10,200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିଲା Lenovoର ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍; ଦାମ ଏତିକି
ଲେନେଭୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ଡିସପ୍ଲେ 12.1-ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାବେଳେ 10,200mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 16, 2025 at 5:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Lenovo ଭାରତରେ Idea Tab Plus ଲଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଏହାର Idea Tab ଲାଇନଅପ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2025 ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ Idea Tab ଏବଂ Idea Tab Pro ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏବେ Idea Tab Plus ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ Idea Tab Plus ଟାବଲେଟ୍ଟି ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ନୂଆ କରି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟାବଲେଟ୍ଟି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏହାର ଦାମ 30,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଛି ।
Lenovo Idea Tab Plusରେ 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 12.1-ଇଞ୍ଚ 2.5K IPS ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ନୂତନ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟାବଲେଟ୍ MediaTek Dimensity 6400 ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ରେ Lenovo Tab Pen ନାମକ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ସହିତ ଆସେ ।
Lenovo Idea Tab Plus: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଏହି ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍ରେ 2.5K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 12.1-ଇଞ୍ଚ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ଡିସପ୍ଲେରେ 800 ନିଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଛି । ଟାବଲେଟ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ଏଥିରେ MediaTek Dimensity 6400 ପ୍ରୋସେସର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 256GB ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ଏହା Android 15 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବକ୍ସରେ ଚାଲିଥାଏ ।
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, Lenovo Idea Tab Plusରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରିଅର୍ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସେଲଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍-ଫେସିଂ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି, ଏଥିରେ Wi-Fi-Only ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi ମାନକକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ LTE ମଡେଲ୍ 5G ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.2କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ ।
Lenovo Idea Tab Plusରେ 10,200mAh Li-ion ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ 45W ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାର ଓଜନ 540 ଗ୍ରାମ । ଏହି ଟାବଲେଟ୍ରେ Lenovo NotePad, Circle to Search, Gemini ଏବଂ Tab Pen stylus ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଭଳି ଫିଚର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ମୋଟେଇ 6.29 ମିମି ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ 530 ଗ୍ରାମ ।
Lenovo Idea Tab Plus: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- 8GB RAM + 256 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ (Wi-Fi + Cellular): ₹ 27,999
- 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ (Wi-Fi only): ₹ 27,999
- 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ (Wi-Fi + Cellular): ₹ 30,999
- ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: Cloud Grey, Luna Grey
- ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆଗୁଆ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।