ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ 2026 Mahindra Scorpio-N: ମିଳିବ 540-Degree କ୍ୟାମେରା ଓ ସନରୁଫ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍‌

ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏସୟୁଭି Mahindra Scorpio-Nର ନୂଆ 2026 ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 13.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

The new 2026 Mahindra Scorpio-N has been launched in India.
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ 2026 Mahindra Scorpio-N । (Mahindra & Mahindra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସୟୁଭି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା (Mahindra & Mahindra) ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ମଡେଲ୍ ଇୟର ଅପଡେଟ୍ ଅଧୀନରେ ନୂଆ 2026 Mahindra Scorpio-N ଏସୟୁଭିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦମଦାର ଏବଂ ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ସାମିଲ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ Scorpio-Nର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 13.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍‌ର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାମାନ୍ୟ କସମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସୁପର୍ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ରାଇଡିଂ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଭେରିଏଣ୍ଟସ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ:

ଭେରିଏଣ୍ଟସ୍‌ପେଟ୍ରୋଲ MT 4x2ପେଟ୍ରୋଲ AT 4x2ଡ଼ିଜେଲ MT 4x2ଡ଼ିଜେଲ AT 4x2ଡ଼ିଜେଲ MT 4x4ଡ଼ିଜେଲ AT 4x4
Z213.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା---14.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା---------
Z415.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା17.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା16.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା17.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା18.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା---
Z6------17.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା18.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା------
Z8 S17.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା19.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା18.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା19.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା------
Z8------19.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା21.41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା------
Z8 T20.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା21.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା20.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା22.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା22.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା24.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
Z8 L 7-ସିଟର୍21.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା22.87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା21.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା23.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା24.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା25.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
Z8 L 6-ସିଟର୍21.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା23.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା22.47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା23.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା------

ଗାଡିର ଡିଜାଇନ୍:

ଏହି ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସଟିରିୟର ବା ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭିରେ ଏକ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ 18-inchର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । କାର୍‌ର ଇଣ୍ଟିରିୟରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡକୁ ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ରି-ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନୂତନ ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର-କନ୍ ଭେଣ୍ଟସ୍ (AC Vents)ର ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସ୍ୱିଚ୍‌ଗିୟର ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଭଳି ସମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସିଟିଂ ଲେଆଉଟ୍‌ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ।.

ପ୍ରମିୟମ ଫିଚର୍ସ:

ଏହି ଗାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ Scorpio-Nର Z8 S ମଡେଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି Z8 S ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ 12.3-inchର ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ 10.2-inchର ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆଗରେ ଏବଂ ପଛରେ ନୂଆ 65Wର ଟାଇପ୍-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଅପ୍ସନ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ନୂଆ UV ଏବଂ IR-କଟ୍ ଗ୍ଲାସ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ସେହିପରି Z8 T ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର 18-inch ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡେଡ୍ Z8 L ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂତନ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍ (Panoramic Sunroof) ଏବଂ 540-Degree କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ପୂର୍ବର ଟପ୍ ମଡେଲରେ ମିଳୁଥିବା କେବଳ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତ ଅଟେ । ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ସହିତ ଲେଭଲ 2 ADAS ଫଙ୍କସନ୍ସ କେବଳ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ Z8 L ମଡେଲରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।

ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପାୱାରଟ୍ରେନ:

ଇଞ୍ଜିନ ମାମଲାରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀ Scorpio-Nର ପାୱାରଟ୍ରେନରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ 2.0-litreର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ 2.2-litreର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଟ୍ୟୁନିଂ ଲେଭଲ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ତଳ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁନିଂ ଲେଭଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଏସୟୁଭି ମାର୍କେଟରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ: ମେଟା ହରାଇଲା Safe Harbour ସୁରକ୍ଷା, ମାଗିଲେ କ୍ଷମା

ବଜାରକୁ ପୁଣି ଆସିଲା Yamaha ବାଇକ୍‌ର ନୂଆ ଏଡିସନ୍ , ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହାର ଦାମ୍‌

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଆସିଲା 3ଟି ଗୁପ୍ତ ଟ୍ରିକ୍: ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ ବି ଆସିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ପୋଲ୍‌ରେ ଲୁଚି ରହିବ ନାଁ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Poco M8 Power: ମିଳିବ 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

SCORPIO N 2026 MODEL
SCORPIO N 540 CAMERA
SUNROOF CAR PRICE
ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍
MAHINDRA SCORPIO N 2026 PRICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.