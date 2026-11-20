ମାତ୍ର 10,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Lava Smart 4 Pro, ମିଳୁଛି ଦମ୍ଦାର ଫିଚର୍ସ
Lava Smart 4 Pro ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ 4G VoLTE (Nano+Nano) ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ Android 16ରେ ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଆପ୍ (Bloatware) ନାହିଁ ।
Published : November 20, 2026 at 3:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Lava International Limited ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ 'Lava Smart 4 Pro' ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର 4GB + 64GB ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 10,999 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ଏବଂ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ କେବଳ Lavaର ଅଫଲାଇନ୍ ରିଟେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲାଭାର ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ 90Hzର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
Lava Smart 4 Proର ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଡିସପ୍ଲେ:
Lava Smart 4 Proର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର 7,000mAh Li-Ion ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା Lavaର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟେ । ଏହା 18W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ Type-C ପୋର୍ଟ ସହ ଆସୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ 950 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ଟାଇମ୍ ଏବଂ 748 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ YouTube ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଡିସପ୍ଲେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 17.13 ସେମି ବା 6.75 ଇଞ୍ଚର HD+ ନଚ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ 'ନୀଳମ ବ୍ଲୁ' ଏବଂ 'କୋଣାର୍କ ଗୋଲ୍ଡ' ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ପ୍ରୋସେସର୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା:
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ UNISOC T610 ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 4GB RAM ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ 4GB ଭର୍ଚୁଆଲ୍ RAM ମିଳୁଛି ଏବଂ 64GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋ-SD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ 13MP କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍, ନାଇଟ୍, ପାନୋରାମା, AI, ପ୍ରୋ ମୋଡ୍, ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଏବଂ ଟାଇମ୍-ଲ୍ୟାପ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ମୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଆଗରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସହ 5MP କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ।
ସଫ୍ଟୱେୟାର, ସୁରକ୍ଷା, ମଜବୁତୀ ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି:
Lava Smart 4 Pro ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ 4G VoLTE (Nano+Nano) ସପୋର୍ଟ କରେ ଏବଂ Android 16ରେ ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଆପ୍ (Bloatware) ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 2 ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନସର ଏବଂ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଫୋନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା MIL-STD-810H ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ଡ୍ରପ୍ ଏବଂ ସକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ Lava ର 'Free Service @ Home' ସୁବିଧା ମିଳିବା ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଉପରେ 1 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ଉପରେ 6 ମାସର ୱାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି ।