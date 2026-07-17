ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମ୍ଦାର୍ ଲକ୍ସରି କାର୍ Lexus ES 350h, ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ମିଳିବ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ
ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଲେକ୍ସସ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଆଧୁନିକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସେଡାନ କାର୍ Lexus ES 350hକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : July 17, 2026 at 8:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଲଗ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ି ବଜାରକୁ ଆହୁରି ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଲେକ୍ସସ କମ୍ପାନୀ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସେଡାନ କାର୍ର ନୂଆ ଅବତାର Lexus ES 350h ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଦମ୍ଦାର୍ ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 66.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 71.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ର ଅଫିସିଆଲୀ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅଲ୍-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ES 500e ମଡେଲ ସହିତ ସାମିଲ ହେବ । ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ଜର୍ମାନ କମ୍ପାନୀର Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series ଏବଂ Audi A6 ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଆକାର:
ଏହି ନୂଆ କାର୍କୁ ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ES TNGA GA-K ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଗାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରିଲ୍ ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ସିଲ୍ଡ-ଅଫ୍ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ଏହାର ଏଲ୍-ସେପ୍ ଡେ-ଟାଇମ୍ ରନିଂ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଗାଡ଼ିର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ କନେକ୍ଟେଡ୍ LED ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି । ଆକାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ନୂଆ କାର୍ ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା 170 ମିମି ଲମ୍ବା, 55 ମିମି ଚଉଡ଼ା, 130 ମିମି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହାର ହ୍ୱିଲବେସ୍ 80 ମିମି ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି ।
ଆରାମଦାୟକ କେବିନ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଫିଚର୍ସ:
ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କେବିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାର ଥିମ୍ "Clean Tech x Elegance" ରଖାଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହାର ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ମଝିରେ ଏକ ବଡ଼ 14 ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଏକ 12.3 ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର, LED ମାର୍କ ଲେଭିନସନ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ୱାୟରଲେସ୍ ଆପଲ୍ କାର୍ପ୍ଲେ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଯାତ୍ରାକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଦୁଇଟି ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର, ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତି ଦେଉଥିବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଥ୍ରୀ-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଳି ଜବରଦସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ । ସେହିପରି ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ 10ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ସରାଉଣ୍ଡ-ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ-ସ୍ପଟ୍ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ:
ଏହି ଗାଡ଼ିର ଚାଲିବା କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ଦମ୍ଦାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ 2.5 ଲିଟର, ଚାରି-ସିଲିଣ୍ଡର ବିଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଗାଡ଼ିକୁ 186hpର ପାୱାର ଏବଂ 235 Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର 201 hpର ପାୱାର ଏବଂ 270 Nmର ଟର୍କ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶି ଗାଡ଼ିକୁ ସମୁଦାୟ 244hpର ଜବରଦସ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଦିଏ । ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ ସେଡାନ କାର୍ରେ CVT ଗିୟରବକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମାତ୍ର 7.7 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ବେଗ ହାସଲ କରିପାରେ ।