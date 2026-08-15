ମହିନ୍ଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କଲା Scorpio Lifestyler: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ ଓ କେତେ ରହିବ ମୂଲ୍ୟ
ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାର ନୂଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ସ୍କର୍ପିଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରକୁ ଭାରତରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ 2027 ସୁଦ୍ଧା ବଜାରକୁ ଆସିବ ।
Published : August 15, 2026 at 12:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା (Mahindra) ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍-ରେଡି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ସ୍କର୍ପିଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରକୁ ଅଫିସାଆଲ୍ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଆସନ୍ତା 2027 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 19.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେପ୍ ଟାଉନ୍ଠାରେ ଏହାକୁ 'ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପିକ୍ ଅପ୍' କନସେପ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଗାଡିକୁ 'ମହିନ୍ଦ୍ରା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର' ନାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହା 'ସ୍କର୍ପିଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର' ବ୍ୟାଜିଂ ସହିତ ଆସିବ ।
ସ୍କର୍ପ୍ଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡ଼ବଲ୍-କ୍ୟାବ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପିକ୍ଅପ୍ ଟ୍ରକ୍, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍କର୍ପିଓ-ଏନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରଯାଇଛି । ଏହି ଗାଡିର ଡିଜାଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟଡିଓରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଗାଡି ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେଶନ୍ର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଅଫ୍-ରୋଡିଂ କ୍ଷମତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏହାକୁ 'ପେଲୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଲୋଡ୍' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ସହ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଡିସନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏହି ସ୍କର୍ପିଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରକୁ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଡିସନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲି ଏଡିସନ, ରୀଫ୍ ଏଡିସନ ଏବଂ ଟ୍ରେଲ୍ ଏଡିସନ । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲି ଏଡିସନ, ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆରାମର ସନ୍ତୁଳନ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଆର୍ଟେମିସ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ସବୁଜିମା ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ରିଫାଇନ୍ଡ ଏଡିସନ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରୀଫ୍ ଏଡିସନ ଆକ୍ୱାରୀଫ୍ ଫିନିଶ ସହିତ ଆସିବ, ଯାହା ମହାସାଗର ବା ସମୁଦ୍ରର ବଦଳୁଥିବା ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ । ବାହ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି ଟ୍ରେଲ୍ ଏଡିସନ, ଯାହା ସାହାରା ବେଜ୍ ରଙ୍ଗରେ ଫିନିଶ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଡେଲ୍ ଅଟେ । ଏହାର ଲୁକ୍ ମରୁଭୂମିର ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯାହା ସାହସିକ ଯାତ୍ରା ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ।
ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା:
ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏହି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମିଡସାଇଜ୍ ପିକଅପ୍ ବଜାରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନିଉଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ବାକି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବଜାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଏକ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟର ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହି ସ୍କର୍ପିଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ଗାଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା Isuzy ଡି-ମ୍ୟାକ୍ସ ଭି-କ୍ରସ୍ ଏବଂ ଟୟୋଟା ହିଲକ୍ସ ଭଳି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର ଦେବ ।