସଳଖ ମାରୁତି ବ୍ରିଜା (Maruti Brezza) ଏବଂ ଟାଟା ନେକ୍ସନ (Tata Nexon) ଭଳି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି-ଫିଟେଡ୍ ସିଏନଜି କାର୍ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ:
ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିଜର XUV 3XO CNGକୁ ମୋଟ୍ 4ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ଦାମ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ରହିଛି:
|XUV 3XO CNGର ଭେରିଏଣ୍ଟ
|ମୂଲ୍ୟ
|MX Edge
|9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|RevX Edge (O)
|10.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|AX5
|11.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|RevX A
|12.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ବୋ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍:
ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା 1.2-ଲିଟର MPFI (ମଲ୍ଟି-ପଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ) ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ CNG କିଟ୍ ଯୋଡ଼ିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ସିଏନଜି ଉଭୟ ମୋଡ୍ରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସମାନ ଭାବେ 111hpର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 200Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଟର୍ବୋଚାର୍ଜର କାଲିବ୍ରେସନ ଏବଂ ECU ମ୍ୟାପିଂକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରି ଏହା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇଛି । ସିଏନଜି ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ହେଲେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୋଡ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏଥିରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି କେଜି ସିଏନଜିରେ 24.7kmର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଡୁଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ:
କାର୍ର ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ସିନେଜି ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ସେଟଅପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା 270 ଲିଟରର ବୁଟ୍ କ୍ଷମତା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସ୍ପେୟାର୍ ହୁଇଲ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ତଳ ଭାଗରେ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସଟିରିୟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଲେଆଉଟ୍ ପୂର୍ବପରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଟେଲଗେଟ୍ରେ ‘ZNG’ ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର CNG ମଡେଲ୍ ହେବାର ପରିଚୟ ଦିଏ । ଗାଡ଼ିର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ପ୍ୟାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଲେଦରେଟ୍ ସିଟ୍ସ, 10.25-ଇଞ୍ଚର ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ ଓ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱାୟରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାର୍ପ୍ଲେ, ଡଲ୍ବି ଆଟମସ ସାଉଣ୍ଡ, 16-ଇଞ୍ଚ ଅଲୟ ହୁଇଲ୍ ଏବଂ LED ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲାମ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ESC) ଏବଂ ଆଇସୋଫିକ୍ସ ଚାଇଲ୍ଡ ସିଟ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳୁଛି ।