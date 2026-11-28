ଆଗାମୀ 6 ମାସରେ ଆସୁଛି ମହିନ୍ଦ୍ରାର 4ଟି ଦମଦାର୍ ମଡେଲ, ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 700 km!
ଆଗାମୀ 6 ମାସରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ ମହିନ୍ଦ୍ରାର 4ଟି ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ ଅପଡେଟେଡ୍ SUV, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ସାମିଲ ରହିଛି ।
Published : November 28, 2026 at 6:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ SUV କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତୁ । କାରଣ SUV ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Mahindra Auto ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତରେ 4ଟି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂଆ ତାଲିକାରେ ଅପଡେଟେଡ୍ SUV, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି (EV) ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ । ଏହି ନୂଆ ରେଞ୍ଜରେ ଅପଡେଟେଡ୍ Mahindra Thar Roxx, XEV 9e Sporteq, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ Mahindra BE 07 ଏବଂ Mahindra Scorpio Lifestyler ଆସିପାରେ ।
କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2027 ସୁଦ୍ଧା ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମଡେଲର ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି, ଆଉ ବାକି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଓ ସମୟସୀମା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।
ଅପଡେଟେଡ୍ Mahindra Thar Roxx ଫିଚର୍ସ:
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମଡେଲରେ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି Mahindra Thar Roxx । ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି 5-ଡୋର୍ SUVର ସସପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏଥିରେ 'DaVinci dampers' ସାମିଲ କରିପାରେ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅପଡେଟେଡ୍ 3-ଡୋର୍ Mahindra Tharରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ପରଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ହେଉଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଝଟକାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆରାମ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥିରତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଦ୍ୱାରା SUVର ଓଭରଅଲ୍ ଡିଜାଇନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଏହା ଛଡ଼ା Mahindra Thar Roxxକୁ ଚଲାଇବାରେ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଖାଲଢିପ ରାସ୍ତାରେ ଏହା ଆହୁରି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ । ତେବେ Mahindra ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ।
8 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିପାରେ Mahindra XEV 9e Sporteq:
ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି Mahindra XEV 9e Sporteq । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ଆସନ୍ତା 8 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିପାରେ । ଏହାର ନୂଆ ଭର୍ସନରେ ମିଡ୍-ଲେଭଲ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନର ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପଛ ପଟେ ଲାଗିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର 241 bhp ପାୱାର ଏବଂ 380 Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ 70 kWhର LFP ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Mahindra BE 07: ମିଳିପାରେ 700 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ!
ଆଗକୁ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା କାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ମଡେଲ୍ ହେଉଛି Mahindra BE 07 । ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର 'Born Electric' ରେଞ୍ଜର ଅଂଶ ବନିବ । Mahindra BE 07ର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 4.6 ମିଟର ରଖାଯାଇପାରେ । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହି କାର ସିଧାସଳଖ Tata Harrier EV ଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUVକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରେ । ଏଥିରେ Mahindra BE 6 ଏବଂ XEV 9e ସମେତ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ । ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହି କାରରେ 700 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଦେଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୁଷ୍ଟି ଏଯାଏଁ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUVକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା 'Bharat Mobility Global Expo'ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।
Scorpio-N ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂଆ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀର ଚତୁର୍ଥ ମଡେଲ୍ Mahindra Scorpio Lifestyler ହୋଇପାରେ । ଏହା କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଅଟେ, ଯାହାକି Scorpio-N ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଅନ୍ୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ, ଏହି ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମିଳିସାରିଛି ।