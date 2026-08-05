ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ 2026 Mahindra Scorpio-N: ମିଳିବ 540-Degree କ୍ୟାମେରା ଓ ସନରୁଫ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍
ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏସୟୁଭି Mahindra Scorpio-Nର ନୂଆ 2026 ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 13.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : August 5, 2026 at 7:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସୟୁଭି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା (Mahindra & Mahindra) ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ମଡେଲ୍ ଇୟର ଅପଡେଟ୍ ଅଧୀନରେ ନୂଆ 2026 Mahindra Scorpio-N ଏସୟୁଭିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦମଦାର ଏବଂ ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ସାମିଲ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ Scorpio-Nର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 13.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାମାନ୍ୟ କସମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସୁପର୍ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ରାଇଡିଂ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଭେରିଏଣ୍ଟସ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ:
|ଭେରିଏଣ୍ଟସ୍
|ପେଟ୍ରୋଲ MT 4x2
|ପେଟ୍ରୋଲ AT 4x2
|ଡ଼ିଜେଲ MT 4x2
|ଡ଼ିଜେଲ AT 4x2
|ଡ଼ିଜେଲ MT 4x4
|ଡ଼ିଜେଲ AT 4x4
|Z2
|13.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|14.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|---
|---
|Z4
|15.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|17.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|16.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|17.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|18.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|Z6
|---
|---
|17.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|18.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|---
|Z8 S
|17.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|19.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|18.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|19.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|---
|Z8
|---
|---
|19.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|21.41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|---
|Z8 T
|20.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|21.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|20.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|22.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|22.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|24.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Z8 L 7-ସିଟର୍
|21.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|22.87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|21.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|23.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|24.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|25.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|Z8 L 6-ସିଟର୍
|21.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|23.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|22.47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|23.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
|---
|---
ଗାଡିର ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସଟିରିୟର ବା ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭିରେ ଏକ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ 18-inchର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । କାର୍ର ଇଣ୍ଟିରିୟରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ରି-ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନୂତନ ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର-କନ୍ ଭେଣ୍ଟସ୍ (AC Vents)ର ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସ୍ୱିଚ୍ଗିୟର ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଭଳି ସମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସିଟିଂ ଲେଆଉଟ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ।.
ପ୍ରମିୟମ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଗାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ Scorpio-Nର Z8 S ମଡେଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି Z8 S ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ 12.3-inchର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ 10.2-inchର ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆଗରେ ଏବଂ ପଛରେ ନୂଆ 65Wର ଟାଇପ୍-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଅପ୍ସନ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ନୂଆ UV ଏବଂ IR-କଟ୍ ଗ୍ଲାସ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ସେହିପରି Z8 T ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର 18-inch ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡେଡ୍ Z8 L ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂତନ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍ (Panoramic Sunroof) ଏବଂ 540-Degree କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ପୂର୍ବର ଟପ୍ ମଡେଲରେ ମିଳୁଥିବା କେବଳ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତ ଅଟେ । ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ସହିତ ଲେଭଲ 2 ADAS ଫଙ୍କସନ୍ସ କେବଳ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ Z8 L ମଡେଲରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପାୱାରଟ୍ରେନ:
ଇଞ୍ଜିନ ମାମଲାରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀ Scorpio-Nର ପାୱାରଟ୍ରେନରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ 2.0-litreର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ 2.2-litreର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଟ୍ୟୁନିଂ ଲେଭଲ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ତଳ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁନିଂ ଲେଭଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଏସୟୁଭି ମାର୍କେଟରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।