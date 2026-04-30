ଗୁଗଲ୍ ଆଣିଲା 5 ଦିନିଆ AI ଏଜେଣ୍ଟ କୋର୍ସ: 'ଭାଇବ୍ କୋଡିଂ' ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
Published : April 30, 2026 at 8:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା Artificial Intelligence (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି । ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ '5-Day AI Agents: Intensive Vibe Coding Course' ନାମକ ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି କୋର୍ସଟି ୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ ୧୫ ରୁ ଜୁନ୍ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚାଟ୍ବୋଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଟିଳ କାମ କରିପାରୁଥିବା AI ଏଜେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଶିଖାଇବା ।
ଏହି କୋର୍ସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି 'Vibe Coding' । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟିଳ କୋଡିଂ ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ଭାଷା ବା Natural Language ବ୍ୟବହାର କରି AI ମଡେଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗୁଗଲର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା । ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ Kaggle ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ।
5 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ଏହି କୋର୍ସକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ AI ଏଜେଣ୍ଟର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ APIକୁ କିପରି ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତାହା ଶିଖାଯିବ । ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ମୃତି ବା Memory ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ AI ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଏହାକୁ କିପରି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ।
ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ଅସାଇନମେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାଗଲ୍ (Kaggle) ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । କୋର୍ସ ଶେଷରେ ଏକ 'କ୍ୟାପଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ' ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଯଦିଓ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥନ୍ (Python) ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ।