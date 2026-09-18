ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଲାଭାର ଶସ୍ତା 5G ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍‌

ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଲାଭା ନିଜର ନୂଆ Lava Bold N4 Pro 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାର୍ଡୱେର୍ ସହ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।

The company has launched the Lava Bold N4 Pro 5G in the market at a special launch price of just ₹13,999.
Lava Bold N4 Pro 5G କୁ କମ୍ପାନୀ ମାତ୍ର 13,999 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । (Image Credit: Lava Mobiles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଲାଭା ନିଜର ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ବୋଲ୍ଡ ସିରିଜ୍‌ ଅଧୀନରେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Lava Bold N4 Pro 5Gକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିଥିବା Bold N4 Liteର ଏକ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଭର୍ସନ ଅଟେ । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 5G ସପୋର୍ଟ, ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ହାର୍ଡୱେର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରଖିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍‌ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।

ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ:

Lava Bold N4 Pro 5Gର ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ, ଏକ ଛୋଟ ସର୍କୁଲାର ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଏଲ୍‌ଇଡି ଫ୍ଲାଶ୍ ଲାଇଟ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଫ୍ରେମ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ପାୱାର୍ ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏକ ୱାଟରଡ୍ରପ୍ ନଚ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମିଳିବ । ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 6.75 ଇଞ୍ଚର ଏଚ୍‌ଡି ପ୍ଲସ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଦମଦାର୍ କ୍ୟାମେରା:

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ Unisoc T8200 5G ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 6GB ରାମ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 6GB ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ମୋଟ ରାମ୍ କ୍ଷମତାକୁ 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଏସ୍‌ରେ ଚାଲିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ ରହିବ । ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ 50MPର ଏକ ଏଆଇ ଡୁଆଲ୍ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ମିଳିବ । ପାୱାର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 6,000mAhର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ । ଏହି ଫୋନ୍ IP64 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଫୋନକୁ ସାମାନ୍ୟ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ।

ଫିଚର୍ସବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ6.75-ଇଞ୍ଚ HD+, 120Hz
ପ୍ରୋସେସର୍Unisoc T8200 5G
ବ୍ୟା କ୍ୟାମେରା50MP AI Dual
ରାମ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍6GB + 128GB (6GB ଭର୍ଚୁଆଲ୍ RAM)
ବ୍ୟାଟେରୀ6000mAh
ଓଏସଟAndroid 16
ରେଟିଂIP64
ମୂଲ୍ୟ13,999 ଟଙ୍କା
ବିକ୍ରୟ ତାରିଖସେପ୍ଟେମ୍ବର 26, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା

ମୂଲ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍:

Lava Bold N4 Pro 5G କୁ କମ୍ପାନୀ ମାତ୍ର 13,999 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ତେବେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଫୋନ ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଫରକୁ ମିଶାଇ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 6GB ରାମ୍ ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆସନ୍ତା 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରୁ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଆମାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲାଭା ଏହି ଫୋନ୍ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ମାଗଣା ସର୍ଭିସ୍ ସପୋର୍ଟର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଫୋନ୍ ମରାମତି କରିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Kia ଆଣିଲା ଶସ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଗାଡ଼ି! Carens Clavisର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍‌

TAGGED:

LAVA BOLD N4 PRO 5G PRICE
NEW SMARTPHONE LAUNCH
BUDGET 5G PHONE
ଲାଭା 5ଜି ଫୋନ୍‌
LAVA BOLD N4 PRO SPECIFICATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.