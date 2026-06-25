10,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Lava Smart 4 Plus! ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲାଭା ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ବଜେଟ୍ 4G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Lava Smart 4 Plus ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।
Published : June 25, 2026 at 9:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭା (Lava) ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଫୋନ ଗୁଡିକ ଲଞ୍ଚ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଲାଭା ମୋବାଇଲ୍ସ (Lava Mobiles) ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ Lava Smart 4 Plus ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ବଜେଟ୍ 4G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାବେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ଫୋନରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ 6.75 ଇଞ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିବ, ଯାହାର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ 90Hz ରହିଛି । ଗ୍ରାହାକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ 4GB ମେନ୍ ରାମ୍ (RAM) ସହିତ ଆଉ 4GB ବର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ରାମ୍ ବଢ଼ାଇବାର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଫୋନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଫୋନରେ ମୋଟ 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଗୁଣବତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ଫୋନରେ 720 x 1600 ପିକ୍ସେଲ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ବିଶିଷ୍ଟ HD+ LCD ଡିସପ୍ଲେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଫୋନରେ ପ୍ରୋସେସର ଭାବରେ 28nm UNISOC 9863A ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାଫିକ୍ସକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ PowerVR GE8322 GPU ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ 64GBର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳୁଛି । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ମାଇକ୍ରୋ ଏସଡି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାମଲାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ଗୋ ଏଡିସନ୍ (Android 15 Go Edition) ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାମ କରେ । ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ନାନୋ ସିମ୍ ସହିତ ଏକାସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋ ଏସଡି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ।
କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍:
ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଲାଭା ସ୍ମାର୍ଟ 4 ପ୍ଲସ୍ର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ 13MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ ସେକେଣ୍ଡାରୀ AI କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏଲଇଡି (LED) ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ସେହିପରି ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଫୋନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ 5MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ । ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 5000mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା 10W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
କନେକ୍ଟିଭିଟି :
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫୋନର ସାଇଡ୍ ଭାଗରେ ଏକ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଡିଭାଇସ୍କୁ ଅନଲକ୍ କରିହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 3.5mm ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାର ଥିବା ଇୟରଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏଫଏମ୍ ରେଡିଓ, ବଟମ୍-ପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିକର, ଡୁଆଲ୍ 4G VoLTE, ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲ୍ୟୁଟୁଥ୍ 4.2, ଜିପିଏସ୍ ଏବଂ ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍-ସି (USB Type-C) ପୋର୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ:
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲାଭା ସ୍ମାର୍ଟ 4 ପ୍ଲସ୍ ଫୋନର ଦାମ୍ ବା ମୂଲ୍ୟ 9,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ Nilgiri Blue ଏବଂ Himalayan Silver ଭଳି ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ମିଳିବ । ଏହି ଫୋନ୍ କ୍ରୟ କଲେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ 1 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ମାଗଣା ସର୍ଭିସିଂ ବା ଫ୍ରି ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।