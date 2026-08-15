ମହିନ୍ଦ୍ରା ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ BE 6 Sporteq: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍, ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ ଓ ଫିଚର୍ସ
ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଟୋ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନୂତନ Mahindra BE 6 Sporteq ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 19.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : August 15, 2026 at 2:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବାହନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅଟୋ (Mahindra Auto) ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅପଡେଟେଡ୍ Mahindra BE 6 Sporteq କୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ମଡେଲଟି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ Mahindra BE 6 କୁ ରିପ୍ଲେସ ବା ବଦଳାଇବ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 19.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖିଛି, ଯାହା ଏହାର 59 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ BaaS (Battery as a Service) ଅପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 11.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି BaaS ଅପ୍ସନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 3.75 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ର ଡେଲିଭରି ଆସନ୍ତା 26 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
କେବିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟଅପ୍:
ନୂତନ Mahindra BE 6 Sporteq ର ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ବା କେବିନ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ରେ XEV 9e ଏବଂ XEV 9S ଭଳି ତିନୋଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ ବା ଟ୍ରିପଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଯାତ୍ରୀ (Passenger) ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସେଞ୍ଜର ଡିସ୍ପ୍ଲେ ସାମିଲ ରହିଛି । କାର୍ର ଡାଶବୋର୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭାବେ ରିଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ହାଲୋ-ଲାଇକ୍ ଲୁପ୍ (Halo-like loop) କୁ ଏବେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ର ସିଟ୍, ଡାଶବୋର୍ଡ ଏବଂ ଡୋର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ଲାକ୍-ଆଣ୍ଡ-ଟ୍ୟାନ୍ (Black-and-Tan) କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ TEQ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ରେ 6ଟି ନୂଆ 'TEQ' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୁଇଟ୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ମହିନ୍ଦ୍ରାର MAIA ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ୍, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଏହାର 'TEQ_Talk' ସୁଇଟ୍ରେ Google Gemini-ପାୱାର୍ଡ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 'TEQ_Play' ରେ ଇନ୍-କାର୍ ଗେମିଂ, କାରାଓକେ (Karaoke), ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଡିଓ ସହିତ Dolby Vision ଏବଂ Dolby Atmosର ସୁବିଧା ରହିଛି । 'TEQ_Drive' ସୁଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍, ଡ୍ରିଫ୍ଟ ମୋଡ୍, ଟ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ Revive SOS ଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ସେହିପରି 'TEQ_Me' ଫିଚର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୋଡ୍ କରିପାରେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ 'TEQ_Secure' ସୁଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ Secure360 Pro, ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ କି (Key) ଏବଂ ଥର୍ଡ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଲକ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ସହିତ 'TEQ_xting' ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେଲ୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ୍ ମେସେଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଫିଚର୍ 'Revive SOS' ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ 13 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଦମଦାର୍ ପାୱାର୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ ଅପ୍ସନ:
ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଏହି ନୂତନ BE 6 Sporteq ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUVର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର 228 bhp ରୁ 282 bhp ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର୍ ଏବଂ 380 Nm ର ଦମଦାର୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ବ୍ୟାଟେରୀ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି କାର୍ ପୂର୍ବରୁ 59 kWh ଏବଂ 79 kWhର ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ରେଞ୍ଜ ଯଥାକ୍ରମେ 548 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 683 କିଲୋମିଟର ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ ସଂସ୍କରଣରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂତନ 70 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହି ନୂଆ 70 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ MIDC ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏକକ ଚାର୍ଜରେ ପ୍ରାୟ 651 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏହି କାର୍କୁ One, Two, Three, Three+, Four ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ଏଡିସନ (Launch Edition) ସହିତ Formula E ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ।