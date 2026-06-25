ETV Bharat / technology

10,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Lava Smart 4 Plus! ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲାଭା ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ବଜେଟ୍ 4G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Lava Smart 4 Plus ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।

For photography, the Lava Smart 4 Plus has a 13MP main camera and a secondary AI camera setup on the back.
ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଲାଭା ସ୍ମାର୍ଟ 4 ପ୍ଲସ୍‌ର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ 13MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ ସେକେଣ୍ଡାରୀ AI କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି (Image Credit: Lava Mobiles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭା (Lava) ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଫୋନ ଗୁଡିକ ଲଞ୍ଚ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଲାଭା ମୋବାଇଲ୍ସ (Lava Mobiles) ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ଫୋନର ନାମ Lava Smart 4 Plus ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ବଜେଟ୍ 4G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ ଭାବେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ଫୋନରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ 6.75 ଇଞ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିବ, ଯାହାର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ 90Hz ରହିଛି । ଗ୍ରାହାକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ 4GB ମେନ୍ ରାମ୍ (RAM) ସହିତ ଆଉ 4GB ବର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ରାମ୍ ବଢ଼ାଇବାର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଫୋନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଫୋନରେ ମୋଟ 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଗୁଣବତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ଫୋନରେ 720 x 1600 ପିକ୍ସେଲ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ବିଶିଷ୍ଟ HD+ LCD ଡିସପ୍ଲେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଫୋନରେ ପ୍ରୋସେସର ଭାବରେ 28nm UNISOC 9863A ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାଫିକ୍ସକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ PowerVR GE8322 GPU ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍‌ରେ 64GBର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳୁଛି । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ମାଇକ୍ରୋ ଏସଡି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌କୁ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାମଲାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ଗୋ ଏଡିସନ୍ (Android 15 Go Edition) ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାମ କରେ । ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ନାନୋ ସିମ୍ ସହିତ ଏକାସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋ ଏସଡି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ।

କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍:

ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଲାଭା ସ୍ମାର୍ଟ 4 ପ୍ଲସ୍‌ର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ 13MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ ସେକେଣ୍ଡାରୀ AI କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏଲଇଡି (LED) ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ସେହିପରି ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଫୋନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ 5MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ । ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 5000mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା 10W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

କନେକ୍ଟିଭିଟି :

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫୋନର ସାଇଡ୍ ଭାଗରେ ଏକ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ଅନଲକ୍ କରିହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 3.5mm ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାର ଥିବା ଇୟରଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏଫଏମ୍ ରେଡିଓ, ବଟମ୍-ପୋର୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିକର, ଡୁଆଲ୍ 4G VoLTE, ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲ୍ୟୁଟୁଥ୍ 4.2, ଜିପିଏସ୍ ଏବଂ ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍-ସି (USB Type-C) ପୋର୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି ।

ଭାରତୀୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ:

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲାଭା ସ୍ମାର୍ଟ 4 ପ୍ଲସ୍ ଫୋନର ଦାମ୍ ବା ମୂଲ୍ୟ 9,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ Nilgiri Blue ଏବଂ Himalayan Silver ଭଳି ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ମିଳିବ । ଏହି ଫୋନ୍ କ୍ରୟ କଲେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ 1 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ମାଗଣା ସର୍ଭିସିଂ ବା ଫ୍ରି ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୁଗଲ୍ ପଠାଇଲା ଚେତାବନୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କଲା ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ଗାଡ଼ି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Tata Sierra EVର ଦମଦାର ଲୁକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍

ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 640 କିମି! ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା Skodaର ଦମଦାର 7-Seater EV

TAGGED:

ଲାଭା ସ୍ମାର୍ଟ 4 ପ୍ଲସ୍‌
LAVA SMART 4 PLUS PRICE
BUDGET PHONE UNDER 10000
LAVA MOBILE SPECIFICATIONS
LAVA SMART 4 PLUS INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.