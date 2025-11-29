Mahindra XEV 9Sଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା XEV 9e ? ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳନା
ଆମେ ଏଠାରେ ନୂଆ କରି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Mahindra XEV 9Sକୁ XEV 9e ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 29, 2025 at 2:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଭାରତରେ ଏହାର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି XEV 9S କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀର Born Electric ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ହୋଇଛି । ମହିନ୍ଦ୍ରା XEV 9S କାରଟି BE 6 ଏବଂ XEV 9e ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । Mahindra BE 6 ଏବଂ XEV 9e ଅଧିକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, Mahindra XEV 9S ଏକ ପରିବାର-ଅନୁକୂଳ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ଭାବେ ଆସିଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ତିନି-ଧାଡି 7-ସିଟର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ହୋଇଥିବାରୁ, Mahindra XEV 9S ମୂଳତଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Mahindra XUV 700ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସଂସ୍କରଣ । ଉଭୟ କାର ପରସ୍ପରଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Mahindra XEV 9S vs Mahindra XEV 9e: ଦାମ
ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏକ୍ସଇଭି 9Sର ମୂଲ୍ୟ ₹19.95 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ₹29.45 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏକ୍ସଇଭି 9Sର ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟ 'Pack One Above', XEV 9eର ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ₹1.95 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ସୁଲଭ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹21.50 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ଅଛି । XEV 9Sର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ Mahindra XEV 9eର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ₹1 ଲକ୍ଷ ଶସ୍ତା ।
Mahindra XEV 9S vs Mahindra XEV 9e: ବାହାର ଡିଜାଇନ
XEV 9e ମଡେଲଟି ଏକ କୁପେ ଏସୟୁଭି ରୂପରେ ଆସିଥାଏ । ସେପଟେ XEV 9Sର ଡିଜାଇନ ଏସୟୁଭି ପରି । ଏହା XEV 9e ତୁଳନାରେ XUV 700 ସହିତ ଅଧିକ ସମାନ । XEV 9eରେ ଲାଗିଥିବା 18-ଇଞ୍ଚର ଚକ ତୁଳନାରେ XEV 9Sରେ ବଡ଼ ଚକ ଲାଗିଛି । ପଛ ଭାଗରେ, XEV 9Sରେ ୱାସର ସହିତ ରିଅର ୱାଇପର ଅଛି, ଯାହାକି XEV 9eରେ ନାହିଁ । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଉଭୟର ଟେଲ୍ଲାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଛି । XEV 9eରେ ଓଲଟା U-ଆକାରର କନେକ୍ଟେଡ୍ LED ଟେଲ୍ଲାଇଟ୍ ଥିବାବେଳେ XEV 9Sରେ ସ୍ପିଲ୍ଟ LED ଟେଲ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକି XUV 700 ଡିଜାଇନ ପରି ।
Mahindra XEV 9S vs Mahindra XEV 9e: ଭିତର ଡିଜାଇନ
XEV 9Sରେ ତୃତୀୟ ଧାଡିର ସିଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ମୋଟ ଆସନ କ୍ଷମତାକୁ 7କୁ ନେଇଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ XEV 9eରେ ଦୁଇ ଧାଡି 5-ସିଟର ଲେଆଉଟ୍ ଅଛି । ସ୍ଲାଇଡିଂ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ଧାଡି ସିଟ୍, ପାୱାରଫୁଲ୍ ବସ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ XEV 9Sକୁ XEV 9e ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ ।
Mahindra XEV 9S vs Mahindra XEV 9e: ଇଞ୍ଜିନ
ଉଭୟ ମଡେଲ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ, କିନ୍ତୁ XEV 9S ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ । XEV 9e ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ- 59kWh (RWD, 228bhp, 380Nm, ପରିସର 542 କିମି) ଏବଂ 79kWh (AWD, 282bhp, 380Nm, ପରିସର 656 କିମି) । ଏହା 6.8 ସେକେଣ୍ଡରେ 0-100kmph ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି 200kmph ଅଟେ ।
ସେହିପରି XEV 9S 3ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବିକଳ୍ପରେ କିଣାଯାଇପାରିବ- 59kWh (RWD, 228bhp, 380Nm, ପରିସର 521 କିମି), 70kWh (RWD, 241bhp, 380Nm, ପରିସର 600 କିମି ) ଏବଂ 79kWh (AWD, 282bhp, 380Nm, ପରିସର 679 କିମି)। ଏହା 7 ସେକେଣ୍ଡରେ 0-100kmph ବେଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200 କିମି ଅଛି ।
Mahindra XEV 9S vs Mahindra XEV 9e: ଫିଚର୍ସ
ଫିଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଧାଡି ଯୋଗୁଁ XEV 9S ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଉଭୟ 12.3-ଇଞ୍ଚ ଡୁଆଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଲେଭଲ୍-2 ADAS (ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ, ଲେନ୍ କିପ୍ ଆସିଷ୍ଟ), 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍, ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ଏବଂ ଏକ ହାରମାନ କାର୍ଡନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।