Space X ମିଶନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସହର ବସାଇବେ ମସ୍କ
ମସ୍କ ଏବେ ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଆଧୁନିକ ମାନବ ବସତି ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ କହିଛନ୍ତି ମସ୍କ ।
Published : February 9, 2026 at 6:42 PM IST
ଟେକ୍ସାସ୍ (ଆମେରିକା): ସ୍ପେସ୍ X (Space X) ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଶ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନିଜ ମିଶନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ (U- Turn) ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ନିଜର ଚନ୍ଦମା ମିଶନକୁ ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ବିକଶିତ ସହର ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ କାହିଁକି?
ଏଲନ୍ ମସ୍କ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଆମର ସବୁଠରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା । ସେ କହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଅପେକ୍ଷା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷକୃତ ସହଜ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ । ମସ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯାତ୍ରା କେବଳ ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହା କେବଳ 26 ମାସରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତି 10 ଦିନରେ ରକେଟ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ମଙ୍ଗଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ପୃଥିବୀରୁ କମ୍ ଦୂରତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ସ୍ପେସ X ନିଜର ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବ ବୋଲି ଏଲନ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ତିଆରି ହେବ 'ଲୁନାର ସିଟି':
ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଯେଉଁଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଏପରି ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ହେଲେ ଏଲନ ମସ୍କ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିନାହାଁନ୍ତି । ଆଗାମୀ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ସହର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ନାସା ସହିତ ତାଳମେଳ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମସ୍କଙ୍କ ଏହି ନୀତି ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଇଥାଏ । ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜରର ସତ୍ତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି । ନାସା ମଧ୍ୟ Artemis Program ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ Space X ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ।
ସତ ହେଲାନି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ:
ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ଆଲୋଚକମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । 2011ରେ ଏଲନ ମସ୍କ କହିଥିଲେ, 2021 ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯାହା ସତ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 2027 ସୁଦ୍ଧା Space Xର ଏକ ମାନବବିହୀନ ମିଶନ 'ଷ୍ଟାର ସିପ୍' (Starship) ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ । ଏହା ସତ ହେଲେ ଏହା ମାନବ ଇତିହାସର ଏକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ ।