ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଲାଭାର ପ୍ରିମିୟମ୍ 5G ଫୋନ୍, ଅଫରରେ ମିଳୁଛି 4,000 ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ରିହାତି
ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଲାଭା ନିଜର ନୂଆ Lava Virat Curve 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିନି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି ।
Published : September 21, 2026 at 3:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଲାଭା ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାହାକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Lava virat Curve 5G ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନକୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ 21 ସେପ୍ଟମ୍ବର 2026ରେ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଏହା ପଛ ଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ମିନି ଡିସପ୍ଲେ, ଯାହା ବିନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଖିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରମିୟମ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁକୂଳ ରଖାଯାଇଛି ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ 3D କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ମିନି ସ୍କ୍ରିନ୍:
A little curve can change everything. ✨— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 21, 2026
Meet the all-new Virat Curve crafted with a 3D Curved AMOLED Display and a premium vegan leather finish, with a design that looks distinctive from every angle.
Built on 17 years of trust. 🤝
Special Launch Price: ₹19,999* Sale Starts… pic.twitter.com/7iNZorYZVv
Lava Virat Curve 5Gର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ । ଏହି ଫୋନରେ 6.67 ଇଞ୍ଚର ଏକ 3D କର୍ଭ ଆମୋଲେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1,100 ନିଟ୍ସର ପୀକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୱେଗନ୍ ଲେଦର୍ ଫିନିଶ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଭଲ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଫୋନକୁ IP64 ରେଟିଂ ମିଳିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଧୂଳି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫୋନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଗ୍ରେଡ୍ MIL-STD-810H ସର୍ଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଏହାର ଅସାଧାରଣ ମଜଭୁତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଫୋନର ପଛ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଖରେ ଥିବା ମିନି ଡିସପ୍ଲେ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କଲ୍ ଆଲର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ କିମ୍ବା ଇମୋଜି ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫୋନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଞ୍ଚିଥାଏ ।
ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ କ୍ୟାମେରା:
ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ MediaTek Dimensity 7100 ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 6GB LPDDR5 ରାମ୍ ଏବଂ 128GBର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହି ଫୋନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାମ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ । ସଫ୍ଟୱେର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଏସ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଓଏସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ 50MPର Sony IMX752 ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ । ସେହିପରି ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ 13MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ପାୱାର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 6,000mAhର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରେ । ତେବେ ଫୋନ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ କେବଳ 33Wର ଚାର୍ଜର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ମୂଲ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର:
Some things are better when they take a curve. ✨— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 21, 2026
Meet the all-new Virat Curve, with a 3D Curved AMOLED Display.
Built on 17 years of trust. 🤝
Special Launch Price: ₹19,999* Sale Starts on 28th Sep, 7 PM. Exclusively on Flipkart.
To know more, visit https://t.co/WgSglZTxme… pic.twitter.com/32geftPg22
ଲାଭା କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ Lava Virat Curve 5Gର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 23,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 6GB ରାମ୍ ସହ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସାମିଲ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନକୁ ମାତ୍ର 19,999 ଟଙ୍କାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 4,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହେରିଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ମକରାନା ଆଇଭରି ସାମିଲ ଅଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସନ୍ତା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ସନ୍ଧ୍ୟା7 ଟାରୁ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିପାରିବେ । 17 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫୋନ୍ ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।